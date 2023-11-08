https://ria.ru/20231108/led-1908264958.html

Путину рассказали про лед из глубин Антарктики

Путину рассказали про лед из глубин Антарктики - РИА Новости, 08.11.2023

Путину рассказали про лед из глубин Антарктики

Президент России Владимир Путин заинтересовался, действительно ли добытый российскими учеными лед из глубины Антарктики имеет возраст в 1,2 миллиона лет. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T20:58

2023-11-08T20:58

2023-11-08T20:58

россия

земля

владимир путин

александр козлов (глава минприроды)

наука

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заинтересовался, действительно ли добытый российскими учеными лед из глубины Антарктики имеет возраст в 1,2 миллиона лет. Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов на совещании главы государства с правительством РФ рассказал, что в 2022 году российские ученые в Антарктике с глубины более 3,5 километра подняли керн льда возрастом около 1,2 миллиона лет, сейчас его изучают гляциологи, химики и климатологи. Полученные результаты, как ожидается, помогут понять, как в древности формировался климат Земли. "Если керну этому миллион 200 тысяч лет, значит, миллион 200 тысяч лет на этом месте был лед?", - спросил Путин у Козлова. Тот это подтвердил. "А может, там вода потом замерзла? Не миллион 200 тысяч лет назад, а поближе к нам? Такое может быть?", - продолжил Путин. "Владимир Владимирович, это атмосферный лед. Все-таки мы считаем, наука говорит", - ответил Козлов.

https://ria.ru/20231003/putin-1900270613.html

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россия, земля, владимир путин, александр козлов (глава минприроды), наука