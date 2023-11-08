Сближение с ЕС принесло Молдавии только кредиты под проценты, заявил Додон
Додон: сближение с ЕС принесло жителям Молдавии только миллионные кредиты
© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 8 ноя – РИА Новости. Бывший молдавский президент, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил в своем Telegram-канале, что сближение с ЕС пока принесло жителям Молдавии только миллионные кредиты под высокие проценты.
Ранее в среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила предоставление переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом ряда предварительных условий. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что это решение ЕК доказывает, что республика провела серьезные реформы в стране на пути евроинтеграции.
"При проевропейской власти партии "Действие и солидарность" (ПДС) в Молдове стало очень сложно жить во всех аспектах. Так называемое сближение с ЕС пока не принесло молдаванам ничего хорошего — только миллионные кредиты под высокие проценты. В остальном: нищета, злоупотребления и узурпация власти, исход людей, высокие тарифы и цены, закрытые школы и больницы, ЛГБТ-парады, запрет независимых телеканалов, раскол церкви, репрессии против оппозиции, неоднократное нарушение Конституции. И десятки поездок за границу принцессы Майи Санду", - написал Додон.
По его мнению, в центре государственной политики должны быть исключительно интересы республики и молдавских граждан. "И для этого мы будем вести переговоры, общаться и заключать политические и экономические связи с любой страной, где это будет выгодно. Выгодно нам, а не другим. Это моя твердая позиция. Никаких жестких внешних векторов, предполагающих отказ от суверенитета и ссоры с другими стратегическими партнерами", - подчеркнул он.
В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием сторонников. На прошлой неделе в Молдавии с призывом к объединению выступили различные оппозиционные партии.