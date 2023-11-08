https://ria.ru/20231108/muzyka-1907989993.html

SHAMAN станет гостем шоу "Легенд Ретро FM" вместе с певцами из ФРГ и Италии

SHAMAN станет гостем шоу "Легенд Ретро FM" вместе с певцами из ФРГ и Италии - РИА Новости, 08.11.2023

SHAMAN станет гостем шоу "Легенд Ретро FM" вместе с певцами из ФРГ и Италии

Pupo, Arabesque, Joy и Fancy приедут в Москву на шоу "Легенд Ретро FM". Оно состоится 25 ноября, сообщили в пресс-службе Европейской медиагруппы. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T02:13

2023-11-08T02:13

2023-11-08T13:47

германия

италия

музыка

культура

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Pupo, Arabesque, Joy и Fancy приедут в Москву на шоу "Легенд Ретро FM". Оно состоится 25 ноября, сообщили в пресс-службе Европейской медиагруппы. Специальным гостем концерта станет SHAMAN, отметил программный директор радиостанции Дмитрий Габов. "Творчество SHAMAN — уникальное явление в нашей музыке. Тот исключительный случай, когда про вышедшие совсем недавно песни уже можно сказать, что это золотые хиты, которые не потеряют актуальности с годами. Приветствуем нового участника фестиваля "Легенды Ретро FM"!" – сказал Габов.В свою очередь SHAMAN (Ярослав Дронов) отметил, что песни 70-х–90-х годов стали частью российской культуры. "Моя мама — большая поклонница советской и российской эстрады. Без этой музыки, которая неразрывно связана со счастливыми моментами нашего детства и юности, невозможно представить семейное торжество, особенно Новый год", – подчеркнул исполнитель.Кроме того, в "Легендах Ретро FM" впервые примут участие Владимир Пресняков, Gazebo, Маша Распутина, группы "Дюна" и Plazma.

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

германия, италия, музыка