https://ria.ru/20231108/napadenie-1908226985.html

Бастрыкину доложат о расследовании нападения на участника СВО из Смоленска

Бастрыкину доложат о расследовании нападения на участника СВО из Смоленска - РИА Новости, 08.11.2023

Бастрыкину доложат о расследовании нападения на участника СВО из Смоленска

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о предварительных результатах следствия по делу о нападении на жителя Смоленска,... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T18:01

2023-11-08T18:01

2023-11-08T18:12

происшествия

смоленск

смоленская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

специальная военная операция на украине

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РЯЗАНЬ, 8 ноя – РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о предварительных результатах следствия по делу о нападении на жителя Смоленска, обвиняемыми по которому проходят уроженцы Армении и Таджикистана, сообщил СК РФ в Telegram-канале. В Telegram-каналах и СМИ в среду появилась информация о произошедшем летом нападении на участника специальной военной операции в Смоленске. Утверждается, что мужчину избили, в него также выстрелили из травматических пистолетов, в том числе в упор в ухо. Сам пострадавший считает, что дело расследуется медленно, он также не согласен с квалификацией преступления. По информации СК РФ, по факту причинения телесных повреждений жителю Смоленской области региональными следственными органами расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), в его совершении обвиняются "двое уроженцев Республики Армения и один гражданин Таджикистана". В их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "В связи с распространяемой в социальных медиа информацией с критикой хода расследования уголовного дела председатель СК России поручил руководителю СУСКР по Смоленской области Уханову А.Ю. представить доклад о предварительных результатах следствия. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении СК РФ.

https://ria.ru/20230830/spetsoperatsiya-1892966559.html

https://ria.ru/20230905/kontrol-1894245943.html

смоленск

смоленская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, смоленск, смоленская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)