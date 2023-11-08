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В МЧС рассказали, когда "Служба 112" заработает в новых регионах России
В МЧС рассказали, когда "Служба 112" заработает в новых регионах России - РИА Новости, 08.11.2023
В МЧС рассказали, когда "Служба 112" заработает в новых регионах России
Система вызова экстренных служб по номеру 112 полноценно заработает в новых регионах России в 2025 году, сообщил министр МЧС РФ Александр Куренков. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T14:07
2023-11-08T14:07
2023-11-08T14:07
общество
россия
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
госдума рф
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Система вызова экстренных служб по номеру 112 полноценно заработает в новых регионах России в 2025 году, сообщил министр МЧС РФ Александр Куренков. "Что касается системы 112, то работа ведется. И в 2024 году уже будут сделаны определенные шаги по ее выстраиванию. Окончательно и полноценно она заработает в 2025 году", - сказал Куренков, отвечая на вопросы депутатов в рамках правительственного часа в Госдуме.
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общество, россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), госдума рф
Общество, Россия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Госдума РФ
В МЧС рассказали, когда "Служба 112" заработает в новых регионах России
МЧС: "Служба 112" полноценно заработает в новых регионах РФ в 2025 году