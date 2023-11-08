https://ria.ru/20231108/moskva-1908123424.html

Специалисты горхозяйства установят в Москве 100-тысячный домовой указатель

Специалисты горхозяйства установят в Москве 100-тысячный домовой указатель - РИА Новости, 08.11.2023

Специалисты горхозяйства установят в Москве 100-тысячный домовой указатель

Специалисты городского хозяйства 9 ноября установят в Москве 100-тысячный домовой указатель, он появится на северо-западе столицы, сообщил заммэра Москвы по... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T12:53

2023-11-08T12:53

2023-11-08T12:53

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

московское центральное кольцо (мцк)

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Специалисты городского хозяйства 9 ноября установят в Москве 100-тысячный домовой указатель, он появится на северо-западе столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства в четверг, 9 ноября, установят в столице юбилейный - 100-тысячный домовой указатель. Он появится на доме 2, корпус 2 по улице Маршала Рыбалко в Северо-Западном административном округе", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Бирюков напомнил, что единая система навигации создается в Москве с 2014 года, она является важной составляющей комфортной городской среды. Все навигационные элементы соответствуют разработанному стандарту, синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц. В сообщении уточняется, что благодаря созданию Единой системы навигации, москвичи и гости столицы могут быстро найти дорогу к ближайшей станции метро, МЦК или МЦД, больнице, театру, школе или другому социально значимому объекту. "Продолжаем реализацию проекта историко-патриотической навигации, в рамках которого указатели с QR-кодами устанавливаем к домам, где жили герои Великой Отечественной войны и памятным местам военных лет, к объектам, связанным со знаковыми событиями в истории нашей страны, выдающимися деятелями культуры и науки", - добавили в сообщении.

https://realty.ria.ru/20231108/kapremont-1906871938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, московское центральное кольцо (мцк), городское хозяйство москвы