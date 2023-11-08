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Замглавы МИД России жестко поставит вопрос невыдачи виз перед ЮНЕСКО - РИА Новости, 08.11.2023
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16:23 08.11.2023 (обновлено: 16:42 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/mid-1908188561.html
Замглавы МИД России жестко поставит вопрос невыдачи виз перед ЮНЕСКО
Замглавы МИД России жестко поставит вопрос невыдачи виз перед ЮНЕСКО - РИА Новости, 08.11.2023
Замглавы МИД России жестко поставит вопрос невыдачи виз перед ЮНЕСКО
Глава российской делегации, замминистра иностранных дел России Александр Панкин намерен "жестко поставить вопрос" о невыдаче виз членам делегации РФ на встрече... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T16:23
2023-11-08T16:42
россия
юнеско
александр панкин
общество
париж
франция
одри азуле
мария захарова
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ПАРИЖ, 8 ноя – РИА Новости. Глава российской делегации, замминистра иностранных дел России Александр Панкин намерен "жестко поставить вопрос" о невыдаче виз членам делегации РФ на встрече с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле, сообщили РИА Новости в постпредстве России при организации."На завтра запланирована встреча главы делегации, замминистра иностранных дел Александра Панкина с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле. На этой встрече будет обсужден ряд вопросов, включая сотрудничество России с ЮНЕСКО, а также имеющиеся проблемы – в частности, недобросовестное исполнение Парижем своих обязательств перед ЮНЕСКО в плане невыдачи или несвоевременной выдачи виз членам российской делегации. Глава российской делегации планирует жёстко поставить этот вопрос перед гендиректором Одри Азуле", - сообщили в постпредстве.В постпредстве отметили, что российская делегация полноформатно участвует в работе 42-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО, несмотря на невыдачу виз ряду делегатов."Российская делегация полноформатно участвует в работе сессии. Руководитель делегации выступает в рамках общеполитической дискуссии, членами российской делегации, экспертами ведётся работа в рамках профильных комиссий и комитетов по всем вопросам, которые стоят на повестке дня", - сообщили в постпредстве.Накануне официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Франция несвоевременной выдачей виз сорвала участие представителей России в заседаниях 42-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО. По ее словам, на заседаниях в Париже не смогли присутствовать глава делегации и директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД Александр Алимов, а также сотрудник Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко.
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россия, юнеско, александр панкин, общество, париж, франция, одри азуле, мария захарова
Россия, ЮНЕСКО, Александр Панкин, Общество, Париж, Франция, Одри Азуле, Мария Захарова
Замглавы МИД России жестко поставит вопрос невыдачи виз перед ЮНЕСКО

Замглавы МИД РФ Панкин жестко поставит вопрос невыдачи виз перед ЮНЕСКО

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин. Архивное фото
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ПАРИЖ, 8 ноя – РИА Новости. Глава российской делегации, замминистра иностранных дел России Александр Панкин намерен "жестко поставить вопрос" о невыдаче виз членам делегации РФ на встрече с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле, сообщили РИА Новости в постпредстве России при организации.
«
"На завтра запланирована встреча главы делегации, замминистра иностранных дел Александра Панкина с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле. На этой встрече будет обсужден ряд вопросов, включая сотрудничество России с ЮНЕСКО, а также имеющиеся проблемы – в частности, недобросовестное исполнение Парижем своих обязательств перед ЮНЕСКО в плане невыдачи или несвоевременной выдачи виз членам российской делегации. Глава российской делегации планирует жёстко поставить этот вопрос перед гендиректором Одри Азуле", - сообщили в постпредстве.
В постпредстве отметили, что российская делегация полноформатно участвует в работе 42-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО, несмотря на невыдачу виз ряду делегатов.
"Российская делегация полноформатно участвует в работе сессии. Руководитель делегации выступает в рамках общеполитической дискуссии, членами российской делегации, экспертами ведётся работа в рамках профильных комиссий и комитетов по всем вопросам, которые стоят на повестке дня", - сообщили в постпредстве.
Накануне официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Франция несвоевременной выдачей виз сорвала участие представителей России в заседаниях 42-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО. По ее словам, на заседаниях в Париже не смогли присутствовать глава делегации и директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД Александр Алимов, а также сотрудник Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко.
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РоссияЮНЕСКОАлександр ПанкинОбществоПарижФранцияОдри АзулеМария Захарова
 
 
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