https://ria.ru/20231108/napadenie-1908176331.html

На мужчину, напавшего на женщину и ребенка в Люберцах, завели дело

На мужчину, напавшего на женщину и ребенка в Люберцах, завели дело - РИА Новости, 08.11.2023

На мужчину, напавшего на женщину и ребенка в Люберцах, завели дело

Против мужчины, напавшего с мачете на женщину и подростка в подмосковных Люберцах, возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух человек, сообщила... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T15:51

2023-11-08T15:51

2023-11-08T15:51

происшествия

россия

люберцы

московская область (подмосковье)

ольга врадий

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Против мужчины, напавшего с мачете на женщину и подростка в подмосковных Люберцах, возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух человек, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о задержании в подмосковных Люберцах мужчины с мачете: фигурант напал на правоохранителей, им пришлось открыть огонь. В соцсетях появилось видео с инцидентом, на нем этого мужчину сперва сбивает машина на зебре. Позднее пресс-служба ГСУ СК по области сообщила, что незадолго до задержания мужчина напал на женщину и ребенка. По данным следствия, днем 8 ноября мужчина, проходя мимо здания судебных приставов, напал с ножом на 14-летнего подростка и женщину, нанеся обоим резаные раны. Увидев происходящее, сотрудник судебных приставов и сотрудник управления исполнения наказания обезвредили и задержали мужчину. "Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1987 года рождения. Он подозревается в покушении на убийство двух человек (ч. 3 ст. 30 п. "а, и" ч. ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - сказала Врадий. Она добавила, что женщина и подросток доставлены в медучреждение, им оказана помощь. Подозреваемый также находится в больнице. В свою очередь в пресс-службе СК РФ добавили, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СКР по Московской области Александру Старикову представить доклад о ходе расследования уголовного дела, результаты которого поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20231107/ubiystvo-1907922405.html

https://ria.ru/20231106/sk-1907677478.html

россия

люберцы

московская область (подмосковье)

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происшествия, россия, люберцы, московская область (подмосковье), ольга врадий, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)