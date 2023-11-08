https://ria.ru/20231108/moskva-1908105656.html

Педагоги и ученики ямальских школ искусств пройдут обучение в Москве

Педагоги и ученики ямальских школ искусств пройдут обучение в Москве - РИА Новости, 08.11.2023

Педагоги и ученики ямальских школ искусств пройдут обучение в Москве

Педагоги и воспитанники детских школ искусств Ямала впервые отправились на обучение в Российскую академию музыки имени Гнесиных в Москву, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T11:31

2023-11-08T11:31

2023-11-08T11:31

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

москва

светлогорск

музей москвы

российская академия музыки имени гнесиных

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САЛЕХАРД, 8 ноя - РИА Новости. Педагоги и воспитанники детских школ искусств Ямала впервые отправились на обучение в Российскую академию музыки имени Гнесиных в Москву, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. "С 6 по 11 ноября 22 воспитанника и 18 педагогов ямальских детских школ искусств и музыкальных школ будут обучаться в Российской академии музыки имени Гнесиных. Это стало возможным благодаря соглашению, которое заключил регион с одной из ведущих консерваторией страны", — говорится в сообщении. Участников ждет насыщенная образовательная и культурная программа. Ребята посетят мастер-классы игры на фортепиано, скрипке, домре, флейте, трубе, кларнете, баяне, а также курсы по академическому, народному и эстрадному вокалу. Педагоги будут перенимать опыт у более опытных наставников, подчеркивают власти. Для ямальцев проведут экскурсию по академии и музею-квартире Е. Ф. Гнесиной. Делегация посетит Музей Москвы, Детский музыкальный театр юного актера, а также концертные программы в академии. Старт образовательному и культурному просвещению даст ректор академии Александр Рыжинский. 10 ноября в рамках проекта академии "Открываем регионы России" директор окружного департамента культуры Евгений Колтунов представит Ямал студентам выпускных курсов и расскажет о возможностях и перспективах трудоустройства в округе. В завершении культурно-образовательной программы юные ямальцы, хорошо проявившие себя во время обучения, выступят перед студентами академии, отмечает пресс-служба. Российская академия музыки имени Гнесиных — одно из старейших российских высших музыкальных учебных заведений. Миссия академии — создание, сохранение и распространение в национальном и мировом пространстве ценностей отечественной музыкальной культуры. Культурно-образовательная поездка проводится в рамках соглашения о сотрудничестве между Российской академией музыки имени Гнесиных и Ямалом. Идея о заключении соглашения родилась в феврале на IV Арктическом культурном форуме. Тогда Рыжинский рассказал, что учреждение планирует развивать сотрудничество с Ямалом. Подписание документа состоялось в апреле во время пятого Балтийского культурного форума в Светлогорске, уточняют власти.

https://ria.ru/20231108/yamal-1908091239.html

https://ria.ru/20231105/yamal-1907547585.html

ямал

москва

светлогорск

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ямал, москва, светлогорск, музей москвы, российская академия музыки имени гнесиных