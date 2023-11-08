МФЦ в виде ямальских чумов построят в Волновахе
САЛЕХАРД, 8 ноя - РИА Новости. Ямальские специалисты возведут в подшефной Волновахе Донецкой Народной Республики (ДНР) многофункциональный центр, центральный фасад которого будет выполнен в виде стоящих рядом чумов, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В Волновахе строят МФЦ в виде чумов. Здание готово больше, чем наполовину. Сейчас строители утепляют наружные стены, завершают кровельные работы, штукатурят помещения внутри и монтируют внутренние инженерные системы. Территорию учреждения благоустраивают. Для посетителей центра оборудуют парковку и выполнят озеленение", — говорится в сообщении.
Современный многофункциональный центр строят с соблюдением российских технических регламентов по разработанному проекту. В двухэтажном здании площадью 870 квадратных метров предусмотрят все необходимые помещения, в том числе детскую игровую зону. Объект оснастят современной мебелью и техникой. Центр будет рассчитан на комфортное обслуживание маломобильных граждан, уточняют власти.
Современное учреждение сможет обеспечить весь спектр государственных и муниципальных услуг для 300 человек в день.
Основная задача Ямала — комфортная интеграция подшефной территории в российскую действительность. Округом разработана комплексная программа поддержки Волновахского района до 2025 года. В части восстановления территории ямальские власти планируют построить, восстановить и отремонтировать еще более 100 объектов. В их число входят жилые дома, детские, спортивные и культурные объекты, отмечает пресс-служба.