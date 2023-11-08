https://ria.ru/20231108/mfts-1908219626.html

МФЦ в виде ямальских чумов построят в Волновахе

МФЦ в виде ямальских чумов построят в Волновахе - РИА Новости, 08.11.2023

МФЦ в виде ямальских чумов построят в Волновахе

Ямальские специалисты возведут в подшефной Волновахе Донецкой Народной Республики (ДНР) многофункциональный центр, центральный фасад которого будет выполнен в... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T17:44

2023-11-08T17:44

2023-11-08T17:44

ямало-ненецкий автономный округ

донецкая народная республика

волноваха

мфц (многофункциональный центр)

ямал

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САЛЕХАРД, 8 ноя - РИА Новости. Ямальские специалисты возведут в подшефной Волновахе Донецкой Народной Республики (ДНР) многофункциональный центр, центральный фасад которого будет выполнен в виде стоящих рядом чумов, сообщает пресс-служба правительства региона. "В Волновахе строят МФЦ в виде чумов. Здание готово больше, чем наполовину. Сейчас строители утепляют наружные стены, завершают кровельные работы, штукатурят помещения внутри и монтируют внутренние инженерные системы. Территорию учреждения благоустраивают. Для посетителей центра оборудуют парковку и выполнят озеленение", — говорится в сообщении. Современный многофункциональный центр строят с соблюдением российских технических регламентов по разработанному проекту. В двухэтажном здании площадью 870 квадратных метров предусмотрят все необходимые помещения, в том числе детскую игровую зону. Объект оснастят современной мебелью и техникой. Центр будет рассчитан на комфортное обслуживание маломобильных граждан, уточняют власти. Современное учреждение сможет обеспечить весь спектр государственных и муниципальных услуг для 300 человек в день. Основная задача Ямала — комфортная интеграция подшефной территории в российскую действительность. Округом разработана комплексная программа поддержки Волновахского района до 2025 года. В части восстановления территории ямальские власти планируют построить, восстановить и отремонтировать еще более 100 объектов. В их число входят жилые дома, детские, спортивные и культурные объекты, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20231108/marshrut-1908133648.html

донецкая народная республика

волноваха

ямал

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

донецкая народная республика, волноваха, мфц (многофункциональный центр), ямал