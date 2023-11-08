https://ria.ru/20231108/marionetka-1908060684.html

"Шоу кончилось". В США раскрыли, что ожидать от Зеленского через год

"Шоу кончилось". В США раскрыли, что ожидать от Зеленского через год - РИА Новости, 08.11.2023

"Шоу кончилось". В США раскрыли, что ожидать от Зеленского через год

В следующем году Владимира Зеленского может уже не быть на Украине, заявила бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T05:19

2023-11-08T05:19

2023-11-08T12:35

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

валерий залужный

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899325488_0:0:2779:1563_1920x0_80_0_0_aa2ccbbcd64e56135dfa8a68dab62720.jpg

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В следующем году Владимира Зеленского может уже не быть на Украине, заявила бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Я не думаю, что он будет на Украине. А если он там, то засядет в бункере. Можно сказать, что это конец", — считает она.Квятковски обратила внимание на недавнюю гибель помощника главкома ВСУ Валерия Залужного. По ее мнению, это событие сигнализирует о развале украинской политической и военной структуры. Сейчас украинские политики и генералы обеспокоены собственным выживанием, полагает эксперт.Она отметила, что информация о попытках Запада склонить Зеленского к мирным переговорам с Россией ставит его в "ужасное положение". Уже весь мир видит в президенте Украины не более чем марионетку США, заявила Квятковски."Марионеточнику надоело, игра окончена, шоу конец. <...> Для него все кончено", — заключила она.На прошлой неделе Залужный заявил в статье в журнале Economist, что ВСУ зашли в тупик — "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.В Кремле на это ответили, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231107/zaluzhnyy-1907796114.html

https://ria.ru/20231108/obman-1908057426.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, валерий залужный, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, владимир зеленский