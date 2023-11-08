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Премьер Молдавии призвал страну активнее работать над вступлением в ЕС - РИА Новости, 08.11.2023
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15:55 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/moldavia-1908177650.html
Премьер Молдавии призвал страну активнее работать над вступлением в ЕС
Премьер Молдавии призвал страну активнее работать над вступлением в ЕС - РИА Новости, 08.11.2023
Премьер Молдавии призвал страну активнее работать над вступлением в ЕС
Премьер Молдавии Дорин Речан считает, что рекомендацию Еврокомиссии о начале переговоров о вступлении страны в ЕС не стоит рассматривать как конечное достижение РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T15:55
2023-11-08T15:55
молдавия
россия
дорин речан
майя санду
еврокомиссия
евросоюз
украина
дмитрий песков
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КИШИНЕВ, 8 ноя – РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан считает, что рекомендацию Еврокомиссии о начале переговоров о вступлении страны в ЕС не стоит рассматривать как конечное достижение и нужно продолжить работать с еще большей интенсивностью над возможностью евроинтеграции. Ранее в среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила предоставление переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом ряда предварительных условий. "Это тот путь, который выбрали наши граждане, и это результат работы, которую мы все вместе проделали. Однако объявление комиссии не следует рассматривать как конечное достижение. Нам нужно продолжать работать с еще большей интенсивностью, пока мы не станем полноправными членами Европейского союза", - цитирует Речана Telegram-канал пресс-службы правительства. По мнению премьера, решение ЕК - это признание усилий по гармонизации национального законодательства с европейским, укреплению государственных институтов. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907661621.html
https://ria.ru/20231108/moldaviya-1908076261.html
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молдавия, россия, дорин речан, майя санду, еврокомиссия, евросоюз, украина, дмитрий песков, в мире
Молдавия, Россия, Дорин Речан, Майя Санду, Еврокомиссия, Евросоюз, Украина, Дмитрий Песков, В мире
Премьер Молдавии призвал страну активнее работать над вступлением в ЕС

Премьер Молдавии Речан призвал страну активнее работать над вступлением в ЕС

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 8 ноя – РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан считает, что рекомендацию Еврокомиссии о начале переговоров о вступлении страны в ЕС не стоит рассматривать как конечное достижение и нужно продолжить работать с еще большей интенсивностью над возможностью евроинтеграции.
Ранее в среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила предоставление переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом ряда предварительных условий.
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"Это тот путь, который выбрали наши граждане, и это результат работы, которую мы все вместе проделали. Однако объявление комиссии не следует рассматривать как конечное достижение. Нам нужно продолжать работать с еще большей интенсивностью, пока мы не станем полноправными членами Европейского союза", - цитирует Речана Telegram-канал пресс-службы правительства.
По мнению премьера, решение ЕК - это признание усилий по гармонизации национального законодательства с европейским, укреплению государственных институтов.
Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
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Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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МолдавияРоссияДорин РечанМайя СандуЕврокомиссияЕвросоюзУкраинаДмитрий ПесковВ мире
 
 
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