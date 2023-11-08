https://ria.ru/20231108/lavrov-1908102417.html

США продолжают закупать у России уран, заявил Лавров

США продолжают закупать у России уран, заявил Лавров - РИА Новости, 08.11.2023

США продолжают закупать у России уран, заявил Лавров

США продолжают покупать у России уран и другие критические материалы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T11:21

2023-11-08T11:21

2023-11-08T11:31

сша

сергей лавров

экономика

россия

в мире

евросоюз

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. США продолжают покупать у России уран и другие критические материалы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Заставляя ЕС отказаться от всего российского, Вашингтон продолжает при этом покупать у России уран и другие критические материалы", - сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.При этом он подчеркнул, что США "вынуждают своими эгоистичными законами" европейские компании отказываться от российских энергоносителей в пользу дорогого американского СПГ.

https://ria.ru/20231031/uran-1906260141.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, сергей лавров, экономика, россия, в мире, евросоюз, украина