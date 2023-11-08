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Путин рассказал о вкладе России и Казахстана в стабильность рынка нефти - РИА Новости, 08.11.2023
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00:17 08.11.2023 (обновлено: 00:39 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/neft-1908046010.html
Путин рассказал о вкладе России и Казахстана в стабильность рынка нефти
Путин рассказал о вкладе России и Казахстана в стабильность рынка нефти - РИА Новости, 08.11.2023
Путин рассказал о вкладе России и Казахстана в стабильность рынка нефти
РФ и Казахстан вместе с партнерами по ОПЕК+ вносят вклад в обеспечение стабильности и предсказуемости глобального нефтяного рынка, заявил президент Владимир... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T00:17
2023-11-08T00:39
экономика
россия
казахстан
опек
владимир путин
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. РФ и Казахстан вместе с партнерами по ОПЕК+ вносят вклад в обеспечение стабильности и предсказуемости глобального нефтяного рынка, заявил президент Владимир Путин в интервью газете "Казахстанская правда", опубликованном на сайте Кремля."Наши страны конструктивно взаимодействуют в нефтяной сфере. Используя логистические мощности Каспийского трубопроводного консорциума, обеспечивают транспортировку нефти на мировые рынки наиболее надёжным и экономически выгодным способом. Вместе с партнёрами по "ОПЕК плюс" вносят существенный вклад в обеспечение стабильности и предсказуемости глобального нефтяного рынка", - сказал он.
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экономика, россия, казахстан, опек, владимир путин
Экономика, Россия, Казахстан, ОПЕК, Владимир Путин
Путин рассказал о вкладе России и Казахстана в стабильность рынка нефти

Путин: Россия, Казахстан и ОПЕК+ вносят вклад в стабильность рынка нефти

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота нефтяных станков-качалок
Работа нефтяных станков-качалок - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Работа нефтяных станков-качалок. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. РФ и Казахстан вместе с партнерами по ОПЕК+ вносят вклад в обеспечение стабильности и предсказуемости глобального нефтяного рынка, заявил президент Владимир Путин в интервью газете "Казахстанская правда", опубликованном на сайте Кремля.
"Наши страны конструктивно взаимодействуют в нефтяной сфере. Используя логистические мощности Каспийского трубопроводного консорциума, обеспечивают транспортировку нефти на мировые рынки наиболее надёжным и экономически выгодным способом. Вместе с партнёрами по "ОПЕК плюс" вносят существенный вклад в обеспечение стабильности и предсказуемости глобального нефтяного рынка", - сказал он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
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00:06
 
ЭкономикаРоссияКазахстанОПЕКВладимир Путин
 
 
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