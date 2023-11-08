https://ria.ru/20231108/nalogovye_lgoty-1908238127.html

Тверские предприятия, поддерживающие колледжи, получат налоговые льготы

Тверские предприятия, поддерживающие колледжи, получат налоговые льготы - РИА Новости, 08.11.2023

Тверские предприятия, поддерживающие колледжи, получат налоговые льготы

Предприятия Тверской области, оказывающие поддержку колледжам, могут получить налоговые льготы, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T18:37

2023-11-08T18:37

2023-11-08T18:59

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 8 ноя – РИА Новости. Предприятия Тверской области, оказывающие поддержку колледжам, могут получить налоговые льготы, сообщает пресс-служба регионального правительства. На заседании правительства Тверской области, которое провел губернатор региона Игорь Руденя, утвержден порядок безвозмездной передачи предприятиями региона имущества и денежных средств колледжам Верхневолжья. В сентябре этого года по инициативе Рудени были внесены изменения в закон "О применении на территории Тверской области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций". У предпринимателей Верхневолжья появилось право на применение инвестиционного налогового вычета (ИНВ) по налогу на прибыль в размере 70% от стоимости имущества (включая денежные средства), безвозмездно переданного колледжам. Верхневолжье стало третьим регионом в ЦФО, где начала действовать налоговая льгота за инвестиции в развитие образования. Предприятия региона на безвозмездной основе могут передать колледжам оборудование, инвентарь и другое движимое имущество, а также денежные средства. Руденя поручил сократить общий максимальный срок оформления передачи имущества с 60 до 20 рабочих дней. Данная мера поддержки актуальна для бизнеса, который участвует в подготовке кадров для предприятий и организаций, в том числе по перечням наиболее востребованных на рынке труда Тверской области новых и перспективных профессий, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231101/elektropoezd-1906653412.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя