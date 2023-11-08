https://ria.ru/20231108/napadenie-1908150430.html

В Люберцах мужчина с мачете до задержания успел ранить женщину с ребенком

В Люберцах мужчина с мачете до задержания успел ранить женщину с ребенком - РИА Новости, 08.11.2023

В Люберцах мужчина с мачете до задержания успел ранить женщину с ребенком

В Люберцах мужчина с мачете успел ранить женщину с ребенком перед тем, как его задержала полиция, заявили подмосковные управление СК России и прокуратура. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T14:39

2023-11-08T14:39

2023-11-08T16:11

происшествия

люберцы

московская область (подмосковье)

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908144920_0:19:900:525_1920x0_80_0_0_fe06222fee8574c3356ca71db817db8b.jpg

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Люберцах мужчина с мачете успел ранить женщину с ребенком перед тем, как его задержала полиция, заявили подмосковные управление СК России и прокуратура.Ранее в среду источник в силовых структурах сообщил РИА Новости о задержании в Люберцах мужчины с мачете: он напал на силовиков, после чего им пришлось открыть огонь."В следственный отдел по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области поступило сообщение о нападении мужчины на женщину и 14-летнего подростка на одной из улиц. Также сообщается, что при задержании мужчина оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов", — рассказали в ведомстве.Как уточнили в областной прокуратуре, днем на улице Кирова мужчина, предположительно, вооруженный мачете, нанес телесные повреждения нескольким прохожим. "Сотрудники правоохранительных органов обезвредили и задержали нападавшего", — говорится в сообщении.Отмечается, что личность преступника уже установлена. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство"."Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1987 года рождения. Он подозревается в покушении на убийство двух человек (часть третья статьи 30, пункты "а, и" части второй статьи 105 УК)", — сказала старший помощник руководителя областного управления СК Ольга Врадий.Она добавила, что пострадавших женщину и подростка доставили в медучреждение, им оказана помощь. Подозреваемый также находится в больнице.В пресс-службе Следственного комитета заявили, что председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СКР по Московской области Александру Старикову представить доклад о ходе расследования, результаты которого поставлены на контроль в центральном аппарате.

https://ria.ru/20231107/politsiya-1908002040.html

https://ria.ru/20231102/napadenie-1906849214.html

люберцы

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, люберцы, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)