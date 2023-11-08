https://ria.ru/20231108/moldavia-1908206579.html

Молдавия проверит соответствие законов европейским нормам, заявил МИД

Молдавия проверит соответствие законов европейским нормам, заявил МИД - РИА Новости, 08.11.2023

Молдавия проверит соответствие законов европейским нормам, заявил МИД

Молдавия проверяет соответствие ее законов европейским нормам, заявил в среду глава МИД республики Нику Попеску в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T17:10

2023-11-08T17:10

2023-11-08T17:10

в мире

молдавия

украина

брюссель

еврокомиссия

майя санду

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882071356_0:127:3126:1885_1920x0_80_0_0_80e228c4ac0822c80ab2b66b5184b746.jpg

КИШИНЕВ, 8 ноя – РИА Новости. Молдавия проверяет соответствие ее законов европейским нормам, заявил в среду глава МИД республики Нику Попеску в своем Telegram-канале. Ранее в среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила предоставление переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом ряда предварительных условий. "С этого дня мы продолжаем вместе со странами-членами Европейского Союза, с Европейской Комиссией готовить нашу страну к переговорам. Рабочие группы уже созданы, и мы находимся в середине процесса самооценки соответствия национального законодательства европейским нормам", - написал Попеску. По его мнению, заключение Еврокомиссии является "убедительным признаком поддержки нашей европейской цели", а также "признанием существенного прогресса", достигнутого республикой с момента получения статуса страны-кандидата. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.

https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html

https://ria.ru/20231108/moldaviya-1908076261.html

молдавия

украина

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, украина, брюссель, еврокомиссия, майя санду, евросоюз