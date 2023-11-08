Молдавия проверит соответствие законов европейским нормам, заявил МИД
Глава МИД Попеску: Молдавия проверит соответствие законов европейским нормам
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкФлаги на фасаде здания правительства республики Молдова в Кишиневе
© Sputnik / Родион Прока
Флаги на фасаде здания правительства республики Молдова в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 8 ноя – РИА Новости. Молдавия проверяет соответствие ее законов европейским нормам, заявил в среду глава МИД республики Нику Попеску в своем Telegram-канале.
Ранее в среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила предоставление переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом ряда предварительных условий.
"С этого дня мы продолжаем вместе со странами-членами Европейского Союза, с Европейской Комиссией готовить нашу страну к переговорам. Рабочие группы уже созданы, и мы находимся в середине процесса самооценки соответствия национального законодательства европейским нормам", - написал Попеску.
По его мнению, заключение Еврокомиссии является "убедительным признаком поддержки нашей европейской цели", а также "признанием существенного прогресса", достигнутого республикой с момента получения статуса страны-кандидата.
Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.