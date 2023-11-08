https://ria.ru/20231108/nauka-1907989752.html

Генетики придумали, как ловить браконьеров по ДНК пихты

Генетики придумали, как ловить браконьеров по ДНК пихты - РИА Новости, 08.11.2023

Генетики придумали, как ловить браконьеров по ДНК пихты

Ученые СФУ в составе международного коллектива разработали способ определения места происхождения пихты по ДНК-маркерам. По их словам, технология привязки... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T03:00

2023-11-08T03:00

2023-11-08T03:00

наука

наука

университетская наука

россия

сибирский федеральный университет

генетика

пихта

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Ученые СФУ в составе международного коллектива разработали способ определения места происхождения пихты по ДНК-маркерам. По их словам, технология привязки дерева и древесины к региону произрастания может быть использована для фундаментальных популяционных исследований, а также в прикладных целях: для лесовосстановления и выявления нелегальных вырубок деревьев. Результаты представлены в Plant Genetic Resources.Сибирская пихта – самый распространенный на территории России вид пихт, стволы которой используются для производства мебели, корабельных мачт и палуб, молодые ветки – для получения камфоры и аскорбиновой кислоты, живица – для выделения скипидара, а смола – для склеивания элементов оптических систем, рассказали в Сибирском федеральном университете (СФУ).Эти деревья широко используют в декорировании парков, садов и участков. Пихтовые леса играют важную роль в поддержании экосистем. Но до сих пор распространены их незаконная вырубка и недобросовестное восстановление, отметили эксперты.Исследователи СФУ совместно с коллегами из России и Германии предложили метод выявления родства между подвидами, группами и единичными пихтами с использованием генетических маркеров – микросателлитных локусов ДНК.Микросателлитные локусы – это короткие тандемные повторы в ДНК, состоящие из последовательно повторяющихся фрагментов длиной от двух до девяти нуклеотидов. Общая длина таких повторов обычно составляет 100–200 нуклеотидов. Микросателлитные локусы изменчивы и сегодня активно используются генетиками для индивидуальной идентификации, исследования генетического разнообразия и популяционной структуры видов."В статье представлены результаты поиска микросателлитов, или простых повторов последовательностей (SSR) с использованием de novo сборки генома пихты сибирской (Abies sibirica Ledeb.). Мы разработали полиморфные маркеры, которые легко генотипируются в любой генетической лаборатории с использованием простого гель-электрофореза. Были выделены 10 наиболее перспективных полиморфных локусов в восьми природных популяциях пихты сибирской. Кроме этого, мы предложили мультиплексную панель из 14 микросателлитов для использования в исследовании генетической изменчивости пихты европейской (Abies alba Mill.)", – рассказала соавтор публикации, старший научный сотрудник Лаборатории лесной геномики СФУ Наталья Орешкова.Ученые считают, что их разработка может помочь не только в выявлении нелегально вырубленных пихт, но и при восстановлении лесов Сибири.СФУ — участник российской государственной программы поддержки университетов "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".

https://ria.ru/20231031/nauka-1906158411.html

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наука, университетская наука, россия, сибирский федеральный университет, генетика, пихта, навигатор абитуриента