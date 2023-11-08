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Более 240 кг алтайского меда продали за первые дни работы выставки "Россия" - РИА Новости, 08.11.2023
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Алтайский край
Алтайский край
 
12:58 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/med-1908125415.html
Более 240 кг алтайского меда продали за первые дни работы выставки "Россия"
Более 240 кг алтайского меда продали за первые дни работы выставки "Россия" - РИА Новости, 08.11.2023
Более 240 кг алтайского меда продали за первые дни работы выставки "Россия"
Более 240 килограммов алтайского меда продали за первые дни работы выставки "Россия" на ВДНХ, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T12:58
2023-11-08T12:58
алтайский край
алтайский край
россия
выставка-форум "россия"
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БАРНАУЛ, 8 ноя - РИА Новости. Более 240 килограммов алтайского меда продали за первые дни работы выставки "Россия" на ВДНХ, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края. "Более 240 килограммов алтайского меда продано в первые дни работы Международной выставки-форума "Россия". В первую неделю ноября в 48-м павильоне ВДНХ Алтайский край презентует свежий и ароматный мед. Богатое разнообразие этого полезного лакомства привезла в эти дни на ярмарку семейная группа компаний "Мед Алтая" и "Медоводье", - говорится в сообщении. Отмечается, что с ноября по апрель гастрономические достижения регионов можно увидеть в доме российской кухни - новом павильоне ВДНХ, построенном специально к открытию выставки-форума. Там проходит фестиваль "Россия - территория вкуса", участником которого на полгода стал проект "Алтай мясо". Бренд-шеф кооператива "Дружба" Андрей Мытник со своей командой знакомит посетителей гастрокорнера с блюдами из алтайской мраморной говядины. Выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ в День народного единства и будет работать в течение полугода. Экспозицию Алтайского края можно будет посмотреть в павильоне 75.
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алтайский край, россия, выставка-форум "россия"
Алтайский край, Алтайский край, Россия, Выставка-форум "Россия"

Более 240 кг алтайского меда продали за первые дни работы выставки "Россия"

© iStock.com / Natalia SamorodskaiaМед
Мед - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© iStock.com / Natalia Samorodskaia
Мед. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 8 ноя - РИА Новости. Более 240 килограммов алтайского меда продали за первые дни работы выставки "Россия" на ВДНХ, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
"Более 240 килограммов алтайского меда продано в первые дни работы Международной выставки-форума "Россия". В первую неделю ноября в 48-м павильоне ВДНХ Алтайский край презентует свежий и ароматный мед. Богатое разнообразие этого полезного лакомства привезла в эти дни на ярмарку семейная группа компаний "Мед Алтая" и "Медоводье", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с ноября по апрель гастрономические достижения регионов можно увидеть в доме российской кухни - новом павильоне ВДНХ, построенном специально к открытию выставки-форума. Там проходит фестиваль "Россия - территория вкуса", участником которого на полгода стал проект "Алтай мясо". Бренд-шеф кооператива "Дружба" Андрей Мытник со своей командой знакомит посетителей гастрокорнера с блюдами из алтайской мраморной говядины.
Выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ в День народного единства и будет работать в течение полугода. Экспозицию Алтайского края можно будет посмотреть в павильоне 75.
Стенд Алтайского края на выставке-форуме Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
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