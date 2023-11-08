https://ria.ru/20231108/moldaviya-1908214844.html

Сближение с ЕС принесло Молдавии только кредиты под проценты, заявил Додон

Сближение с ЕС принесло Молдавии только кредиты под проценты, заявил Додон - РИА Новости, 08.11.2023

Сближение с ЕС принесло Молдавии только кредиты под проценты, заявил Додон

Бывший молдавский президент, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил в своем Telegram-канале, что сближение с ЕС пока принесло жителям... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T17:32

2023-11-08T17:32

2023-11-08T17:32

в мире

молдавия

игорь додон

майя санду

евросоюз

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КИШИНЕВ, 8 ноя – РИА Новости. Бывший молдавский президент, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил в своем Telegram-канале, что сближение с ЕС пока принесло жителям Молдавии только миллионные кредиты под высокие проценты. Ранее в среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила предоставление переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом ряда предварительных условий. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что это решение ЕК доказывает, что республика провела серьезные реформы в стране на пути евроинтеграции. "При проевропейской власти партии "Действие и солидарность" (ПДС) в Молдове стало очень сложно жить во всех аспектах. Так называемое сближение с ЕС пока не принесло молдаванам ничего хорошего — только миллионные кредиты под высокие проценты. В остальном: нищета, злоупотребления и узурпация власти, исход людей, высокие тарифы и цены, закрытые школы и больницы, ЛГБТ-парады, запрет независимых телеканалов, раскол церкви, репрессии против оппозиции, неоднократное нарушение Конституции. И десятки поездок за границу принцессы Майи Санду", - написал Додон. По его мнению, в центре государственной политики должны быть исключительно интересы республики и молдавских граждан. "И для этого мы будем вести переговоры, общаться и заключать политические и экономические связи с любой страной, где это будет выгодно. Выгодно нам, а не другим. Это моя твердая позиция. Никаких жестких внешних векторов, предполагающих отказ от суверенитета и ссоры с другими стратегическими партнерами", - подчеркнул он. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием сторонников. На прошлой неделе в Молдавии с призывом к объединению выступили различные оппозиционные партии.

https://ria.ru/20230524/moldaviya-1873719442.html

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, игорь додон, майя санду, евросоюз