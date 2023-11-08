https://ria.ru/20231108/london-1908102725.html
В Лондоне разрешили провести пропалестинскую акцию в День памяти павших
В Лондоне разрешили провести пропалестинскую акцию в День памяти павших - РИА Новости, 08.11.2023
В Лондоне разрешили провести пропалестинскую акцию в День памяти павших
Полиция Лондона не может запретить проведение пропалестинской демонстрации 11 ноября в День памяти павших, несмотря на осуждение со стороны премьер-министра... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T11:21
2023-11-08T11:21
2023-11-08T11:21
в мире
лондон
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902792403_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e21962a9add1c05f189a34a11c4af513.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Полиция Лондона не может запретить проведение пропалестинской демонстрации 11 ноября в День памяти павших, несмотря на осуждение со стороны премьер-министра Риши Сунака и главы МВД Суэллы Браверман, приводит слова главы полиции Лондона Марка Роули телеканал Sky News. "Нет (юридического – ред.) механизма, который бы запрещал собрание людей, протест без шествия, …но если шествие будет превращаться в митинг, оно может быть в крайнем случае запрещено", – заявил Роули. "Если в течение следующих дней разведывательные данные будут поступать и дальше, при этом мы достигнем такого высоко порога, что случалось только однажды за десятилетие, когда мы будем вынуждены сказать министру внутренних дел о необходимости запретить этап шествия, тогда, разумеется, мы это сделаем. Но это крайняя мера, до которой мы еще не дошли", – добавил глава полиции. Премьер-министр Риши Сунак и министр внутренних дел Суэлла Браверман со своей стороны считают проведение любых акций протеста недопустимыми в День памяти павших, поскольку опасаются, что протестующие могут устроить беспорядки и испортить мемориал Кенотаф (военный мемориал, возведенный в ознаменование окончания Первой мировой войны – ред.), уточняет Sky News. Организаторы протеста заверили, что акция будет проходить далеко от мемориала и начнется только после традиционных минут молчания в 11 утра. Планируется, что участники акции пройдут от Гайд-парка до посольства США (около 4 километров – ред.). Полиция Лондона может запросить у министра внутренних дел запрет на проведение акции на основании закона об общественном порядке только в том случае, если, по мнению полиции, демонстрация может привести к серьезному нарушению общественного порядка или преступному причинению ущерба, передает Sy News. Организация Palestine Solidarity Campaign сообщила, что будет сотрудничать с полицией Лондона для поддержания общественной безопасности. Ранее премьер-министр Риши Сунак осудил планирование акции протеста в защиту Палестины в День памяти павших и назвал его провокационным и неуважительным. Десятки тысяч человек собираются выйти на улицы Лондона в субботу 11 ноября в знак протеста против израильских действий в секторе Газа. Дата планируемой акции протеста выпадает на выходные, когда в Великобритании проходят мероприятия по случаю Дня памяти павших. День памяти в Великобритании и странах Британского Содружества посвящен памяти военнослужащих, погибших в войнах и других военных конфликтах, произошедших с начала Первой мировой войны. В ходе предыдущей демонстрации в середине октября протестующие установили сцену с палестинскими флагами прямо у подножия мемориала Кенотаф, что вызвало возмущение ряда парламентариев, которые назвали это "осквернением священного места". В Лондоне уже неоднократно проходили многотысячные акции протеста в поддержку Палестины.
https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
лондон
палестина
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902792403_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_6ccfffc75bfd6a46fa3c6bfccaa43881.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лондон, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, великобритания
В мире, Лондон, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Великобритания
В Лондоне разрешили провести пропалестинскую акцию в День памяти павших
Полиция Лондона разрешила провести пропалестинскую акцию в День памяти павших
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости.
Полиция Лондона не может запретить проведение пропалестинской демонстрации 11 ноября в День памяти павших, несмотря на осуждение со стороны премьер-министра Риши Сунака и главы МВД Суэллы Браверман, приводит слова главы полиции Лондона Марка Роули телеканал Sky News
.
"Нет (юридического – ред.) механизма, который бы запрещал собрание людей, протест без шествия, …но если шествие будет превращаться в митинг, оно может быть в крайнем случае запрещено", – заявил Роули.
Миссия выполнима: Запад превратил исламский мир в своего врага
"Если в течение следующих дней разведывательные данные будут поступать и дальше, при этом мы достигнем такого высоко порога, что случалось только однажды за десятилетие, когда мы будем вынуждены сказать министру внутренних дел о необходимости запретить этап шествия, тогда, разумеется, мы это сделаем. Но это крайняя мера, до которой мы еще не дошли", – добавил глава полиции.
Премьер-министр Риши Сунак и министр внутренних дел Суэлла Браверман со своей стороны считают проведение любых акций протеста недопустимыми в День памяти павших, поскольку опасаются, что протестующие могут устроить беспорядки и испортить мемориал Кенотаф (военный мемориал, возведенный в ознаменование окончания Первой мировой войны – ред.), уточняет Sky News.
Организаторы протеста заверили, что акция будет проходить далеко от мемориала и начнется только после традиционных минут молчания в 11 утра. Планируется, что участники акции пройдут от Гайд-парка до посольства США
(около 4 километров – ред.).
Израиль заставят платить и каяться
Полиция Лондона может запросить у министра внутренних дел запрет на проведение акции на основании закона об общественном порядке только в том случае, если, по мнению полиции, демонстрация может привести к серьезному нарушению общественного порядка или преступному причинению ущерба, передает Sy News.
Организация Palestine Solidarity Campaign сообщила, что будет сотрудничать с полицией Лондона для поддержания общественной безопасности.
Ранее премьер-министр Риши Сунак осудил планирование акции протеста в защиту Палестины
в День памяти павших и назвал его провокационным и неуважительным.
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
Десятки тысяч человек собираются выйти на улицы Лондона в субботу 11 ноября в знак протеста против израильских действий в секторе Газа. Дата планируемой акции протеста выпадает на выходные, когда в Великобритании
проходят мероприятия по случаю Дня памяти павших.
День памяти в Великобритании и странах Британского Содружества посвящен памяти военнослужащих, погибших в войнах и других военных конфликтах, произошедших с начала Первой мировой войны.
В ходе предыдущей демонстрации в середине октября протестующие установили сцену с палестинскими флагами прямо у подножия мемориала Кенотаф, что вызвало возмущение ряда парламентариев, которые назвали это "осквернением священного места". В Лондоне уже неоднократно проходили многотысячные акции протеста в поддержку Палестины.