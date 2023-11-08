Рейтинг@Mail.ru
США продолжают закупать у России уран, заявил Лавров - РИА Новости, 08.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:21 08.11.2023 (обновлено: 11:31 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/lavrov-1908102417.html
США продолжают закупать у России уран, заявил Лавров
США продолжают закупать у России уран, заявил Лавров - РИА Новости, 08.11.2023
США продолжают закупать у России уран, заявил Лавров
США продолжают покупать у России уран и другие критические материалы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T11:21
2023-11-08T11:31
сша
сергей лавров
экономика
россия
в мире
евросоюз
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. США продолжают покупать у России уран и другие критические материалы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Заставляя ЕС отказаться от всего российского, Вашингтон продолжает при этом покупать у России уран и другие критические материалы", - сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.При этом он подчеркнул, что США "вынуждают своими эгоистичными законами" европейские компании отказываться от российских энергоносителей в пользу дорогого американского СПГ.
https://ria.ru/20231031/uran-1906260141.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, сергей лавров, экономика, россия, в мире, евросоюз, украина
США, Сергей Лавров, Экономика, Россия, В мире, Евросоюз, Украина
США продолжают закупать у России уран, заявил Лавров

Лавров: США продолжают закупать у РФ уран и другие критически важные материалы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. США продолжают покупать у России уран и другие критические материалы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Заставляя ЕС отказаться от всего российского, Вашингтон продолжает при этом покупать у России уран и другие критические материалы", - сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
При этом он подчеркнул, что США "вынуждают своими эгоистичными законами" европейские компании отказываться от российских энергоносителей в пользу дорогого американского СПГ.
Контейнеры с ураном в Санкт-Петербурге перед отправкой в США - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
"Нечем заместить": США охватила паника из-за российского урана
31 октября, 08:00
 
СШАСергей ЛавровЭкономикаРоссияВ миреЕвросоюзУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала