В Румынии формируют центр подготовки летчиков ВСУ, заявили в ВВС Украины
ВВС Украины: в Румынии формируют центр для подготовки летчиков ВСУ на F-16
© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные во время тренировки
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные во время тренировки. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В Румынии готовят учебный центр для подготовки летчиков ВСУ на истребителях F-16, подобные базы могут открыть и на Украине, заявил советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат в эфире телеканала "1+1".
"Формируется центр подготовки пилотов в Румынии. Для того чтобы он формировался, нужно обеспечить базу, обеспечить ее авиационными симуляторами, авиационными тренажерами, а также учебно-боевыми самолетами, такими как F-16, то есть двухместными, которые будут составной частью этого центра. Партнеры последовательны и обеспечивают эту страну этими средствами, формируют всю необходимую инфраструктуру", - заявил Игнат.
Нидерланды отправляют 7 ноября пять своих истребителей F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов, сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".