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Путин рассказал о вкладе России и Казахстана в стабильность рынка нефти
Путин рассказал о вкладе России и Казахстана в стабильность рынка нефти - РИА Новости, 08.11.2023
Путин рассказал о вкладе России и Казахстана в стабильность рынка нефти
РФ и Казахстан вместе с партнерами по ОПЕК+ вносят вклад в обеспечение стабильности и предсказуемости глобального нефтяного рынка, заявил президент Владимир... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T00:17
2023-11-08T00:17
2023-11-08T00:39
экономика
россия
казахстан
опек
владимир путин
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. РФ и Казахстан вместе с партнерами по ОПЕК+ вносят вклад в обеспечение стабильности и предсказуемости глобального нефтяного рынка, заявил президент Владимир Путин в интервью газете "Казахстанская правда", опубликованном на сайте Кремля."Наши страны конструктивно взаимодействуют в нефтяной сфере. Используя логистические мощности Каспийского трубопроводного консорциума, обеспечивают транспортировку нефти на мировые рынки наиболее надёжным и экономически выгодным способом. Вместе с партнёрами по "ОПЕК плюс" вносят существенный вклад в обеспечение стабильности и предсказуемости глобального нефтяного рынка", - сказал он.
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экономика, россия, казахстан, опек, владимир путин
Экономика, Россия, Казахстан, ОПЕК, Владимир Путин
Путин рассказал о вкладе России и Казахстана в стабильность рынка нефти
Путин: Россия, Казахстан и ОПЕК+ вносят вклад в стабильность рынка нефти