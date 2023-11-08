https://ria.ru/20231108/mvd-1908162498.html

Стали известны подробности дела замглавы МВД Дагестана

Стали известны подробности дела замглавы МВД Дагестана - РИА Новости, 08.11.2023

Стали известны подробности дела замглавы МВД Дагестана

Замглавы МВД Дагестана Руфат Исмаилов и его подчиненный Далгат Абдулгапуров получили взятки на сумму 1,3 миллиона рублей, а кроме того, устроили незаконное... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T15:14

2023-11-08T15:14

2023-11-08T16:14

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

москва

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Замглавы МВД Дагестана Руфат Исмаилов и его подчиненный Далгат Абдулгапуров получили взятки на сумму 1,3 миллиона рублей, а кроме того, устроили незаконное преследование бизнесмена, вынуждая его вернуть 100 миллионов рублей, переданные для покупки оборудования для майнинга, заявила следователь в Басманном суде Москвы."Абдулгапуров совместно с Исмаиловым и неустановленными должностными лицами получил взятку в сумме 300 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела по факту незаконного строительства дома и 1 миллион рублей за принятие положительного процессуального решения за распределение бюджетных средств материнского капитала", - сказала следователь в суде.Кроме того, по ее словам, в 2022 году Исмаилов и Абдулгапуров решили вложить в криптовалюту имеющиеся в их распоряжении 100 миллионов рублей, которые они передали некоему Фролову для приобретения оборудования для майнинга. Но после того, как бизнесмен "стал уклониться от взятых на себя обязательств", высокопоставленные полицейские инициировали его уголовное преследование "по заявлениям подставных потерпевших в целях оказания давления и возврата" средств."Исмаилов и Абдулгапуров… дали ряд незаконных указаний подчиненным сотрудникам, которые явно выходили за пределы должностные полномочий и повлекли существенное нарушение прав Фролова и интересов общества и государства", - сказала следователь.

https://ria.ru/20231108/vzyatki-1908147618.html

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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, москва