https://ria.ru/20231108/napadenie-1908176331.html
На мужчину, напавшего на женщину и ребенка в Люберцах, завели дело
На мужчину, напавшего на женщину и ребенка в Люберцах, завели дело - РИА Новости, 08.11.2023
На мужчину, напавшего на женщину и ребенка в Люберцах, завели дело
Против мужчины, напавшего с мачете на женщину и подростка в подмосковных Люберцах, возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух человек, сообщила... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T15:51
2023-11-08T15:51
2023-11-08T15:51
происшествия
россия
люберцы
московская область (подмосковье)
ольга врадий
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908144920_0:19:900:525_1920x0_80_0_0_fe06222fee8574c3356ca71db817db8b.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Против мужчины, напавшего с мачете на женщину и подростка в подмосковных Люберцах, возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух человек, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о задержании в подмосковных Люберцах мужчины с мачете: фигурант напал на правоохранителей, им пришлось открыть огонь. В соцсетях появилось видео с инцидентом, на нем этого мужчину сперва сбивает машина на зебре. Позднее пресс-служба ГСУ СК по области сообщила, что незадолго до задержания мужчина напал на женщину и ребенка. По данным следствия, днем 8 ноября мужчина, проходя мимо здания судебных приставов, напал с ножом на 14-летнего подростка и женщину, нанеся обоим резаные раны. Увидев происходящее, сотрудник судебных приставов и сотрудник управления исполнения наказания обезвредили и задержали мужчину. "Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1987 года рождения. Он подозревается в покушении на убийство двух человек (ч. 3 ст. 30 п. "а, и" ч. ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - сказала Врадий. Она добавила, что женщина и подросток доставлены в медучреждение, им оказана помощь. Подозреваемый также находится в больнице. В свою очередь в пресс-службе СК РФ добавили, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СКР по Московской области Александру Старикову представить доклад о ходе расследования уголовного дела, результаты которого поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
https://ria.ru/20231107/ubiystvo-1907922405.html
https://ria.ru/20231106/sk-1907677478.html
россия
люберцы
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908144920_95:0:830:551_1920x0_80_0_0_917a9c44d7a97e74155f6c3616fc437b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, люберцы, московская область (подмосковье), ольга врадий, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Люберцы, Московская область (Подмосковье), Ольга Врадий, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
На мужчину, напавшего на женщину и ребенка в Люберцах, завели дело
СК: на мужчину, напавшего с мачете на женщину и ребенка в Люберцах, завели дело
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Против мужчины, напавшего с мачете на женщину и подростка в подмосковных Люберцах, возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух человек, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о задержании в подмосковных Люберцах мужчины с мачете: фигурант напал на правоохранителей, им пришлось открыть огонь. В соцсетях появилось видео с инцидентом, на нем этого мужчину сперва сбивает машина на зебре. Позднее пресс-служба ГСУ СК по области сообщила, что незадолго до задержания мужчина напал на женщину и ребенка.
По данным следствия, днем 8 ноября мужчина, проходя мимо здания судебных приставов, напал с ножом на 14-летнего подростка и женщину, нанеся обоим резаные раны. Увидев происходящее, сотрудник судебных приставов и сотрудник управления исполнения наказания обезвредили и задержали мужчину.
"Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1987 года рождения. Он подозревается в покушении на убийство двух человек (ч. 3 ст. 30 п. "а, и" ч. ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - сказала Врадий.
Фигуранта дела об убийстве пожилой женщины под Воронежем взяли под стражу
Она добавила, что женщина и подросток доставлены в медучреждение, им оказана помощь. Подозреваемый также находится в больнице.
В свою очередь в пресс-службе СК РФ добавили, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин
поручил руководителю ГСУ СКР по Московской области
Александру Старикову представить доклад о ходе расследования уголовного дела, результаты которого поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
В Приморском крае возбудили дело из-за гибели рабочего при взрыве