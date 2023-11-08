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Российские войска уничтожили радиолокационную станцию в Одесской области
Российские войска уничтожили радиолокационную станцию в Одесской области - РИА Новости, 08.11.2023
Российские войска уничтожили радиолокационную станцию в Одесской области
Российские военные уничтожили в Одесской области радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса С-300, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T15:33
2023-11-08T15:33
2023-11-08T15:37
специальная военная операция на украине
одесская область
россия
зрк с-300
вооруженные силы рф
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Одесской области радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса С-300, сообщило министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Арциз Одесской области уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сводке военного ведомства.
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Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Россия, ЗРК С-300, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
Российские войска уничтожили радиолокационную станцию в Одесской области
МО: ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию в районе Арциз Одесской области