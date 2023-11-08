https://ria.ru/20231108/minzdrav-1908274267.html

ВСУ прицельно бьют по медицинским объектам новых регионов, заявил минздрав

ВСУ прицельно бьют по медицинским объектам новых регионов, заявил минздрав - РИА Новости, 08.11.2023

ВСУ прицельно бьют по медицинским объектам новых регионов, заявил минздрав

Боевики ВСУ целенаправленно бьют по медицинской инфраструктуре новых регионов России, стараясь нанести как можно больше урона и унести как можно больше жизней... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T22:00

2023-11-08T22:00

2023-11-08T22:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

донецк

денис пушилин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Боевики ВСУ целенаправленно бьют по медицинской инфраструктуре новых регионов России, стараясь нанести как можно больше урона и унести как можно больше жизней людей, говорится в заявлении министерства здравоохранения РФ, опубликованном в Telegram-канале ведомства. "Сегодня вследствие прямого попадания снарядов ВСУ по территории Донецкого клинического территориального медицинского объединения (ДоКТМО) произошло повреждение фасада и остекления одного из зданий больницы. Боевики ВСУ целенаправленно бьют по медицинской инфраструктуре, по мирным жителям новых российских регионов, стараясь нанести как можно больше разрушений и унести как можно больше жизней людей. К счастью пострадавших в ходе сегодняшнего обстрела больницы среди пациентов и сотрудников нет", - говорится в сообщении. Украинские военные во вторник нанесли массированный ракетный обстрел центрального Ворошиловского района Донецка. Прямые попадания пришлись в здания гражданской инфраструктуры. Глава ДНР Денис Пушилин заявлял об 11 раненых и 6 погибших мирных жителях. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, позже сообщило, что "жертвами обстрелов стали более 20 человек". Исполняющий обязанности министра здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев сообщил, что трое сотрудников скорой помощи получили ранения при вчерашнем обстреле Донецка, один из них погиб.

донецкая народная республика

россия

донецк

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донецкая народная республика, россия, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины