https://ria.ru/20231108/moskva-1908123424.html
Специалисты горхозяйства установят в Москве 100-тысячный домовой указатель
Специалисты горхозяйства установят в Москве 100-тысячный домовой указатель - РИА Новости, 08.11.2023
Специалисты горхозяйства установят в Москве 100-тысячный домовой указатель
Специалисты городского хозяйства 9 ноября установят в Москве 100-тысячный домовой указатель, он появится на северо-западе столицы, сообщил заммэра Москвы по... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T12:53
2023-11-08T12:53
2023-11-08T12:53
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петр бирюков
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Специалисты городского хозяйства 9 ноября установят в Москве 100-тысячный домовой указатель, он появится на северо-западе столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства в четверг, 9 ноября, установят в столице юбилейный - 100-тысячный домовой указатель. Он появится на доме 2, корпус 2 по улице Маршала Рыбалко в Северо-Западном административном округе", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Бирюков напомнил, что единая система навигации создается в Москве с 2014 года, она является важной составляющей комфортной городской среды. Все навигационные элементы соответствуют разработанному стандарту, синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц. В сообщении уточняется, что благодаря созданию Единой системы навигации, москвичи и гости столицы могут быстро найти дорогу к ближайшей станции метро, МЦК или МЦД, больнице, театру, школе или другому социально значимому объекту. "Продолжаем реализацию проекта историко-патриотической навигации, в рамках которого указатели с QR-кодами устанавливаем к домам, где жили герои Великой Отечественной войны и памятным местам военных лет, к объектам, связанным со знаковыми событиями в истории нашей страны, выдающимися деятелями культуры и науки", - добавили в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, московское центральное кольцо (мцк), городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Московское центральное кольцо (МЦК), Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Специалисты городского хозяйства 9 ноября установят в Москве 100-тысячный домовой указатель, он появится на северо-западе столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства в четверг, 9 ноября, установят в столице юбилейный - 100-тысячный домовой указатель. Он появится на доме 2, корпус 2 по улице Маршала Рыбалко в Северо-Западном административном округе", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Куда обращаться с вопросами по капремонту дома?
Бирюков напомнил, что единая система навигации создается в Москве с 2014 года, она является важной составляющей комфортной городской среды. Все навигационные элементы соответствуют разработанному стандарту, синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц.
В сообщении уточняется, что благодаря созданию Единой системы навигации, москвичи и гости столицы могут быстро найти дорогу к ближайшей станции метро, МЦК
или МЦД, больнице, театру, школе или другому социально значимому объекту.
"Продолжаем реализацию проекта историко-патриотической навигации, в рамках которого указатели с QR-кодами устанавливаем к домам, где жили герои Великой Отечественной войны и памятным местам военных лет, к объектам, связанным со знаковыми событиями в истории нашей страны, выдающимися деятелями культуры и науки", - добавили в сообщении.