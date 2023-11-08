Рейтинг@Mail.ru
Американку убил лось, которого она подкармливала во дворе - РИА Новости, 08.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 08.11.2023 (обновлено: 15:30 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/los-1908167768.html
Американку убил лось, которого она подкармливала во дворе
Американку убил лось, которого она подкармливала во дворе - РИА Новости, 08.11.2023
Американку убил лось, которого она подкармливала во дворе
Жительница штата Аризона погибла спустя несколько дней после того, как ее затоптал лось, которого она кормила на заднем дворе дома, это первый подобный случай в РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T15:29
2023-11-08T15:30
в мире
аризона
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899543517_0:0:3011:1695_1920x0_80_0_0_86ebc9a7300ef6bd112c47b029669d55.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Жительница штата Аризона погибла спустя несколько дней после того, как ее затоптал лось, которого она кормила на заднем дворе дома, это первый подобный случай в штате, власти предупреждают жителей не приближаться к диким животным, сообщил департамент охоты и рыболовства Аризоны. "Женщина умерла через восемь дней после госпитализации в результате очевидного нападения лося... в поселке Пайн-Лейк", - говорится в заявлении. Отмечается, что погибшую обнаружил ее муж на заднем дворе их дома, рядом с ней он также нашел ведро с кукурузой, которой женщина, предположительно, кормила дикого лося. По данным департамента, это первый подобный случай в истории штата. Власти приняли решение распространить больше предупреждений о том, что местным жителям не следует приближаться к диким животным и кормить их.
https://ria.ru/20230906/atlantika-1894528485.html
аризона
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899543517_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_f87e98af912bb010ba725c73bc672c21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аризона, сша
В мире, Аризона, США
Американку убил лось, которого она подкармливала во дворе

Жительницу штата Аризона убил лось, которого она кормила на заднем дворе дома

© РИА Новости / Игорь ЗарембоЛось
Лось - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Лось. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Жительница штата Аризона погибла спустя несколько дней после того, как ее затоптал лось, которого она кормила на заднем дворе дома, это первый подобный случай в штате, власти предупреждают жителей не приближаться к диким животным, сообщил департамент охоты и рыболовства Аризоны.
«
"Женщина умерла через восемь дней после госпитализации в результате очевидного нападения лося... в поселке Пайн-Лейк", - говорится в заявлении.
Отмечается, что погибшую обнаружил ее муж на заднем дворе их дома, рядом с ней он также нашел ведро с кукурузой, которой женщина, предположительно, кормила дикого лося.
По данным департамента, это первый подобный случай в истории штата. Власти приняли решение распространить больше предупреждений о том, что местным жителям не следует приближаться к диким животным и кормить их.
Реза Балучи пытался переплыть Атлантический океан с помощью приспособления, похожего на гигантское колесо для хомяка - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Американец пытался пересечь Атлантику в "колесе для хомяка"
6 сентября, 14:28
 
В миреАризонаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала