https://ria.ru/20231108/neft-1908046010.html

Путин рассказал о вкладе России и Казахстана в стабильность рынка нефти

Путин рассказал о вкладе России и Казахстана в стабильность рынка нефти - РИА Новости, 08.11.2023

Путин рассказал о вкладе России и Казахстана в стабильность рынка нефти

РФ и Казахстан вместе с партнерами по ОПЕК+ вносят вклад в обеспечение стабильности и предсказуемости глобального нефтяного рынка, заявил президент Владимир... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T00:17

2023-11-08T00:17

2023-11-08T00:39

экономика

россия

казахстан

опек

владимир путин

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. РФ и Казахстан вместе с партнерами по ОПЕК+ вносят вклад в обеспечение стабильности и предсказуемости глобального нефтяного рынка, заявил президент Владимир Путин в интервью газете "Казахстанская правда", опубликованном на сайте Кремля."Наши страны конструктивно взаимодействуют в нефтяной сфере. Используя логистические мощности Каспийского трубопроводного консорциума, обеспечивают транспортировку нефти на мировые рынки наиболее надёжным и экономически выгодным способом. Вместе с партнёрами по "ОПЕК плюс" вносят существенный вклад в обеспечение стабильности и предсказуемости глобального нефтяного рынка", - сказал он.

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экономика, россия, казахстан, опек, владимир путин