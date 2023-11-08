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Американку убил лось, которого она подкармливала во дворе

Американку убил лось, которого она подкармливала во дворе - РИА Новости, 08.11.2023

Американку убил лось, которого она подкармливала во дворе

Жительница штата Аризона погибла спустя несколько дней после того, как ее затоптал лось, которого она кормила на заднем дворе дома, это первый подобный случай в РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T15:29

2023-11-08T15:29

2023-11-08T15:30

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Жительница штата Аризона погибла спустя несколько дней после того, как ее затоптал лось, которого она кормила на заднем дворе дома, это первый подобный случай в штате, власти предупреждают жителей не приближаться к диким животным, сообщил департамент охоты и рыболовства Аризоны. "Женщина умерла через восемь дней после госпитализации в результате очевидного нападения лося... в поселке Пайн-Лейк", - говорится в заявлении. Отмечается, что погибшую обнаружил ее муж на заднем дворе их дома, рядом с ней он также нашел ведро с кукурузой, которой женщина, предположительно, кормила дикого лося. По данным департамента, это первый подобный случай в истории штата. Власти приняли решение распространить больше предупреждений о том, что местным жителям не следует приближаться к диким животным и кормить их.

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в мире, аризона, сша