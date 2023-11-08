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Путину доложат о строительстве моста через Лену под Якутском
Путину доложат о строительстве моста через Лену под Якутском - РИА Новости, 08.11.2023
Путину доложат о строительстве моста через Лену под Якутском
Путин поручил до 1 марта доложить о мерах для завершения до 2028 года строительства моста через реку Лена в районе Якутска, сообщается в перечне поручений,... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T20:48
2023-11-08T20:48
2023-11-08T20:48
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Путин поручил до 1 марта доложить о мерах для завершения до 2028 года строительства моста через реку Лена в районе Якутска, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля. "Правительству РФ: с учетом ранее данных поручений при участии органов исполнительной власти Республики Саха (Якутия) принять решения, обеспечивающие завершение до 2028 года строительства автодорожного мостового перехода через реку Лену в районе Якутска", - говорится в сообщении. Доклад необходимо представить до 1 марта 2024 года и далее - один раз в год, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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россия, якутск, михаил мишустин, общество
Россия, Якутск, Михаил Мишустин, Общество
Путину доложат о строительстве моста через Лену под Якутском
Путину доложат о мерах по завершению строительства моста через Лену под Якутском