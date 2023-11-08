Бастрыкину доложат о расследовании нападения на участника СВО из Смоленска
Бастрыкин потребовал доложить по делу о нападении на участника СВО из Смоленска
© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 8 ноя – РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о предварительных результатах следствия по делу о нападении на жителя Смоленска, обвиняемыми по которому проходят уроженцы Армении и Таджикистана, сообщил СК РФ в Telegram-канале.
В Telegram-каналах и СМИ в среду появилась информация о произошедшем летом нападении на участника специальной военной операции в Смоленске. Утверждается, что мужчину избили, в него также выстрелили из травматических пистолетов, в том числе в упор в ухо. Сам пострадавший считает, что дело расследуется медленно, он также не согласен с квалификацией преступления.
По информации СК РФ, по факту причинения телесных повреждений жителю Смоленской области региональными следственными органами расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), в его совершении обвиняются "двое уроженцев Республики Армения и один гражданин Таджикистана". В их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"В связи с распространяемой в социальных медиа информацией с критикой хода расследования уголовного дела председатель СК России поручил руководителю СУСКР по Смоленской области Уханову А.Ю. представить доклад о предварительных результатах следствия. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении СК РФ.