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ВСУ прицельно бьют по медицинским объектам новых регионов, заявил минздрав - РИА Новости, 08.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:00 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/minzdrav-1908274267.html
ВСУ прицельно бьют по медицинским объектам новых регионов, заявил минздрав
ВСУ прицельно бьют по медицинским объектам новых регионов, заявил минздрав - РИА Новости, 08.11.2023
ВСУ прицельно бьют по медицинским объектам новых регионов, заявил минздрав
Боевики ВСУ целенаправленно бьют по медицинской инфраструктуре новых регионов России, стараясь нанести как можно больше урона и унести как можно больше жизней... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T22:00
2023-11-08T22:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
донецк
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Боевики ВСУ целенаправленно бьют по медицинской инфраструктуре новых регионов России, стараясь нанести как можно больше урона и унести как можно больше жизней людей, говорится в заявлении министерства здравоохранения РФ, опубликованном в Telegram-канале ведомства. "Сегодня вследствие прямого попадания снарядов ВСУ по территории Донецкого клинического территориального медицинского объединения (ДоКТМО) произошло повреждение фасада и остекления одного из зданий больницы. Боевики ВСУ целенаправленно бьют по медицинской инфраструктуре, по мирным жителям новых российских регионов, стараясь нанести как можно больше разрушений и унести как можно больше жизней людей. К счастью пострадавших в ходе сегодняшнего обстрела больницы среди пациентов и сотрудников нет", - говорится в сообщении. Украинские военные во вторник нанесли массированный ракетный обстрел центрального Ворошиловского района Донецка. Прямые попадания пришлись в здания гражданской инфраструктуры. Глава ДНР Денис Пушилин заявлял об 11 раненых и 6 погибших мирных жителях. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, позже сообщило, что "жертвами обстрелов стали более 20 человек". Исполняющий обязанности министра здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев сообщил, что трое сотрудников скорой помощи получили ранения при вчерашнем обстреле Донецка, один из них погиб.
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Донецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
ВСУ прицельно бьют по медицинским объектам новых регионов, заявил минздрав

Минздрав: боевики ВСУ целенаправленно бьют по мединфраструктуре новых регионов

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкМинистерство здравоохранения России
Министерство здравоохранения России - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Министерство здравоохранения России. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Боевики ВСУ целенаправленно бьют по медицинской инфраструктуре новых регионов России, стараясь нанести как можно больше урона и унести как можно больше жизней людей, говорится в заявлении министерства здравоохранения РФ, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
"Сегодня вследствие прямого попадания снарядов ВСУ по территории Донецкого клинического территориального медицинского объединения (ДоКТМО) произошло повреждение фасада и остекления одного из зданий больницы. Боевики ВСУ целенаправленно бьют по медицинской инфраструктуре, по мирным жителям новых российских регионов, стараясь нанести как можно больше разрушений и унести как можно больше жизней людей. К счастью пострадавших в ходе сегодняшнего обстрела больницы среди пациентов и сотрудников нет", - говорится в сообщении.
Украинские военные во вторник нанесли массированный ракетный обстрел центрального Ворошиловского района Донецка. Прямые попадания пришлись в здания гражданской инфраструктуры. Глава ДНР Денис Пушилин заявлял об 11 раненых и 6 погибших мирных жителях. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, позже сообщило, что "жертвами обстрелов стали более 20 человек". Исполняющий обязанности министра здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев сообщил, что трое сотрудников скорой помощи получили ранения при вчерашнем обстреле Донецка, один из них погиб.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияДонецкДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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