https://ria.ru/20231108/london-1908102725.html

В Лондоне разрешили провести пропалестинскую акцию в День памяти павших

В Лондоне разрешили провести пропалестинскую акцию в День памяти павших - РИА Новости, 08.11.2023

В Лондоне разрешили провести пропалестинскую акцию в День памяти павших

Полиция Лондона не может запретить проведение пропалестинской демонстрации 11 ноября в День памяти павших, несмотря на осуждение со стороны премьер-министра... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T11:21

2023-11-08T11:21

2023-11-08T11:21

в мире

лондон

палестина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

великобритания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902792403_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e21962a9add1c05f189a34a11c4af513.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Полиция Лондона не может запретить проведение пропалестинской демонстрации 11 ноября в День памяти павших, несмотря на осуждение со стороны премьер-министра Риши Сунака и главы МВД Суэллы Браверман, приводит слова главы полиции Лондона Марка Роули телеканал Sky News. "Нет (юридического – ред.) механизма, который бы запрещал собрание людей, протест без шествия, …но если шествие будет превращаться в митинг, оно может быть в крайнем случае запрещено", – заявил Роули. "Если в течение следующих дней разведывательные данные будут поступать и дальше, при этом мы достигнем такого высоко порога, что случалось только однажды за десятилетие, когда мы будем вынуждены сказать министру внутренних дел о необходимости запретить этап шествия, тогда, разумеется, мы это сделаем. Но это крайняя мера, до которой мы еще не дошли", – добавил глава полиции. Премьер-министр Риши Сунак и министр внутренних дел Суэлла Браверман со своей стороны считают проведение любых акций протеста недопустимыми в День памяти павших, поскольку опасаются, что протестующие могут устроить беспорядки и испортить мемориал Кенотаф (военный мемориал, возведенный в ознаменование окончания Первой мировой войны – ред.), уточняет Sky News. Организаторы протеста заверили, что акция будет проходить далеко от мемориала и начнется только после традиционных минут молчания в 11 утра. Планируется, что участники акции пройдут от Гайд-парка до посольства США (около 4 километров – ред.). Полиция Лондона может запросить у министра внутренних дел запрет на проведение акции на основании закона об общественном порядке только в том случае, если, по мнению полиции, демонстрация может привести к серьезному нарушению общественного порядка или преступному причинению ущерба, передает Sy News. Организация Palestine Solidarity Campaign сообщила, что будет сотрудничать с полицией Лондона для поддержания общественной безопасности. Ранее премьер-министр Риши Сунак осудил планирование акции протеста в защиту Палестины в День памяти павших и назвал его провокационным и неуважительным. Десятки тысяч человек собираются выйти на улицы Лондона в субботу 11 ноября в знак протеста против израильских действий в секторе Газа. Дата планируемой акции протеста выпадает на выходные, когда в Великобритании проходят мероприятия по случаю Дня памяти павших. День памяти в Великобритании и странах Британского Содружества посвящен памяти военнослужащих, погибших в войнах и других военных конфликтах, произошедших с начала Первой мировой войны. В ходе предыдущей демонстрации в середине октября протестующие установили сцену с палестинскими флагами прямо у подножия мемориала Кенотаф, что вызвало возмущение ряда парламентариев, которые назвали это "осквернением священного места". В Лондоне уже неоднократно проходили многотысячные акции протеста в поддержку Палестины.

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

лондон

палестина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, лондон, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, великобритания