https://ria.ru/20231108/maket-1908065890.html

На ВДНХ после реконструкции открылся павильон "Макет Москвы"

На ВДНХ после реконструкции открылся павильон "Макет Москвы" - РИА Новости, 08.11.2023

На ВДНХ после реконструкции открылся павильон "Макет Москвы"

На ВДНХ после реконструкции открылся павильон "Макет Москвы", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T07:38

2023-11-08T07:38

2023-11-08T09:09

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. На ВДНХ после реконструкции открылся павильон "Макет Москвы", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты очистили макет, отремонтировали и отреставрировали отдельные его объекты и сооружения, а также частично заменили светодиодные элементы подсветки. Кроме того, обновили парковые и зеленые зоны макета, заменили осыпавшиеся деревья, убрали газонные вставки и удалили различные загрязнения", — говорится в релизе. Реконструкцию завершили к открытию Международной выставки-форума "Россия", добавили в мэрии.Кроме того, в павильоне заработал и VR-аттракцион "Полет над макетом Москвы". Там также представят акустическое шоу "Говорит Москва" — набор звуков, которыми наполнены улицы города.Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций — всего действует 131 экспозиция. Москва представляет на выставке более 300 брендов.

https://ria.ru/20231107/vystavka-1908031148.html

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городское хозяйство москвы, выставка-форум "россия", москва, общество