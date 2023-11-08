https://ria.ru/20231108/most-1908283208.html
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта - РИА Новости, 08.11.2023
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T23:18
2023-11-08T23:18
2023-11-08T23:18
крымский мост
общество
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту. Движение было временно закрыто в среду в 21.53 мск. Всех находившихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие. Причины остановки движения не уточнялись. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html
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крымский мост, общество
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта