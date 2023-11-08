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SHAMAN станет гостем шоу "Легенд Ретро FM" вместе с певцами из ФРГ и Италии - РИА Новости, 08.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
02:13 08.11.2023 (обновлено: 13:47 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/muzyka-1907989993.html
SHAMAN станет гостем шоу "Легенд Ретро FM" вместе с певцами из ФРГ и Италии
SHAMAN станет гостем шоу "Легенд Ретро FM" вместе с певцами из ФРГ и Италии - РИА Новости, 08.11.2023
SHAMAN станет гостем шоу "Легенд Ретро FM" вместе с певцами из ФРГ и Италии
Pupo, Arabesque, Joy и Fancy приедут в Москву на шоу "Легенд Ретро FM". Оно состоится 25 ноября, сообщили в пресс-службе Европейской медиагруппы. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T02:13
2023-11-08T13:47
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италия
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Pupo, Arabesque, Joy и Fancy приедут в Москву на шоу "Легенд Ретро FM". Оно состоится 25 ноября, сообщили в пресс-службе Европейской медиагруппы. Специальным гостем концерта станет SHAMAN, отметил программный директор радиостанции Дмитрий Габов. &quot;Творчество SHAMAN — уникальное явление в нашей музыке. Тот исключительный случай, когда про вышедшие совсем недавно песни уже можно сказать, что это золотые хиты, которые не потеряют актуальности с годами. Приветствуем нового участника фестиваля &quot;Легенды Ретро FM&quot;!&quot; – сказал Габов.В свою очередь SHAMAN (Ярослав Дронов) отметил, что песни 70-х–90-х годов стали частью российской культуры. &quot;Моя мама — большая поклонница советской и российской эстрады. Без этой музыки, которая неразрывно связана со счастливыми моментами нашего детства и юности, невозможно представить семейное торжество, особенно Новый год&quot;, – подчеркнул исполнитель.Кроме того, в "Легендах Ретро FM" впервые примут участие Владимир Пресняков, Gazebo, Маша Распутина, группы "Дюна" и Plazma.
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германия, италия, музыка
Германия, Италия, Музыка, Культура
SHAMAN станет гостем шоу "Легенд Ретро FM" вместе с певцами из ФРГ и Италии

На шоу "Легенд Ретро FM" в Москву приедут артисты из Германии, Австрии и Италии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПевец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает на праздничном концерте "Одна страна, одна семья, одна Россия!" на Красной площади в Москве
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает на праздничном концерте Одна страна, одна семья, одна Россия! на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Pupo, Arabesque, Joy и Fancy приедут в Москву на шоу "Легенд Ретро FM". Оно состоится 25 ноября, сообщили в пресс-службе Европейской медиагруппы.
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Специальным гостем концерта станет SHAMAN, отметил программный директор радиостанции Дмитрий Габов.
«

"Творчество SHAMAN — уникальное явление в нашей музыке. Тот исключительный случай, когда про вышедшие совсем недавно песни уже можно сказать, что это золотые хиты, которые не потеряют актуальности с годами. Приветствуем нового участника фестиваля "Легенды Ретро FM"!" – сказал Габов.

В свою очередь SHAMAN (Ярослав Дронов) отметил, что песни 70-х–90-х годов стали частью российской культуры.
«

"Моя мама — большая поклонница советской и российской эстрады. Без этой музыки, которая неразрывно связана со счастливыми моментами нашего детства и юности, невозможно представить семейное торжество, особенно Новый год", – подчеркнул исполнитель.

Кроме того, в "Легендах Ретро FM" впервые примут участие Владимир Пресняков, Gazebo, Маша Распутина, группы "Дюна" и Plazma.
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