https://ria.ru/20231108/magadan-1908147334.html
Магаданская область покажет атмосферу северного края на выставке "Россия"
Магаданская область покажет атмосферу северного края на выставке "Россия" - РИА Новости, 08.11.2023
Магаданская область покажет атмосферу северного края на выставке "Россия"
Результаты развития промышленности за шесть лет и суровую атмосферу северного края покажет Магаданская область на выставке "Россия" на ВДНХ в день региона 14... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T14:28
2023-11-08T14:28
2023-11-08T14:28
выставка-форум "россия"
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МАГАДАН, 08 ноя - РИА Новости. Результаты развития промышленности за шесть лет и суровую атмосферу северного края покажет Магаданская область на выставке "Россия" на ВДНХ в день региона 14 ноября, сообщает правительство Колымы. "Экспозиция Магаданской области передает суровую атмосферу края – прямые четкие линии и высокие стенды, на которых представлены результаты развития промышленности за последние шесть лет и успехи Магаданской области в социальной сфере. За первые дни павильон региона посетили несколько тысяч человек", - говорится в сообщении. Дополняется, что на магаданской экспозиции посетители смогут посмотреть на город с высоты птичьего полета, прогуляться по парку "Маяк", совершить интерактивное путешествие по бухте Нагаева, увидеть вблизи диких животных и природу Колымы во все времена года. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
https://ria.ru/20231107/vystavka-1907923370.html
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магаданская область, общество, вднх, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Магаданская область, Общество, ВДНХ, Выставка-форум "Россия"
Магаданская область покажет атмосферу северного края на выставке "Россия"
Магаданская область покажет атмосферу северного края на выставке-форуме "Россия"
МАГАДАН, 08 ноя - РИА Новости.
Результаты развития промышленности за шесть лет и суровую атмосферу северного края покажет Магаданская область на выставке "Россия" на ВДНХ в день региона 14 ноября, сообщает правительство Колымы
.
"Экспозиция Магаданской области передает суровую атмосферу края – прямые четкие линии и высокие стенды, на которых представлены результаты развития промышленности за последние шесть лет и успехи Магаданской области в социальной сфере. За первые дни павильон региона посетили несколько тысяч человек", - говорится в сообщении.
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Дополняется, что на магаданской экспозиции посетители смогут посмотреть на город с высоты птичьего полета, прогуляться по парку "Маяк", совершить интерактивное путешествие по бухте Нагаева, увидеть вблизи диких животных и природу Колымы во все времена года.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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