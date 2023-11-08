Рейтинг@Mail.ru
Сближение с ЕС принесло Молдавии только кредиты под проценты, заявил Додон - РИА Новости, 08.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:32 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/moldaviya-1908214844.html
Сближение с ЕС принесло Молдавии только кредиты под проценты, заявил Додон
Сближение с ЕС принесло Молдавии только кредиты под проценты, заявил Додон - РИА Новости, 08.11.2023
Сближение с ЕС принесло Молдавии только кредиты под проценты, заявил Додон
Бывший молдавский президент, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил в своем Telegram-канале, что сближение с ЕС пока принесло жителям... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T17:32
2023-11-08T17:32
в мире
молдавия
игорь додон
майя санду
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907602633_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_69a06a07754f429ac690369144e6a19d.jpg
КИШИНЕВ, 8 ноя – РИА Новости. Бывший молдавский президент, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил в своем Telegram-канале, что сближение с ЕС пока принесло жителям Молдавии только миллионные кредиты под высокие проценты. Ранее в среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила предоставление переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом ряда предварительных условий. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что это решение ЕК доказывает, что республика провела серьезные реформы в стране на пути евроинтеграции. "При проевропейской власти партии "Действие и солидарность" (ПДС) в Молдове стало очень сложно жить во всех аспектах. Так называемое сближение с ЕС пока не принесло молдаванам ничего хорошего — только миллионные кредиты под высокие проценты. В остальном: нищета, злоупотребления и узурпация власти, исход людей, высокие тарифы и цены, закрытые школы и больницы, ЛГБТ-парады, запрет независимых телеканалов, раскол церкви, репрессии против оппозиции, неоднократное нарушение Конституции. И десятки поездок за границу принцессы Майи Санду", - написал Додон. По его мнению, в центре государственной политики должны быть исключительно интересы республики и молдавских граждан. "И для этого мы будем вести переговоры, общаться и заключать политические и экономические связи с любой страной, где это будет выгодно. Выгодно нам, а не другим. Это моя твердая позиция. Никаких жестких внешних векторов, предполагающих отказ от суверенитета и ссоры с другими стратегическими партнерами", - подчеркнул он. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием сторонников. На прошлой неделе в Молдавии с призывом к объединению выступили различные оппозиционные партии.
https://ria.ru/20230524/moldaviya-1873719442.html
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907602633_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_b681ab2b07ac5f125315a5c866803b76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, игорь додон, майя санду, евросоюз
В мире, Молдавия, Игорь Додон, Майя Санду, Евросоюз
Сближение с ЕС принесло Молдавии только кредиты под проценты, заявил Додон

Додон: сближение с ЕС принесло жителям Молдавии только миллионные кредиты

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон
Лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 8 ноя – РИА Новости. Бывший молдавский президент, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил в своем Telegram-канале, что сближение с ЕС пока принесло жителям Молдавии только миллионные кредиты под высокие проценты.
Ранее в среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила предоставление переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом ряда предварительных условий. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что это решение ЕК доказывает, что республика провела серьезные реформы в стране на пути евроинтеграции.
Президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Смертельный удар: Молдавия объявила о неминуемом аресте Путина
24 мая, 08:00
"При проевропейской власти партии "Действие и солидарность" (ПДС) в Молдове стало очень сложно жить во всех аспектах. Так называемое сближение с ЕС пока не принесло молдаванам ничего хорошего — только миллионные кредиты под высокие проценты. В остальном: нищета, злоупотребления и узурпация власти, исход людей, высокие тарифы и цены, закрытые школы и больницы, ЛГБТ-парады, запрет независимых телеканалов, раскол церкви, репрессии против оппозиции, неоднократное нарушение Конституции. И десятки поездок за границу принцессы Майи Санду", - написал Додон.
По его мнению, в центре государственной политики должны быть исключительно интересы республики и молдавских граждан. "И для этого мы будем вести переговоры, общаться и заключать политические и экономические связи с любой страной, где это будет выгодно. Выгодно нам, а не другим. Это моя твердая позиция. Никаких жестких внешних векторов, предполагающих отказ от суверенитета и ссоры с другими стратегическими партнерами", - подчеркнул он.
В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием сторонников. На прошлой неделе в Молдавии с призывом к объединению выступили различные оппозиционные партии.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Санду пошла ва-банк. Молдавия наказывает оппозицию за дружбу с Россией
21 сентября, 16:49
 
В миреМолдавияИгорь ДодонМайя СандуЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала