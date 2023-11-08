https://ria.ru/20231108/kuzbass-1908176089.html

Цивилев поддержал идею проведения в Кузбассе акции "Елка для СВОих"

Цивилев поддержал идею проведения в Кузбассе акции "Елка для СВОих" - РИА Новости, 08.11.2023

Цивилев поддержал идею проведения в Кузбассе акции "Елка для СВОих"

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поддержал идею проведения в Кузбассе акции "Елка для СВОих", сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T15:50

2023-11-08T15:50

2023-11-08T15:50

кемеровская область

сергей цивилев

единая россия

россия

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КЕМЕРОВО, 8 ноя – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поддержал идею проведения в Кузбассе акции "Елка для СВОих", сообщает пресс-служба правительства региона. "Губернатор Сергей Цивилев провел рабочую встречу с председателем кузбасского Комитета семей воинов Отечества Натальей Ивановой. Обсудили итоги работы общественной организации за год и определили основные направления деятельности на будущее. Принято решение в преддверии Нового года и Рождества провести в регионе "Елку для СВОих". Взрослые и дети изготовят игрушки в подарок и открытки, а также запишут видеообращения", – говорится в сообщении. "Поздравить всех, кто находится в зоне СВО, и тех, кто ждет их здесь, с новогодними праздниками — отличная идея. Мы все вместе создадим нашим бойцам и их родным хорошее настроение. Наша главная задача — чтобы ни одна просьба и проблема семей наших героев не оставались без внимания. Пока наши бойцы защищают родину от неонацизма, в тылу должен быть полный порядок. Региональный Комитет семей воинов Отечества активно включился в эту работу", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Со ссылкой на Наталью Иванову отмечается, что возглавляемый ею комитет совместно с департаментом мобилизационной политики региона помогает в поиске бойцов, которые долго не выходят на связь с родными. Также оказывается помощь раненым участникам СВО в оперативном прохождении врачебных комиссий и назначении лечения или реабилитации. Кроме того, общественная организация тесно взаимодействует в Фондом "Защитники Отечества" в муниципалитетах. Совместно со Штабом поддержки "Единой России" для 10 семей участников СВО был организован отдых по путевкам выходного дня и бесплатные консультации юриста. Совместно с "Кузбасским союзом ветеранов СВО" проведены встречи с молодежью, в содружестве с Союзом женщин Кузбасса идет работа с волонтерскими организациями. В муниципалитетах Комитет семей воинов Отечества проводит благотворительные концерты. Также идет сбор гуманитарной помощи, медикаментов и перевязочных средств для госпиталей, в том числе для юргинского. Вместе с волонтерами члены комитета изготавливают маскировочные сети, блиндажные свечи, накидки-панцири, нашлемники, тактические носилки, сухой душ, сухие супы, вяжут теплые вещи. Кроме этого, активисты ведут большую информационную работу. Налажена работа с промышленными предприятиями и предпринимателями. Так, угольщики оплатили питание, проезд и билеты в цирк для нескольких групп детей участников спецоперации. Промышленное предприятие выделило два автомобиля "Нива" и два "УАЗа" для отправки бойцам в зону СВО. Наталья Иванова рассказала губернатору о создании в кемеровской школе №82, где она работает директором, Центра патриотических инициатив "Звезда Победы". Там дети будут заниматься тактической медициной, стрелковой подготовкой, и другим. Кроме того, школа №82 является флагманской в регионе по внедрению программы для младших школьников "Орлята России".

https://ria.ru/20231027/gorlovka-1905543283.html

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кемеровская область, сергей цивилев, единая россия, россия