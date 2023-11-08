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Новый маршрут для туристов "Большая ямальская тропа" появится в ЯНАО - РИА Новости, 08.11.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
13:30 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/marshrut-1908133648.html
Новый маршрут для туристов "Большая ямальская тропа" появится в ЯНАО
Новый маршрут для туристов "Большая ямальская тропа" появится в ЯНАО - РИА Новости, 08.11.2023
Новый маршрут для туристов "Большая ямальская тропа" появится в ЯНАО
Новый маршрут для туристов "Большая ямальская тропа" разработали на Ямале протяженностью 260 километров, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T13:30
2023-11-08T13:30
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САЛЕХАРД, 8 ноя - РИА Новости. Новый маршрут для туристов "Большая ямальская тропа" разработали на Ямале протяженностью 260 километров, сообщает пресс-служба правительства региона. "Маршрут объединит основные природные достопримечательности Полярного Урала. Природный парк "Ингилор" и кордон Морозова — уникальные места туристического притяжения, на территории которых находится крупнейший в мире питомник овцебыков", — говорится в сообщении. Сейчас в разработке проект благоустройства территорий, дизайн зданий и других объектов инфраструктуры. Они будут созданы с учетом климатических особенностей. Для комфортного и безопасного пребывания жителей и гостей построят стоянки, смотровые площадки и другие места отдыха. Обустроят беседки, столы, настилы под палатки, лавки, костровые зоны, места сбора мусора и туалеты, уточняют власти. Отдельно будет проработан проект обустройства кордона Морозова. Там создадут несколько зон. На туристско-рекреационной территории будет создана вся необходимая инфраструктура: установлены домики, баня, смотровые вышки для наблюдения за животными, визит-центр, парковка. Административно-хозяйственная зона будет обустроена для работы и проживания сотрудников природного парка. Предусмотрено создание уникального парка арт-объектов, где будут представлены макеты животных ледникового периода: мамонтов, саблезубых тигров, шерстистых носорогов. Запланировано создание смотровой площадки "Орлиное гнездо" на высоте 160 метров, откуда открывается замечательный вид на долину реки Большая Хадата, горные массивы Пусьерка и Няропэ, отмечает пресс-служба.
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ямал, новости - туризм
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Новости - Туризм

Новый маршрут для туристов "Большая ямальская тропа" появится в ЯНАО

CC BY 4.0 / Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (cropped) / Туристы на горе Рай-Из, Полярный Урал
Туристы на горе Рай-Из, Полярный Урал - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
CC BY 4.0 / Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (cropped) /
Туристы на горе Рай-Из, Полярный Урал
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САЛЕХАРД, 8 ноя - РИА Новости. Новый маршрут для туристов "Большая ямальская тропа" разработали на Ямале протяженностью 260 километров, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Маршрут объединит основные природные достопримечательности Полярного Урала. Природный парк "Ингилор" и кордон Морозова — уникальные места туристического притяжения, на территории которых находится крупнейший в мире питомник овцебыков", — говорится в сообщении.
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Сейчас в разработке проект благоустройства территорий, дизайн зданий и других объектов инфраструктуры. Они будут созданы с учетом климатических особенностей.
Для комфортного и безопасного пребывания жителей и гостей построят стоянки, смотровые площадки и другие места отдыха. Обустроят беседки, столы, настилы под палатки, лавки, костровые зоны, места сбора мусора и туалеты, уточняют власти.
Отдельно будет проработан проект обустройства кордона Морозова. Там создадут несколько зон. На туристско-рекреационной территории будет создана вся необходимая инфраструктура: установлены домики, баня, смотровые вышки для наблюдения за животными, визит-центр, парковка. Административно-хозяйственная зона будет обустроена для работы и проживания сотрудников природного парка.
Предусмотрено создание уникального парка арт-объектов, где будут представлены макеты животных ледникового периода: мамонтов, саблезубых тигров, шерстистых носорогов.
Запланировано создание смотровой площадки "Орлиное гнездо" на высоте 160 метров, откуда открывается замечательный вид на долину реки Большая Хадата, горные массивы Пусьерка и Няропэ, отмечает пресс-служба.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалНовости - Туризм
 
 
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