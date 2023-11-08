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МФЦ в виде ямальских чумов построят в Волновахе - РИА Новости, 08.11.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
17:44 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/mfts-1908219626.html
МФЦ в виде ямальских чумов построят в Волновахе
МФЦ в виде ямальских чумов построят в Волновахе - РИА Новости, 08.11.2023
МФЦ в виде ямальских чумов построят в Волновахе
Ямальские специалисты возведут в подшефной Волновахе Донецкой Народной Республики (ДНР) многофункциональный центр, центральный фасад которого будет выполнен в... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T17:44
2023-11-08T17:44
ямало-ненецкий автономный округ
донецкая народная республика
волноваха
мфц (многофункциональный центр)
ямал
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САЛЕХАРД, 8 ноя - РИА Новости. Ямальские специалисты возведут в подшефной Волновахе Донецкой Народной Республики (ДНР) многофункциональный центр, центральный фасад которого будет выполнен в виде стоящих рядом чумов, сообщает пресс-служба правительства региона. "В Волновахе строят МФЦ в виде чумов. Здание готово больше, чем наполовину. Сейчас строители утепляют наружные стены, завершают кровельные работы, штукатурят помещения внутри и монтируют внутренние инженерные системы. Территорию учреждения благоустраивают. Для посетителей центра оборудуют парковку и выполнят озеленение", — говорится в сообщении. Современный многофункциональный центр строят с соблюдением российских технических регламентов по разработанному проекту. В двухэтажном здании площадью 870 квадратных метров предусмотрят все необходимые помещения, в том числе детскую игровую зону. Объект оснастят современной мебелью и техникой. Центр будет рассчитан на комфортное обслуживание маломобильных граждан, уточняют власти. Современное учреждение сможет обеспечить весь спектр государственных и муниципальных услуг для 300 человек в день. Основная задача Ямала — комфортная интеграция подшефной территории в российскую действительность. Округом разработана комплексная программа поддержки Волновахского района до 2025 года. В части восстановления территории ямальские власти планируют построить, восстановить и отремонтировать еще более 100 объектов. В их число входят жилые дома, детские, спортивные и культурные объекты, отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20231108/marshrut-1908133648.html
донецкая народная республика
волноваха
ямал
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донецкая народная республика, волноваха, мфц (многофункциональный центр), ямал
Ямало-Ненецкий автономный округ, Донецкая Народная Республика, Волноваха, МФЦ (многофункциональный центр), Ямал

МФЦ в виде ямальских чумов построят в Волновахе

© Фото : правительство ЯНАОВ Волновахе строят МФЦ в виде чумов
В Волновахе строят МФЦ в виде чумов - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© Фото : правительство ЯНАО
В Волновахе строят МФЦ в виде чумов
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САЛЕХАРД, 8 ноя - РИА Новости. Ямальские специалисты возведут в подшефной Волновахе Донецкой Народной Республики (ДНР) многофункциональный центр, центральный фасад которого будет выполнен в виде стоящих рядом чумов, сообщает пресс-служба правительства региона.
Волновахе строят МФЦ в виде чумов. Здание готово больше, чем наполовину. Сейчас строители утепляют наружные стены, завершают кровельные работы, штукатурят помещения внутри и монтируют внутренние инженерные системы. Территорию учреждения благоустраивают. Для посетителей центра оборудуют парковку и выполнят озеленение", — говорится в сообщении.
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Современный многофункциональный центр строят с соблюдением российских технических регламентов по разработанному проекту. В двухэтажном здании площадью 870 квадратных метров предусмотрят все необходимые помещения, в том числе детскую игровую зону. Объект оснастят современной мебелью и техникой. Центр будет рассчитан на комфортное обслуживание маломобильных граждан, уточняют власти.
Современное учреждение сможет обеспечить весь спектр государственных и муниципальных услуг для 300 человек в день.
Основная задача Ямала — комфортная интеграция подшефной территории в российскую действительность. Округом разработана комплексная программа поддержки Волновахского района до 2025 года. В части восстановления территории ямальские власти планируют построить, восстановить и отремонтировать еще более 100 объектов. В их число входят жилые дома, детские, спортивные и культурные объекты, отмечает пресс-служба.
 
Ямало-Ненецкий автономный округДонецкая Народная РеспубликаВолновахаМФЦ (многофункциональный центр)Ямал
 
 
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