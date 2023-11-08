https://ria.ru/20231108/kurorty-1908177974.html
В новые морские курорты России вложат триллион рублей
В новые морские курорты России вложат триллион рублей - РИА Новости, 08.11.2023
В новые морские курорты России вложат триллион рублей
Предложения по десяти инвестиционным проектам по созданию морских курортов в семи регионах России сформированы после поручения президента, объем инвестиций... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T16:17
2023-11-08T16:17
2023-11-08T16:17
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Предложения по десяти инвестиционным проектам по созданию морских курортов в семи регионах России сформированы после поручения президента, объем инвестиций планируется в объеме более триллиона рублей, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В аппарате вице-премьера пояснили, что заместители председателя правительства России Марат Хуснуллин и Чернышенко провели совещание по созданию круглогодичных морских курортов "5 морей и озеро Байкал". "Президент России дал поручение создать новые морские курорты, которые смогут принять до десяти миллионов человек ежегодно в срок до 2035 года. Ключевой вопрос – это строительство современной туристической инфраструктуры. В настоящее время сформированы предложения по десяти инвестиционным проектам по созданию таких курортов в 7 субъектах России. Объем инвестиций прогнозно составит более одного триллиона рублей, преимущественно это внебюджетные средства", – сказал Чернышенко, которого процитировали в сообщении аппарата. По словам вице-премьера, при создании курортов будет создано свыше 61 тысячи новых рабочих мест. В аппарате вице-премьера добавили, что сегодня четыре из десяти проектов находятся на юге России, и могут быть интегрированы в общую программу развития данной макротерритории. "Среди проектов: "Приморск" в Запорожской области на Азовском море, "Золотые пески", в том числе и "Семейные Курорты. Крымская Ривьера" в Крыму, расположенные на Черном море, и мегапроект "Новая Анапа" в Краснодарском крае", – уточнили в сообщении. "Необходимо в штатном режиме заниматься реализацией как крупных туристических проектов, которые мы сегодня рассматриваем, так и более мелких, чтобы они появлялись по всей стране. Для этого важно работать над наращиванием градостроительного потенциала территорий, в том числе для строительства туристических объектов и сопутствующей инфраструктуры", – отметил Хуснуллин, слова которого привели в сообщении. В аппарате вице-премьера добавили, что реализация намеченных амбициозных планов позволит решить несколько задач. "Первое – появится современная туринфраструктура и новые места для отдыха наших граждан, второе – создание рабочих мест даст толчок развитию городов и регионов, так как появление новых курортов стимулируется развитие социальной инфраструктуры. Яркий пример этому – город Сочи и его горнолыжные курорты", – заключили в аппарате.
https://ria.ru/20230927/kurorty-1898790747.html
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новости - туризм, туризм, туристы, дмитрий чернышенко, марат хуснуллин, курорт
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин, Курорт
В новые морские курорты России вложат триллион рублей
В новые морские курорты России планируются инвестиции в объеме триллиона рублей
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Предложения по десяти инвестиционным проектам по созданию морских курортов в семи регионах России сформированы после поручения президента, объем инвестиций планируется в объеме более триллиона рублей, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
В аппарате вице-премьера пояснили, что заместители председателя правительства России Марат Хуснуллин
и Чернышенко провели совещание по созданию круглогодичных морских курортов "5 морей и озеро Байкал".
"Президент России дал поручение создать новые морские курорты, которые смогут принять до десяти миллионов человек ежегодно в срок до 2035 года. Ключевой вопрос – это строительство современной туристической инфраструктуры. В настоящее время сформированы предложения по десяти инвестиционным проектам по созданию таких курортов в 7 субъектах России. Объем инвестиций прогнозно составит более одного триллиона рублей, преимущественно это внебюджетные средства", – сказал Чернышенко, которого процитировали в сообщении аппарата.
По словам вице-премьера, при создании курортов будет создано свыше 61 тысячи новых рабочих мест.
В аппарате вице-премьера добавили, что сегодня четыре из десяти проектов находятся на юге России, и могут быть интегрированы в общую программу развития данной макротерритории. "Среди проектов: "Приморск" в Запорожской области
на Азовском море
, "Золотые пески", в том числе и "Семейные Курорты. Крымская Ривьера" в Крыму, расположенные на Черном море
, и мегапроект "Новая Анапа" в Краснодарском крае", – уточнили в сообщении.
"Необходимо в штатном режиме заниматься реализацией как крупных туристических проектов, которые мы сегодня рассматриваем, так и более мелких, чтобы они появлялись по всей стране. Для этого важно работать над наращиванием градостроительного потенциала территорий, в том числе для строительства туристических объектов и сопутствующей инфраструктуры", – отметил Хуснуллин, слова которого привели в сообщении.
В аппарате вице-премьера добавили, что реализация намеченных амбициозных планов позволит решить несколько задач. "Первое – появится современная туринфраструктура и новые места для отдыха наших граждан, второе – создание рабочих мест даст толчок развитию городов и регионов, так как появление новых курортов стимулируется развитие социальной инфраструктуры. Яркий пример этому – город Сочи
и его горнолыжные курорты", – заключили в аппарате.
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