https://ria.ru/20231108/mchs-1908140362.html

В МЧС рассказали, когда "Служба 112" заработает в новых регионах России

В МЧС рассказали, когда "Служба 112" заработает в новых регионах России - РИА Новости, 08.11.2023

В МЧС рассказали, когда "Служба 112" заработает в новых регионах России

Система вызова экстренных служб по номеру 112 полноценно заработает в новых регионах России в 2025 году, сообщил министр МЧС РФ Александр Куренков. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T14:07

2023-11-08T14:07

2023-11-08T14:07

общество

россия

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

госдума рф

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Система вызова экстренных служб по номеру 112 полноценно заработает в новых регионах России в 2025 году, сообщил министр МЧС РФ Александр Куренков. "Что касается системы 112, то работа ведется. И в 2024 году уже будут сделаны определенные шаги по ее выстраиванию. Окончательно и полноценно она заработает в 2025 году", - сказал Куренков, отвечая на вопросы депутатов в рамках правительственного часа в Госдуме.

https://ria.ru/20231107/pozhar-1908018311.html

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общество, россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), госдума рф