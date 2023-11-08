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Лавров рассказал о ходе расследования "Северных потоков" - РИА Новости, 08.11.2023
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11:25 08.11.2023 (обновлено: 15:50 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/lavrov-1908103872.html
Лавров рассказал о ходе расследования "Северных потоков"
Лавров рассказал о ходе расследования "Северных потоков" - РИА Новости, 08.11.2023
Лавров рассказал о ходе расследования "Северных потоков"
Россия до сих пор не может добиться внятного ответа от Запада по расследованию подрыва "Северных потоков", они заматывают всю информацию на эту тему, заявил... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T11:25
2023-11-08T15:50
северный поток — 2
северный поток
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сергей лавров
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Россия до сих пор не может добиться внятного ответа от Запада по расследованию подрыва "Северных потоков", они заматывают всю информацию на эту тему, заявил глава МИД России Сергей Лавров.&quot;По &quot;Северным потокам&quot; мы до сих пор не можем добиться внятного ответа, кто же все-таки и как расследует этот теракт, уже прошло больше года. Ни Германия, ни Норвегия, ни Швеция, которые этими расследованиями занимаются на национальном уровне, ничего внятного и вменяемого нам сказать не могли&quot;, — сказал министр, выступая на посольском круглом столе по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.Он добавил, что ЧП окончательно подорвало надежду европейцев на получение дешевого газа. "К грубым макроэкономическим просчетам добавились и такие явления, как террористические акты в отношении "Северного потока — 1" и "Северного потока — 2" в Балтийском море, тем самым подрывая надежды Европы на то, что когда-нибудь дешевый газ вернется и будет, как и прежде, стимулировать их экономику. Взамен этого они получают дорогой американский", — отметил Лавров.
https://ria.ru/20231108/es-1908101325.html
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северный поток — 2, северный поток, россия, общество, германия, норвегия, сергей лавров, энергетика
Северный поток — 2, Северный поток, Россия, Общество, Германия, Норвегия, Сергей Лавров, Энергетика
Лавров рассказал о ходе расследования "Северных потоков"

Лавров: РФ не может добиться ответов от Запада по "Северным потокам"

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Россия до сих пор не может добиться внятного ответа от Запада по расследованию подрыва "Северных потоков", они заматывают всю информацию на эту тему, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«

"По "Северным потокам" мы до сих пор не можем добиться внятного ответа, кто же все-таки и как расследует этот теракт, уже прошло больше года. Ни Германия, ни Норвегия, ни Швеция, которые этими расследованиями занимаются на национальном уровне, ничего внятного и вменяемого нам сказать не могли", — сказал министр, выступая на посольском круглом столе по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.

Он добавил, что ЧП окончательно подорвало надежду европейцев на получение дешевого газа. "К грубым макроэкономическим просчетам добавились и такие явления, как террористические акты в отношении "Северного потока — 1" и "Северного потока — 2" в Балтийском море, тем самым подрывая надежды Европы на то, что когда-нибудь дешевый газ вернется и будет, как и прежде, стимулировать их экономику. Взамен этого они получают дорогой американский", — отметил Лавров.
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Северный поток — 2Северный потокРоссияОбществоГерманияНорвегияСергей ЛавровЭнергетика
 
 
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