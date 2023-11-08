https://ria.ru/20231108/mid-1908188561.html

Замглавы МИД России жестко поставит вопрос невыдачи виз перед ЮНЕСКО

Замглавы МИД России жестко поставит вопрос невыдачи виз перед ЮНЕСКО - РИА Новости, 08.11.2023

Замглавы МИД России жестко поставит вопрос невыдачи виз перед ЮНЕСКО

Глава российской делегации, замминистра иностранных дел России Александр Панкин намерен "жестко поставить вопрос" о невыдаче виз членам делегации РФ на встрече... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T16:23

2023-11-08T16:23

2023-11-08T16:42

россия

юнеско

александр панкин

общество

париж

франция

одри азуле

мария захарова

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ПАРИЖ, 8 ноя – РИА Новости. Глава российской делегации, замминистра иностранных дел России Александр Панкин намерен "жестко поставить вопрос" о невыдаче виз членам делегации РФ на встрече с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле, сообщили РИА Новости в постпредстве России при организации."На завтра запланирована встреча главы делегации, замминистра иностранных дел Александра Панкина с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле. На этой встрече будет обсужден ряд вопросов, включая сотрудничество России с ЮНЕСКО, а также имеющиеся проблемы – в частности, недобросовестное исполнение Парижем своих обязательств перед ЮНЕСКО в плане невыдачи или несвоевременной выдачи виз членам российской делегации. Глава российской делегации планирует жёстко поставить этот вопрос перед гендиректором Одри Азуле", - сообщили в постпредстве.В постпредстве отметили, что российская делегация полноформатно участвует в работе 42-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО, несмотря на невыдачу виз ряду делегатов."Российская делегация полноформатно участвует в работе сессии. Руководитель делегации выступает в рамках общеполитической дискуссии, членами российской делегации, экспертами ведётся работа в рамках профильных комиссий и комитетов по всем вопросам, которые стоят на повестке дня", - сообщили в постпредстве.Накануне официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Франция несвоевременной выдачей виз сорвала участие представителей России в заседаниях 42-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО. По ее словам, на заседаниях в Париже не смогли присутствовать глава делегации и директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД Александр Алимов, а также сотрудник Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко.

https://ria.ru/20231108/oon-1908055497.html

россия

париж

франция

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россия, юнеско, александр панкин, общество, париж, франция, одри азуле, мария захарова