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Генетики придумали, как ловить браконьеров по ДНК пихты - РИА Новости, 08.11.2023
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Наука
 
03:00 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/nauka-1907989752.html
Генетики придумали, как ловить браконьеров по ДНК пихты
Генетики придумали, как ловить браконьеров по ДНК пихты - РИА Новости, 08.11.2023
Генетики придумали, как ловить браконьеров по ДНК пихты
Ученые СФУ в составе международного коллектива разработали способ определения места происхождения пихты по ДНК-маркерам. По их словам, технология привязки... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T03:00
2023-11-08T03:00
наука
наука
университетская наука
россия
сибирский федеральный университет
генетика
пихта
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Ученые СФУ в составе международного коллектива разработали способ определения места происхождения пихты по ДНК-маркерам. По их словам, технология привязки дерева и древесины к региону произрастания может быть использована для фундаментальных популяционных исследований, а также в прикладных целях: для лесовосстановления и выявления нелегальных вырубок деревьев. Результаты представлены в Plant Genetic Resources.Сибирская пихта – самый распространенный на территории России вид пихт, стволы которой используются для производства мебели, корабельных мачт и палуб, молодые ветки – для получения камфоры и аскорбиновой кислоты, живица – для выделения скипидара, а смола – для склеивания элементов оптических систем, рассказали в Сибирском федеральном университете (СФУ).Эти деревья широко используют в декорировании парков, садов и участков. Пихтовые леса играют важную роль в поддержании экосистем. Но до сих пор распространены их незаконная вырубка и недобросовестное восстановление, отметили эксперты.Исследователи СФУ совместно с коллегами из России и Германии предложили метод выявления родства между подвидами, группами и единичными пихтами с использованием генетических маркеров – микросателлитных локусов ДНК.Микросателлитные локусы – это короткие тандемные повторы в ДНК, состоящие из последовательно повторяющихся фрагментов длиной от двух до девяти нуклеотидов. Общая длина таких повторов обычно составляет 100–200 нуклеотидов. Микросателлитные локусы изменчивы и сегодня активно используются генетиками для индивидуальной идентификации, исследования генетического разнообразия и популяционной структуры видов.&quot;В статье представлены результаты поиска микросателлитов, или простых повторов последовательностей (SSR) с использованием de novo сборки генома пихты сибирской (Abies sibirica Ledeb.). Мы разработали полиморфные маркеры, которые легко генотипируются в любой генетической лаборатории с использованием простого гель-электрофореза. Были выделены 10 наиболее перспективных полиморфных локусов в восьми природных популяциях пихты сибирской. Кроме этого, мы предложили мультиплексную панель из 14 микросателлитов для использования в исследовании генетической изменчивости пихты европейской (Abies alba Mill.)&quot;, – рассказала соавтор публикации, старший научный сотрудник Лаборатории лесной геномики СФУ Наталья Орешкова.Ученые считают, что их разработка может помочь не только в выявлении нелегально вырубленных пихт, но и при восстановлении лесов Сибири.СФУ — участник российской государственной программы поддержки университетов "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".
https://ria.ru/20231031/nauka-1906158411.html
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наука, университетская наука, россия, сибирский федеральный университет, генетика, пихта, навигатор абитуриента
Наука, Наука, Университетская наука, Россия, Сибирский федеральный университет, генетика, Пихта, Навигатор абитуриента

Генетики придумали, как ловить браконьеров по ДНК пихты

© iStock.com / Robert NieznanskiШишки на сибирской пихте
Шишки на сибирской пихте - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© iStock.com / Robert Nieznanski
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Ученые СФУ в составе международного коллектива разработали способ определения места происхождения пихты по ДНК-маркерам. По их словам, технология привязки дерева и древесины к региону произрастания может быть использована для фундаментальных популяционных исследований, а также в прикладных целях: для лесовосстановления и выявления нелегальных вырубок деревьев. Результаты представлены в Plant Genetic Resources.
Сибирская пихта – самый распространенный на территории России вид пихт, стволы которой используются для производства мебели, корабельных мачт и палуб, молодые ветки – для получения камфоры и аскорбиновой кислоты, живица – для выделения скипидара, а смола – для склеивания элементов оптических систем, рассказали в Сибирском федеральном университете (СФУ).
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Эти деревья широко используют в декорировании парков, садов и участков. Пихтовые леса играют важную роль в поддержании экосистем. Но до сих пор распространены их незаконная вырубка и недобросовестное восстановление, отметили эксперты.
Исследователи СФУ совместно с коллегами из России и Германии предложили метод выявления родства между подвидами, группами и единичными пихтами с использованием генетических маркеров – микросателлитных локусов ДНК.
Микросателлитные локусы – это короткие тандемные повторы в ДНК, состоящие из последовательно повторяющихся фрагментов длиной от двух до девяти нуклеотидов. Общая длина таких повторов обычно составляет 100–200 нуклеотидов. Микросателлитные локусы изменчивы и сегодня активно используются генетиками для индивидуальной идентификации, исследования генетического разнообразия и популяционной структуры видов.
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"В статье представлены результаты поиска микросателлитов, или простых повторов последовательностей (SSR) с использованием de novo сборки генома пихты сибирской (Abies sibirica Ledeb.). Мы разработали полиморфные маркеры, которые легко генотипируются в любой генетической лаборатории с использованием простого гель-электрофореза. Были выделены 10 наиболее перспективных полиморфных локусов в восьми природных популяциях пихты сибирской. Кроме этого, мы предложили мультиплексную панель из 14 микросателлитов для использования в исследовании генетической изменчивости пихты европейской (Abies alba Mill.)", – рассказала соавтор публикации, старший научный сотрудник Лаборатории лесной геномики СФУ Наталья Орешкова.

Ученые считают, что их разработка может помочь не только в выявлении нелегально вырубленных пихт, но и при восстановлении лесов Сибири.
СФУ — участник российской государственной программы поддержки университетов "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".
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