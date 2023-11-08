Российская часть соглашения по зерновой сделке "на нуле", заявил Лавров
Лавров: Российская часть зерновой сделки на нуле, работа ООН ничего не приносит
Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российская часть зерновой сделки абсолютно "на нуле", старания ООН ничего не приносят, сообщил глава МИД Сергей Лавров на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате "круглого стола" по Украине.
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"Наша часть пакета, она, абсолютно "на нуле". Мы видим старания (генсека ООН Антониу - ред.) Гутерриша, генерального секретаря ЮНКТАД госпожи Гринспен, но эти старания ничего не приносят, потому что Запад упрямо, глядя вам в глаза, в данном случае, сотрудникам Секретариата ООН, заявляет, что никаких санкций против продовольствий и удобрений из России не введено", - сказал министр.
По его словам, это очередной пример западной лжи.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.