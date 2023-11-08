https://ria.ru/20231108/lavrov-1908102512.html
Лавров рассказал о будущем процесса дедолларизации в мире
Лавров рассказал о будущем процесса дедолларизации в мире - РИА Новости, 08.11.2023
Лавров рассказал о будущем процесса дедолларизации в мире
Процессы дедолларизации будут все активнее набирать обороты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T11:21
2023-11-08T11:21
2023-11-08T12:32
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Процессы дедолларизации будут все активнее набирать обороты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Фиксируется постепенное и устойчивое сокращение доли доллара и евро... Процессы дедолларизации будут все активнее набирать обороты", - сказал Лавров на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате круглого стола по Украине.Министр напомнил, что по инициативе Аргентины и Бразилии начата проработка создания валютного союза между этими странами, а в перспективе возможно расширение на МЕРКОСУР."Среди локомотивов дедолларизации мы видим такие объединения, как Евразийский экономический союз и Содружество независимых государств. В рамках этих структур доля национальных валют достигла 85-90%, примерно на такой же уровень выходит наш товарооборот с Китайской Народной Республикой", - сказал Лавров.Глава МИД РФ привел в качестве примера намерение БРИКС учредить общую расчетную условную единицу в дополнение к нацвалютам, а также решение в АСЕАН о продвижении расчетов в местных валютах и сопряжении региональных платежных систем."Это все примеры, а их гораздо больше, что мы лишь в начале большого пути", - сказал Лавров.Он уточнил, что в процесс перехода на национальные валюты вовлечены крупнейшие экономики мира: Китай, Индия, Турция, ОАЭ, Бразилия, Саудовская Аравия, Аргентина, Кения и Египет.
https://ria.ru/20231108/lavrov-1908102417.html
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экономика, общество, дедолларизация, россия, москва, украина, сергей лавров, аргентина, бразилия, меркосур, евразийский экономический союз, брикс
Экономика, Общество, дедолларизация, Россия, Москва, Украина, Сергей Лавров, Аргентина, Бразилия, Меркосур, Евразийский экономический союз, БРИКС
Лавров рассказал о будущем процесса дедолларизации в мире
Лавров: процесс дедолларизации будет все активнее набирать обороты