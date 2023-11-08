https://ria.ru/20231108/moskva-1908085906.html

В Москве в октябре зафиксировали дефицит солнечного света

В Москве в октябре зафиксировали дефицит солнечного света - РИА Новости, 08.11.2023

В Москве в октябре зафиксировали дефицит солнечного света

Дефицит солнечного света зафиксирован в Москве в октябре, солнце светило на 37 часов или почти в два раза меньше, чем положено, сообщила в своём Telegram-канале РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T10:13

2023-11-08T10:13

2023-11-08T10:13

общество

москва

татьяна позднякова

погода

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Дефицит солнечного света зафиксирован в Москве в октябре, солнце светило на 37 часов или почти в два раза меньше, чем положено, сообщила в своём Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "Прошедший октябрь в Москве, против наших ожиданий, оказался скуп на солнце. По данным обсерватории МГУ, за месяц солнце радовало жителей столицы всего 41 час, при норме 78. За месяц было 15 дней, когда солнце полностью было закрыто плотными облаками, и лишь 3 октября солнце светило 8,7 часа, что составляет 76% от возможного для этой даты", - рассказала Позднякова. По её словам, причиной столь пасмурной погоды были атлантические циклоны и их атмосферные фронты, которые один за другим пересекали центральные области России. "В начавшемся ноябре сохраняется власть теплой Атлантики, и рассчитывать на радующее глаз осеннее солнце не приходится, норма месяца составляет 32 часа, а высота солнца над горизонтом в середине ноября всего 18 градусов", - добавила синоптик.

https://ria.ru/20231031/oktyabr-1906345969.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, татьяна позднякова, погода