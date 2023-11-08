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В Москве в октябре зафиксировали дефицит солнечного света - РИА Новости, 08.11.2023
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10:13 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/moskva-1908085906.html
В Москве в октябре зафиксировали дефицит солнечного света
В Москве в октябре зафиксировали дефицит солнечного света - РИА Новости, 08.11.2023
В Москве в октябре зафиксировали дефицит солнечного света
Дефицит солнечного света зафиксирован в Москве в октябре, солнце светило на 37 часов или почти в два раза меньше, чем положено, сообщила в своём Telegram-канале РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T10:13
2023-11-08T10:13
общество
москва
татьяна позднякова
погода
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Дефицит солнечного света зафиксирован в Москве в октябре, солнце светило на 37 часов или почти в два раза меньше, чем положено, сообщила в своём Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "Прошедший октябрь в Москве, против наших ожиданий, оказался скуп на солнце. По данным обсерватории МГУ, за месяц солнце радовало жителей столицы всего 41 час, при норме 78. За месяц было 15 дней, когда солнце полностью было закрыто плотными облаками, и лишь 3 октября солнце светило 8,7 часа, что составляет 76% от возможного для этой даты", - рассказала Позднякова. По её словам, причиной столь пасмурной погоды были атлантические циклоны и их атмосферные фронты, которые один за другим пересекали центральные области России. "В начавшемся ноябре сохраняется власть теплой Атлантики, и рассчитывать на радующее глаз осеннее солнце не приходится, норма месяца составляет 32 часа, а высота солнца над горизонтом в середине ноября всего 18 градусов", - добавила синоптик.
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общество, москва, татьяна позднякова, погода
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Погода
В Москве в октябре зафиксировали дефицит солнечного света

Позднякова: в Москве в октябре солнце светило всего 41 час при норме 78 часов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКремлевская набережная в Москве
Кремлевская набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Кремлевская набережная в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Дефицит солнечного света зафиксирован в Москве в октябре, солнце светило на 37 часов или почти в два раза меньше, чем положено, сообщила в своём Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Прошедший октябрь в Москве, против наших ожиданий, оказался скуп на солнце. По данным обсерватории МГУ, за месяц солнце радовало жителей столицы всего 41 час, при норме 78. За месяц было 15 дней, когда солнце полностью было закрыто плотными облаками, и лишь 3 октября солнце светило 8,7 часа, что составляет 76% от возможного для этой даты", - рассказала Позднякова.
По её словам, причиной столь пасмурной погоды были атлантические циклоны и их атмосферные фронты, которые один за другим пересекали центральные области России.
"В начавшемся ноябре сохраняется власть теплой Атлантики, и рассчитывать на радующее глаз осеннее солнце не приходится, норма месяца составляет 32 часа, а высота солнца над горизонтом в середине ноября всего 18 градусов", - добавила синоптик.
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ОбществоМоскваТатьяна ПоздняковаПогода
 
 
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