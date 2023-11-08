Рейтинг@Mail.ru
Путину доложат о строительстве моста через Лену под Якутском - РИА Новости, 08.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:48 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/most-1908263407.html
Путину доложат о строительстве моста через Лену под Якутском
Путину доложат о строительстве моста через Лену под Якутском - РИА Новости, 08.11.2023
Путину доложат о строительстве моста через Лену под Якутском
Путин поручил до 1 марта доложить о мерах для завершения до 2028 года строительства моста через реку Лена в районе Якутска, сообщается в перечне поручений,... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T20:48
2023-11-08T20:48
россия
якутск
михаил мишустин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814499090_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c54b3fdb7f6f1672cff92674cd05773.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Путин поручил до 1 марта доложить о мерах для завершения до 2028 года строительства моста через реку Лена в районе Якутска, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля. "Правительству РФ: с учетом ранее данных поручений при участии органов исполнительной власти Республики Саха (Якутия) принять решения, обеспечивающие завершение до 2028 года строительства автодорожного мостового перехода через реку Лену в районе Якутска", - говорится в сообщении. Доклад необходимо представить до 1 марта 2024 года и далее - один раз в год, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20231108/koridor-1908256011.html
россия
якутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814499090_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_27cab0151655bd1ebfa334fd389635b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, якутск, михаил мишустин, общество
Россия, Якутск, Михаил Мишустин, Общество
Путину доложат о строительстве моста через Лену под Якутском

Путину доложат о мерах по завершению строительства моста через Лену под Якутском

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРека Лена в Якутии
Река Лена в Якутии - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Река Лена в Якутии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Путин поручил до 1 марта доложить о мерах для завершения до 2028 года строительства моста через реку Лена в районе Якутска, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
"Правительству РФ: с учетом ранее данных поручений при участии органов исполнительной власти Республики Саха (Якутия) принять решения, обеспечивающие завершение до 2028 года строительства автодорожного мостового перехода через реку Лену в районе Якутска", - говорится в сообщении.
Доклад необходимо представить до 1 марта 2024 года и далее - один раз в год, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Вид на залив в городе Анадырь - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Путину представят идеи по морскому коридору между портами СЗФО и ДФО
Вчера, 20:10
 
РоссияЯкутскМихаил МишустинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала