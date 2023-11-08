https://ria.ru/20231108/marshrut-1908133648.html

Новый маршрут для туристов "Большая ямальская тропа" появится в ЯНАО

Новый маршрут для туристов "Большая ямальская тропа" появится в ЯНАО - РИА Новости, 08.11.2023

Новый маршрут для туристов "Большая ямальская тропа" появится в ЯНАО

Новый маршрут для туристов "Большая ямальская тропа" разработали на Ямале протяженностью 260 километров, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T13:30

2023-11-08T13:30

2023-11-08T13:30

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

новости - туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908131925_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_aceb83de770dc634ad467c64816e3417.jpg

САЛЕХАРД, 8 ноя - РИА Новости. Новый маршрут для туристов "Большая ямальская тропа" разработали на Ямале протяженностью 260 километров, сообщает пресс-служба правительства региона. "Маршрут объединит основные природные достопримечательности Полярного Урала. Природный парк "Ингилор" и кордон Морозова — уникальные места туристического притяжения, на территории которых находится крупнейший в мире питомник овцебыков", — говорится в сообщении. Сейчас в разработке проект благоустройства территорий, дизайн зданий и других объектов инфраструктуры. Они будут созданы с учетом климатических особенностей. Для комфортного и безопасного пребывания жителей и гостей построят стоянки, смотровые площадки и другие места отдыха. Обустроят беседки, столы, настилы под палатки, лавки, костровые зоны, места сбора мусора и туалеты, уточняют власти. Отдельно будет проработан проект обустройства кордона Морозова. Там создадут несколько зон. На туристско-рекреационной территории будет создана вся необходимая инфраструктура: установлены домики, баня, смотровые вышки для наблюдения за животными, визит-центр, парковка. Административно-хозяйственная зона будет обустроена для работы и проживания сотрудников природного парка. Предусмотрено создание уникального парка арт-объектов, где будут представлены макеты животных ледникового периода: мамонтов, саблезубых тигров, шерстистых носорогов. Запланировано создание смотровой площадки "Орлиное гнездо" на высоте 160 метров, откуда открывается замечательный вид на долину реки Большая Хадата, горные массивы Пусьерка и Няропэ, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20231108/yamal-1908091239.html

ямал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ямал, новости - туризм