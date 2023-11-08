https://ria.ru/20231108/napadenie-1908150430.html
В Люберцах мужчина с мачете до задержания успел ранить женщину с ребенком
В Люберцах мужчина с мачете до задержания успел ранить женщину с ребенком - РИА Новости, 08.11.2023
В Люберцах мужчина с мачете до задержания успел ранить женщину с ребенком
В Люберцах мужчина с мачете успел ранить женщину с ребенком перед тем, как его задержала полиция, заявили подмосковные управление СК России и прокуратура. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T14:39
2023-11-08T14:39
2023-11-08T16:11
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Люберцах мужчина с мачете успел ранить женщину с ребенком перед тем, как его задержала полиция, заявили подмосковные управление СК России и прокуратура.Ранее в среду источник в силовых структурах сообщил РИА Новости о задержании в Люберцах мужчины с мачете: он напал на силовиков, после чего им пришлось открыть огонь."В следственный отдел по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области поступило сообщение о нападении мужчины на женщину и 14-летнего подростка на одной из улиц. Также сообщается, что при задержании мужчина оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов", — рассказали в ведомстве.Как уточнили в областной прокуратуре, днем на улице Кирова мужчина, предположительно, вооруженный мачете, нанес телесные повреждения нескольким прохожим. "Сотрудники правоохранительных органов обезвредили и задержали нападавшего", — говорится в сообщении.Отмечается, что личность преступника уже установлена. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство"."Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1987 года рождения. Он подозревается в покушении на убийство двух человек (часть третья статьи 30, пункты "а, и" части второй статьи 105 УК)", — сказала старший помощник руководителя областного управления СК Ольга Врадий.Она добавила, что пострадавших женщину и подростка доставили в медучреждение, им оказана помощь. Подозреваемый также находится в больнице.В пресс-службе Следственного комитета заявили, что председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СКР по Московской области Александру Старикову представить доклад о ходе расследования, результаты которого поставлены на контроль в центральном аппарате.
https://ria.ru/20231107/politsiya-1908002040.html
https://ria.ru/20231102/napadenie-1906849214.html
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происшествия, люберцы, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Люберцы, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Люберцах мужчина с мачете до задержания успел ранить женщину с ребенком
В Люберцах мужчина с мачете ранил женщину с ребенком перед задержанием полицией
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости.
В Люберцах мужчина с мачете успел ранить женщину с ребенком перед тем, как его задержала полиция, заявили подмосковные управление
СК России и прокуратура.
Ранее в среду источник в силовых структурах сообщил РИА Новости о задержании в Люберцах мужчины с мачете: он напал на силовиков, после чего им пришлось открыть огонь.
"В следственный отдел по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области поступило сообщение о нападении мужчины на женщину и 14-летнего подростка на одной из улиц. Также сообщается, что при задержании мужчина оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов", — рассказали в ведомстве.
Как уточнили в областной прокуратуре, днем на улице Кирова мужчина, предположительно, вооруженный мачете, нанес телесные повреждения нескольким прохожим.
"Сотрудники правоохранительных органов обезвредили и задержали нападавшего", — говорится в сообщении.
Отмечается, что личность преступника уже установлена. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
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"Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1987 года рождения. Он подозревается в покушении на убийство двух человек (часть третья статьи 30, пункты "а, и" части второй статьи 105 УК)", — сказала старший помощник руководителя областного управления СК Ольга Врадий.
Она добавила, что пострадавших женщину и подростка доставили в медучреждение, им оказана помощь. Подозреваемый также находится в больнице.
В пресс-службе Следственного комитета заявили, что председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СКР по Московской области Александру Старикову представить доклад о ходе расследования, результаты которого поставлены на контроль в центральном аппарате.
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