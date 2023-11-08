https://ria.ru/20231108/moskva-1908105656.html
Педагоги и ученики ямальских школ искусств пройдут обучение в Москве
Педагоги и ученики ямальских школ искусств пройдут обучение в Москве - РИА Новости, 08.11.2023
Педагоги и ученики ямальских школ искусств пройдут обучение в Москве
Педагоги и воспитанники детских школ искусств Ямала впервые отправились на обучение в Российскую академию музыки имени Гнесиных в Москву, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T11:31
2023-11-08T11:31
2023-11-08T11:31
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
москва
светлогорск
музей москвы
российская академия музыки имени гнесиных
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САЛЕХАРД, 8 ноя - РИА Новости. Педагоги и воспитанники детских школ искусств Ямала впервые отправились на обучение в Российскую академию музыки имени Гнесиных в Москву, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. "С 6 по 11 ноября 22 воспитанника и 18 педагогов ямальских детских школ искусств и музыкальных школ будут обучаться в Российской академии музыки имени Гнесиных. Это стало возможным благодаря соглашению, которое заключил регион с одной из ведущих консерваторией страны", — говорится в сообщении. Участников ждет насыщенная образовательная и культурная программа. Ребята посетят мастер-классы игры на фортепиано, скрипке, домре, флейте, трубе, кларнете, баяне, а также курсы по академическому, народному и эстрадному вокалу. Педагоги будут перенимать опыт у более опытных наставников, подчеркивают власти. Для ямальцев проведут экскурсию по академии и музею-квартире Е. Ф. Гнесиной. Делегация посетит Музей Москвы, Детский музыкальный театр юного актера, а также концертные программы в академии. Старт образовательному и культурному просвещению даст ректор академии Александр Рыжинский. 10 ноября в рамках проекта академии "Открываем регионы России" директор окружного департамента культуры Евгений Колтунов представит Ямал студентам выпускных курсов и расскажет о возможностях и перспективах трудоустройства в округе. В завершении культурно-образовательной программы юные ямальцы, хорошо проявившие себя во время обучения, выступят перед студентами академии, отмечает пресс-служба. Российская академия музыки имени Гнесиных — одно из старейших российских высших музыкальных учебных заведений. Миссия академии — создание, сохранение и распространение в национальном и мировом пространстве ценностей отечественной музыкальной культуры. Культурно-образовательная поездка проводится в рамках соглашения о сотрудничестве между Российской академией музыки имени Гнесиных и Ямалом. Идея о заключении соглашения родилась в феврале на IV Арктическом культурном форуме. Тогда Рыжинский рассказал, что учреждение планирует развивать сотрудничество с Ямалом. Подписание документа состоялось в апреле во время пятого Балтийского культурного форума в Светлогорске, уточняют власти.
https://ria.ru/20231108/yamal-1908091239.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямал, москва, светлогорск, музей москвы, российская академия музыки имени гнесиных
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Москва, Светлогорск, Музей Москвы, Российская академия музыки имени Гнесиных
САЛЕХАРД, 8 ноя - РИА Новости. Педагоги и воспитанники детских школ искусств Ямала впервые отправились на обучение в Российскую академию музыки имени Гнесиных в Москву, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
"С 6 по 11 ноября 22 воспитанника и 18 педагогов ямальских детских школ искусств и музыкальных школ будут обучаться в Российской академии музыки имени Гнесиных. Это стало возможным благодаря соглашению, которое заключил регион с одной из ведущих консерваторией страны", — говорится в сообщении.
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Участников ждет насыщенная образовательная и культурная программа. Ребята посетят мастер-классы игры на фортепиано, скрипке, домре, флейте, трубе, кларнете, баяне, а также курсы по академическому, народному и эстрадному вокалу. Педагоги будут перенимать опыт у более опытных наставников, подчеркивают власти.
Для ямальцев проведут экскурсию по академии и музею-квартире Е. Ф. Гнесиной. Делегация посетит Музей Москвы
, Детский музыкальный театр юного актера
, а также концертные программы в академии. Старт образовательному и культурному просвещению даст ректор академии Александр Рыжинский.
10 ноября в рамках проекта академии "Открываем регионы России" директор окружного департамента культуры Евгений Колтунов представит Ямал студентам выпускных курсов и расскажет о возможностях и перспективах трудоустройства в округе. В завершении культурно-образовательной программы юные ямальцы, хорошо проявившие себя во время обучения, выступят перед студентами академии, отмечает пресс-служба.
Российская академия музыки имени Гнесиных — одно из старейших российских высших музыкальных учебных заведений. Миссия академии — создание, сохранение и распространение в национальном и мировом пространстве ценностей отечественной музыкальной культуры.
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Культурно-образовательная поездка проводится в рамках соглашения о сотрудничестве между Российской академией музыки имени Гнесиных и Ямалом. Идея о заключении соглашения родилась в феврале на IV Арктическом культурном форуме. Тогда Рыжинский рассказал, что учреждение планирует развивать сотрудничество с Ямалом. Подписание документа состоялось в апреле во время пятого Балтийского культурного форума в Светлогорске
, уточняют власти.