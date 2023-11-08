https://ria.ru/20231108/magadan-1908147334.html

Магаданская область покажет атмосферу северного края на выставке "Россия"

Магаданская область покажет атмосферу северного края на выставке "Россия" - РИА Новости, 08.11.2023

Магаданская область покажет атмосферу северного края на выставке "Россия"

Результаты развития промышленности за шесть лет и суровую атмосферу северного края покажет Магаданская область на выставке "Россия" на ВДНХ в день региона 14... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T14:28

2023-11-08T14:28

2023-11-08T14:28

выставка-форум "россия"

магаданская область

общество

вднх

выставка-форум "россия"

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МАГАДАН, 08 ноя - РИА Новости. Результаты развития промышленности за шесть лет и суровую атмосферу северного края покажет Магаданская область на выставке "Россия" на ВДНХ в день региона 14 ноября, сообщает правительство Колымы. "Экспозиция Магаданской области передает суровую атмосферу края – прямые четкие линии и высокие стенды, на которых представлены результаты развития промышленности за последние шесть лет и успехи Магаданской области в социальной сфере. За первые дни павильон региона посетили несколько тысяч человек", - говорится в сообщении. Дополняется, что на магаданской экспозиции посетители смогут посмотреть на город с высоты птичьего полета, прогуляться по парку "Маяк", совершить интерактивное путешествие по бухте Нагаева, увидеть вблизи диких животных и природу Колымы во все времена года. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231107/vystavka-1907923370.html

https://ria.ru/20231108/vystavka-1908141419.html

магаданская область

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магаданская область, общество, вднх, выставка-форум "россия"