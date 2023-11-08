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Российские войска уничтожили радиолокационную станцию в Одесской области - РИА Новости, 08.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:33 08.11.2023 (обновлено: 15:37 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/mo-1908170014.html
Российские войска уничтожили радиолокационную станцию в Одесской области
Российские войска уничтожили радиолокационную станцию в Одесской области - РИА Новости, 08.11.2023
Российские войска уничтожили радиолокационную станцию в Одесской области
Российские военные уничтожили в Одесской области радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса С-300, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T15:33
2023-11-08T15:37
специальная военная операция на украине
одесская область
россия
зрк с-300
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Одесской области радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса С-300, сообщило министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Арциз Одесской области уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сводке военного ведомства.
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одесская область, россия, зрк с-300, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Россия, ЗРК С-300, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
Российские войска уничтожили радиолокационную станцию в Одесской области

МО: ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию в районе Арциз Одесской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСилы ВС РФ
Силы ВС РФ - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Одесской области радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса С-300, сообщило министерство обороны РФ.
«
"В районе населенного пункта Арциз Одесской области уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сводке военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеОдесская областьРоссияЗРК С-300Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
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