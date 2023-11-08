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Бастрыкину доложат о расследовании нападения на участника СВО из Смоленска - РИА Новости, 08.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:01 08.11.2023 (обновлено: 18:12 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/napadenie-1908226985.html
Бастрыкину доложат о расследовании нападения на участника СВО из Смоленска
Бастрыкину доложат о расследовании нападения на участника СВО из Смоленска - РИА Новости, 08.11.2023
Бастрыкину доложат о расследовании нападения на участника СВО из Смоленска
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о предварительных результатах следствия по делу о нападении на жителя Смоленска,... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T18:01
2023-11-08T18:12
происшествия
смоленск
смоленская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
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РЯЗАНЬ, 8 ноя – РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о предварительных результатах следствия по делу о нападении на жителя Смоленска, обвиняемыми по которому проходят уроженцы Армении и Таджикистана, сообщил СК РФ в Telegram-канале. В Telegram-каналах и СМИ в среду появилась информация о произошедшем летом нападении на участника специальной военной операции в Смоленске. Утверждается, что мужчину избили, в него также выстрелили из травматических пистолетов, в том числе в упор в ухо. Сам пострадавший считает, что дело расследуется медленно, он также не согласен с квалификацией преступления. По информации СК РФ, по факту причинения телесных повреждений жителю Смоленской области региональными следственными органами расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), в его совершении обвиняются "двое уроженцев Республики Армения и один гражданин Таджикистана". В их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "В связи с распространяемой в социальных медиа информацией с критикой хода расследования уголовного дела председатель СК России поручил руководителю СУСКР по Смоленской области Уханову А.Ю. представить доклад о предварительных результатах следствия. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении СК РФ.
https://ria.ru/20230830/spetsoperatsiya-1892966559.html
https://ria.ru/20230905/kontrol-1894245943.html
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происшествия, смоленск, смоленская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Смоленск, Смоленская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине
Бастрыкину доложат о расследовании нападения на участника СВО из Смоленска

Бастрыкин потребовал доложить по делу о нападении на участника СВО из Смоленска

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 8 ноя – РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о предварительных результатах следствия по делу о нападении на жителя Смоленска, обвиняемыми по которому проходят уроженцы Армении и Таджикистана, сообщил СК РФ в Telegram-канале.
В Telegram-каналах и СМИ в среду появилась информация о произошедшем летом нападении на участника специальной военной операции в Смоленске. Утверждается, что мужчину избили, в него также выстрелили из травматических пистолетов, в том числе в упор в ухо. Сам пострадавший считает, что дело расследуется медленно, он также не согласен с квалификацией преступления.
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По информации СК РФ, по факту причинения телесных повреждений жителю Смоленской области региональными следственными органами расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), в его совершении обвиняются "двое уроженцев Республики Армения и один гражданин Таджикистана". В их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"В связи с распространяемой в социальных медиа информацией с критикой хода расследования уголовного дела председатель СК России поручил руководителю СУСКР по Смоленской области Уханову А.Ю. представить доклад о предварительных результатах следствия. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении СК РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСмоленскСмоленская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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