Рейтинг@Mail.ru
В новые морские курорты России вложат триллион рублей - РИА Новости, 08.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
16:17 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/kurorty-1908177974.html
В новые морские курорты России вложат триллион рублей
В новые морские курорты России вложат триллион рублей - РИА Новости, 08.11.2023
В новые морские курорты России вложат триллион рублей
Предложения по десяти инвестиционным проектам по созданию морских курортов в семи регионах России сформированы после поручения президента, объем инвестиций... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T16:17
2023-11-08T16:17
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
дмитрий чернышенко
марат хуснуллин
курорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877722670_0:180:1280:900_1920x0_80_0_0_1ba46d1637e0b637b0576ceaed2559a2.jpg
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Предложения по десяти инвестиционным проектам по созданию морских курортов в семи регионах России сформированы после поручения президента, объем инвестиций планируется в объеме более триллиона рублей, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В аппарате вице-премьера пояснили, что заместители председателя правительства России Марат Хуснуллин и Чернышенко провели совещание по созданию круглогодичных морских курортов "5 морей и озеро Байкал". "Президент России дал поручение создать новые морские курорты, которые смогут принять до десяти миллионов человек ежегодно в срок до 2035 года. Ключевой вопрос – это строительство современной туристической инфраструктуры. В настоящее время сформированы предложения по десяти инвестиционным проектам по созданию таких курортов в 7 субъектах России. Объем инвестиций прогнозно составит более одного триллиона рублей, преимущественно это внебюджетные средства", – сказал Чернышенко, которого процитировали в сообщении аппарата. По словам вице-премьера, при создании курортов будет создано свыше 61 тысячи новых рабочих мест. В аппарате вице-премьера добавили, что сегодня четыре из десяти проектов находятся на юге России, и могут быть интегрированы в общую программу развития данной макротерритории. "Среди проектов: "Приморск" в Запорожской области на Азовском море, "Золотые пески", в том числе и "Семейные Курорты. Крымская Ривьера" в Крыму, расположенные на Черном море, и мегапроект "Новая Анапа" в Краснодарском крае", – уточнили в сообщении. "Необходимо в штатном режиме заниматься реализацией как крупных туристических проектов, которые мы сегодня рассматриваем, так и более мелких, чтобы они появлялись по всей стране. Для этого важно работать над наращиванием градостроительного потенциала территорий, в том числе для строительства туристических объектов и сопутствующей инфраструктуры", – отметил Хуснуллин, слова которого привели в сообщении. В аппарате вице-премьера добавили, что реализация намеченных амбициозных планов позволит решить несколько задач. "Первое – появится современная туринфраструктура и новые места для отдыха наших граждан, второе – создание рабочих мест даст толчок развитию городов и регионов, так как появление новых курортов стимулируется развитие социальной инфраструктуры. Яркий пример этому – город Сочи и его горнолыжные курорты", – заключили в аппарате.
https://ria.ru/20230927/kurorty-1898790747.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877722670_1:0:1280:959_1920x0_80_0_0_2678b0b4bb039ff701ad3d8b9fe7f183.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, дмитрий чернышенко, марат хуснуллин, курорт
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин, Курорт
В новые морские курорты России вложат триллион рублей

В новые морские курорты России планируются инвестиции в объеме триллиона рублей

© Telegram/Туризм.РФПроектное решение строительства курорта "Новая Анапа"
Проектное решение строительства курорта Новая Анапа
© Telegram/Туризм.РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Предложения по десяти инвестиционным проектам по созданию морских курортов в семи регионах России сформированы после поручения президента, объем инвестиций планируется в объеме более триллиона рублей, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
В аппарате вице-премьера пояснили, что заместители председателя правительства России Марат Хуснуллин и Чернышенко провели совещание по созданию круглогодичных морских курортов "5 морей и озеро Байкал".
"Президент России дал поручение создать новые морские курорты, которые смогут принять до десяти миллионов человек ежегодно в срок до 2035 года. Ключевой вопрос – это строительство современной туристической инфраструктуры. В настоящее время сформированы предложения по десяти инвестиционным проектам по созданию таких курортов в 7 субъектах России. Объем инвестиций прогнозно составит более одного триллиона рублей, преимущественно это внебюджетные средства", – сказал Чернышенко, которого процитировали в сообщении аппарата.
По словам вице-премьера, при создании курортов будет создано свыше 61 тысячи новых рабочих мест.
В аппарате вице-премьера добавили, что сегодня четыре из десяти проектов находятся на юге России, и могут быть интегрированы в общую программу развития данной макротерритории. "Среди проектов: "Приморск" в Запорожской области на Азовском море, "Золотые пески", в том числе и "Семейные Курорты. Крымская Ривьера" в Крыму, расположенные на Черном море, и мегапроект "Новая Анапа" в Краснодарском крае", – уточнили в сообщении.
"Необходимо в штатном режиме заниматься реализацией как крупных туристических проектов, которые мы сегодня рассматриваем, так и более мелких, чтобы они появлялись по всей стране. Для этого важно работать над наращиванием градостроительного потенциала территорий, в том числе для строительства туристических объектов и сопутствующей инфраструктуры", – отметил Хуснуллин, слова которого привели в сообщении.
В аппарате вице-премьера добавили, что реализация намеченных амбициозных планов позволит решить несколько задач. "Первое – появится современная туринфраструктура и новые места для отдыха наших граждан, второе – создание рабочих мест даст толчок развитию городов и регионов, так как появление новых курортов стимулируется развитие социальной инфраструктуры. Яркий пример этому – город Сочи и его горнолыжные курорты", – заключили в аппарате.
Проект курортного комплекса премиального сегмента Палас Дербент на берегу Каспийского моря
Новые курорты и грандиозные проекты: чему удивятся туристы в России
27 сентября, 08:00
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыДмитрий ЧернышенкоМарат ХуснуллинКурорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала