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Тверские предприятия, поддерживающие колледжи, получат налоговые льготы - РИА Новости, 08.11.2023
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Тверская область
 
18:37 08.11.2023 (обновлено: 18:59 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/nalogovye_lgoty-1908238127.html
Тверские предприятия, поддерживающие колледжи, получат налоговые льготы
Тверские предприятия, поддерживающие колледжи, получат налоговые льготы - РИА Новости, 08.11.2023
Тверские предприятия, поддерживающие колледжи, получат налоговые льготы
Предприятия Тверской области, оказывающие поддержку колледжам, могут получить налоговые льготы, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T18:37
2023-11-08T18:59
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 8 ноя – РИА Новости. Предприятия Тверской области, оказывающие поддержку колледжам, могут получить налоговые льготы, сообщает пресс-служба регионального правительства. На заседании правительства Тверской области, которое провел губернатор региона Игорь Руденя, утвержден порядок безвозмездной передачи предприятиями региона имущества и денежных средств колледжам Верхневолжья. В сентябре этого года по инициативе Рудени были внесены изменения в закон "О применении на территории Тверской области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций". У предпринимателей Верхневолжья появилось право на применение инвестиционного налогового вычета (ИНВ) по налогу на прибыль в размере 70% от стоимости имущества (включая денежные средства), безвозмездно переданного колледжам. Верхневолжье стало третьим регионом в ЦФО, где начала действовать налоговая льгота за инвестиции в развитие образования. Предприятия региона на безвозмездной основе могут передать колледжам оборудование, инвентарь и другое движимое имущество, а также денежные средства. Руденя поручил сократить общий максимальный срок оформления передачи имущества с 60 до 20 рабочих дней. Данная мера поддержки актуальна для бизнеса, который участвует в подготовке кадров для предприятий и организаций, в том числе по перечням наиболее востребованных на рынке труда Тверской области новых и перспективных профессий, пояснили в пресс-службе.
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игорь руденя
Тверская область, Игорь Руденя

Тверские предприятия, поддерживающие колледжи, получат налоговые льготы

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
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ТВЕРЬ, 8 ноя – РИА Новости. Предприятия Тверской области, оказывающие поддержку колледжам, могут получить налоговые льготы, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На заседании правительства Тверской области, которое провел губернатор региона Игорь Руденя, утвержден порядок безвозмездной передачи предприятиями региона имущества и денежных средств колледжам Верхневолжья.
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В сентябре этого года по инициативе Рудени были внесены изменения в закон "О применении на территории Тверской области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций". У предпринимателей Верхневолжья появилось право на применение инвестиционного налогового вычета (ИНВ) по налогу на прибыль в размере 70% от стоимости имущества (включая денежные средства), безвозмездно переданного колледжам.
Верхневолжье стало третьим регионом в ЦФО, где начала действовать налоговая льгота за инвестиции в развитие образования.
Предприятия региона на безвозмездной основе могут передать колледжам оборудование, инвентарь и другое движимое имущество, а также денежные средства.
Руденя поручил сократить общий максимальный срок оформления передачи имущества с 60 до 20 рабочих дней.
Данная мера поддержки актуальна для бизнеса, который участвует в подготовке кадров для предприятий и организаций, в том числе по перечням наиболее востребованных на рынке труда Тверской области новых и перспективных профессий, пояснили в пресс-службе.
 
Тверская областьИгорь Руденя
 
 
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