https://ria.ru/20231108/mgu-1908231905.html

Путин наградил почетными грамотами двух деканов факультетов МГУ

Путин наградил почетными грамотами двух деканов факультетов МГУ - РИА Новости, 08.11.2023

Путин наградил почетными грамотами двух деканов факультетов МГУ

Президент России Владимир Путин наградил почетными грамотами президента декана факультета фундаментальной медицины Московского государственного университета... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T18:19

2023-11-08T18:19

2023-11-08T18:19

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил почетными грамотами президента декана факультета фундаментальной медицины Московского государственного университета Всеволода Ткачука и декана Высшей школы телевидения МГУ Виталия Третьякова за заслуги в научно-педагогической деятельности, соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. "За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу наградить Почетной грамотой президента Российской Федерации Ткачука Всеволода Арсеньевича - декана факультета... "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова"; Третьякова Виталия Товиевича - декана Высшей школы (факультета)... "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова", - сказано в документе. Как сообщается на сайте факультета фундаментальной медицины МГУ, Ткачук является деканом с 2000 года, а также основателем кафедры биохимии и молекулярной медицины ФФМ МГУ, которой он заведует уже 25 лет. Ткачук был дважды награжден премией правительства РФ в области образования: в 2005 году за учебник для образовательных учреждений высшего профессионального образования "Физиология человека", и в 2012 году за работу "Система анализа и оценки научного содержания учебников для средней школы". Он также признанный специалист в области молекулярной эндокринологии, клеточной сигнализации и регенеративной медицины, а его работы внесли большой вклад в установление механизмов регуляции чувствительности тканей к действию гормонов в норме и при патологии. Третьяков руководит Высшей школой телевидения с 2007 года, также, с 2010 года заведует кафедрой журналистики и телевидения. Является автором таких книг, как "Как стать знаменитым журналистом. Курс лекций по теории и практике современной русской журналистики", "Как стать знаменитым на телевидении" и других.

https://ria.ru/20231108/zvaniya-1908144677.html

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россия, владимир путин, общество