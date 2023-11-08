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Путину рассказали про лед из глубин Антарктики - РИА Новости, 08.11.2023
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20:58 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/led-1908264958.html
Путину рассказали про лед из глубин Антарктики
Путину рассказали про лед из глубин Антарктики - РИА Новости, 08.11.2023
Путину рассказали про лед из глубин Антарктики
Президент России Владимир Путин заинтересовался, действительно ли добытый российскими учеными лед из глубины Антарктики имеет возраст в 1,2 миллиона лет. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T20:58
2023-11-08T20:58
россия
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владимир путин
александр козлов (глава минприроды)
наука
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заинтересовался, действительно ли добытый российскими учеными лед из глубины Антарктики имеет возраст в 1,2 миллиона лет. Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов на совещании главы государства с правительством РФ рассказал, что в 2022 году российские ученые в Антарктике с глубины более 3,5 километра подняли керн льда возрастом около 1,2 миллиона лет, сейчас его изучают гляциологи, химики и климатологи. Полученные результаты, как ожидается, помогут понять, как в древности формировался климат Земли. "Если керну этому миллион 200 тысяч лет, значит, миллион 200 тысяч лет на этом месте был лед?", - спросил Путин у Козлова. Тот это подтвердил. "А может, там вода потом замерзла? Не миллион 200 тысяч лет назад, а поближе к нам? Такое может быть?", - продолжил Путин. "Владимир Владимирович, это атмосферный лед. Все-таки мы считаем, наука говорит", - ответил Козлов.
https://ria.ru/20231003/putin-1900270613.html
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россия, земля, владимир путин, александр козлов (глава минприроды), наука
Россия, Земля, Владимир Путин, Александр Козлов (глава Минприроды), Наука
Путину рассказали про лед из глубин Антарктики

Путину рассказали про лед из глубин Антарктики возрастом в 1,2 миллиона лет

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАйсберги у побережья Антарктиды в Тихоокеанком секторе Антарктики
Айсберги у побережья Антарктиды в Тихоокеанком секторе Антарктики - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Айсберги у побережья Антарктиды в Тихоокеанком секторе Антарктики. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заинтересовался, действительно ли добытый российскими учеными лед из глубины Антарктики имеет возраст в 1,2 миллиона лет.
Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов на совещании главы государства с правительством РФ рассказал, что в 2022 году российские ученые в Антарктике с глубины более 3,5 километра подняли керн льда возрастом около 1,2 миллиона лет, сейчас его изучают гляциологи, химики и климатологи. Полученные результаты, как ожидается, помогут понять, как в древности формировался климат Земли.
"Если керну этому миллион 200 тысяч лет, значит, миллион 200 тысяч лет на этом месте был лед?", - спросил Путин у Козлова. Тот это подтвердил.
"А может, там вода потом замерзла? Не миллион 200 тысяч лет назад, а поближе к нам? Такое может быть?", - продолжил Путин.
"Владимир Владимирович, это атмосферный лед. Все-таки мы считаем, наука говорит", - ответил Козлов.
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