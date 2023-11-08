https://ria.ru/20231108/moldaviya-1908076261.html
Патрушев предупредил об опасности, готорая грозит Молдавии
Патрушев предупредил об опасности, готорая грозит Молдавии - РИА Новости, 08.11.2023
Патрушев предупредил об опасности, готорая грозит Молдавии
Молдавия рискует стать очередной жертвой колониальной политики Запада, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T09:24
2023-11-08T09:24
2023-11-08T09:25
молдавия
евросоюз
снг
в мире
николай патрушев
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Молдавия рискует стать очередной жертвой колониальной политики Запада, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Руководство Молдавии под давлением Запада и вопреки мнению ее народа взяло курс на присоединение к ЕС, румынизацию, отказ от суверенитета и национальной идентичности", - сказал Патрушев на открытии встречи секретарей совбезов стран СНГ в среду в Москве. "По сути, Молдавия рискует стать очередной жертвой западной колониальной политики, которая осуществляется неприкрыто, нагло и цинично, с попранием норм международного права и законов страны, включая Конституцию", - указал Патрушев.
https://ria.ru/20231106/ekspert-1907744339.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, евросоюз, снг, в мире, николай патрушев
Молдавия, Евросоюз, СНГ, В мире, Николай Патрушев
Патрушев предупредил об опасности, готорая грозит Молдавии
Патрушев: Молдавия рискует стать новой жертвой колониальной политики Запада