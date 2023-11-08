https://ria.ru/20231108/lavrov-1908109850.html

Российская часть соглашения по зерновой сделке "на нуле", заявил Лавров

Российская часть соглашения по зерновой сделке "на нуле", заявил Лавров - РИА Новости, 08.11.2023

Российская часть соглашения по зерновой сделке "на нуле", заявил Лавров

Российская часть зерновой сделки абсолютно "на нуле", старания ООН ничего не приносят, сообщил глава МИД Сергей Лавров на встрече с главами аккредитованных в... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T11:44

2023-11-08T11:44

2023-11-08T11:44

зерновая сделка

экономика

россия

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москва

сергей лавров

владимир путин

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российская часть зерновой сделки абсолютно "на нуле", старания ООН ничего не приносят, сообщил глава МИД Сергей Лавров на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате "круглого стола" по Украине. "Наша часть пакета, она, абсолютно "на нуле". Мы видим старания (генсека ООН Антониу - ред.) Гутерриша, генерального секретаря ЮНКТАД госпожи Гринспен, но эти старания ничего не приносят, потому что Запад упрямо, глядя вам в глаза, в данном случае, сотрудникам Секретариата ООН, заявляет, что никаких санкций против продовольствий и удобрений из России не введено", - сказал министр. По его словам, это очередной пример западной лжи. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.

https://ria.ru/20231108/es-1908101325.html

https://ria.ru/20231108/lavrov-1908102512.html

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зерновая сделка, экономика, россия, украина, москва, сергей лавров, владимир путин, оон, юнктад, россельхозбанк