https://ria.ru/20231108/lavrov-1908102417.html
США продолжают закупать у России уран, заявил Лавров
США продолжают закупать у России уран, заявил Лавров - РИА Новости, 08.11.2023
США продолжают закупать у России уран, заявил Лавров
США продолжают покупать у России уран и другие критические материалы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T11:21
2023-11-08T11:21
2023-11-08T11:31
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. США продолжают покупать у России уран и другие критические материалы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Заставляя ЕС отказаться от всего российского, Вашингтон продолжает при этом покупать у России уран и другие критические материалы", - сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.При этом он подчеркнул, что США "вынуждают своими эгоистичными законами" европейские компании отказываться от российских энергоносителей в пользу дорогого американского СПГ.
https://ria.ru/20231031/uran-1906260141.html
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сша, сергей лавров, экономика, россия, в мире, евросоюз, украина
США, Сергей Лавров, Экономика, Россия, В мире, Евросоюз, Украина
США продолжают закупать у России уран, заявил Лавров
Лавров: США продолжают закупать у РФ уран и другие критически важные материалы