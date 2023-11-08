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SHAMAN станет гостем шоу "Легенд Ретро FM" вместе с певцами из ФРГ и Италии
SHAMAN станет гостем шоу "Легенд Ретро FM" вместе с певцами из ФРГ и Италии - РИА Новости, 08.11.2023
SHAMAN станет гостем шоу "Легенд Ретро FM" вместе с певцами из ФРГ и Италии
Pupo, Arabesque, Joy и Fancy приедут в Москву на шоу "Легенд Ретро FM". Оно состоится 25 ноября, сообщили в пресс-службе Европейской медиагруппы. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T02:13
2023-11-08T02:13
2023-11-08T13:47
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Pupo, Arabesque, Joy и Fancy приедут в Москву на шоу "Легенд Ретро FM". Оно состоится 25 ноября, сообщили в пресс-службе Европейской медиагруппы. Специальным гостем концерта станет SHAMAN, отметил программный директор радиостанции Дмитрий Габов. "Творчество SHAMAN — уникальное явление в нашей музыке. Тот исключительный случай, когда про вышедшие совсем недавно песни уже можно сказать, что это золотые хиты, которые не потеряют актуальности с годами. Приветствуем нового участника фестиваля "Легенды Ретро FM"!" – сказал Габов.В свою очередь SHAMAN (Ярослав Дронов) отметил, что песни 70-х–90-х годов стали частью российской культуры. "Моя мама — большая поклонница советской и российской эстрады. Без этой музыки, которая неразрывно связана со счастливыми моментами нашего детства и юности, невозможно представить семейное торжество, особенно Новый год", – подчеркнул исполнитель.Кроме того, в "Легендах Ретро FM" впервые примут участие Владимир Пресняков, Gazebo, Маша Распутина, группы "Дюна" и Plazma.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, италия, музыка
Германия, Италия, Музыка, Культура
SHAMAN станет гостем шоу "Легенд Ретро FM" вместе с певцами из ФРГ и Италии
На шоу "Легенд Ретро FM" в Москву приедут артисты из Германии, Австрии и Италии
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Pupo, Arabesque, Joy и Fancy приедут в Москву на шоу "Легенд Ретро FM". Оно состоится 25 ноября, сообщили в пресс-службе Европейской медиагруппы.
Специальным гостем концерта станет SHAMAN, отметил программный директор радиостанции Дмитрий Габов.
«
"Творчество SHAMAN — уникальное явление в нашей музыке. Тот исключительный случай, когда про вышедшие совсем недавно песни уже можно сказать, что это золотые хиты, которые не потеряют актуальности с годами. Приветствуем нового участника фестиваля "Легенды Ретро FM"!" – сказал Габов.
В свою очередь SHAMAN (Ярослав Дронов) отметил, что песни 70-х–90-х годов стали частью российской культуры.
«
"Моя мама — большая поклонница советской и российской эстрады. Без этой музыки, которая неразрывно связана со счастливыми моментами нашего детства и юности, невозможно представить семейное торжество, особенно Новый год", – подчеркнул исполнитель.
Кроме того, в "Легендах Ретро FM" впервые примут участие Владимир Пресняков, Gazebo, Маша Распутина, группы "Дюна" и Plazma.
Будущее за такими артистами, как Shaman, заявила Матвиенко