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"Шоу кончилось". В США раскрыли, что ожидать от Зеленского через год - РИА Новости, 08.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:19 08.11.2023 (обновлено: 12:35 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/marionetka-1908060684.html
"Шоу кончилось". В США раскрыли, что ожидать от Зеленского через год
"Шоу кончилось". В США раскрыли, что ожидать от Зеленского через год - РИА Новости, 08.11.2023
"Шоу кончилось". В США раскрыли, что ожидать от Зеленского через год
В следующем году Владимира Зеленского может уже не быть на Украине, заявила бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T05:19
2023-11-08T12:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
валерий залужный
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
владимир зеленский
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В следующем году Владимира Зеленского может уже не быть на Украине, заявила бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.&quot;Я не думаю, что он будет на Украине. А если он там, то засядет в бункере. Можно сказать, что это конец&quot;, — считает она.Квятковски обратила внимание на недавнюю гибель помощника главкома ВСУ Валерия Залужного. По ее мнению, это событие сигнализирует о развале украинской политической и военной структуры. Сейчас украинские политики и генералы обеспокоены собственным выживанием, полагает эксперт.Она отметила, что информация о попытках Запада склонить Зеленского к мирным переговорам с Россией ставит его в "ужасное положение". Уже весь мир видит в президенте Украины не более чем марионетку США, заявила Квятковски.&quot;Марионеточнику надоело, игра окончена, шоу конец. &lt;...&gt; Для него все кончено&quot;, — заключила она.На прошлой неделе Залужный заявил в статье в журнале Economist, что ВСУ зашли в тупик — "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.В Кремле на это ответили, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231107/zaluzhnyy-1907796114.html
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в мире, украина, россия, валерий залужный, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Владимир Зеленский
"Шоу кончилось". В США раскрыли, что ожидать от Зеленского через год

Подполковник Квятковски: в 2024 году Зеленского не будет на Украине

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В следующем году Владимира Зеленского может уже не быть на Украине, заявила бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«

"Я не думаю, что он будет на Украине. А если он там, то засядет в бункере. Можно сказать, что это конец", — считает она.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
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Квятковски обратила внимание на недавнюю гибель помощника главкома ВСУ Валерия Залужного. По ее мнению, это событие сигнализирует о развале украинской политической и военной структуры. Сейчас украинские политики и генералы обеспокоены собственным выживанием, полагает эксперт.
Она отметила, что информация о попытках Запада склонить Зеленского к мирным переговорам с Россией ставит его в "ужасное положение". Уже весь мир видит в президенте Украины не более чем марионетку США, заявила Квятковски.
«

"Марионеточнику надоело, игра окончена, шоу конец. <...> Для него все кончено", — заключила она.

На прошлой неделе Залужный заявил в статье в журнале Economist, что ВСУ зашли в тупик — "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
В Кремле на это ответили, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАВладимир Зеленский
 
 
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