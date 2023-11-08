https://ria.ru/20231108/kuban-1908271031.html

На Кубани производитель молока и мороженого внедрит бережливые технологии

На Кубани производитель молока и мороженого внедрит бережливые технологии - РИА Новости, 08.11.2023

На Кубани производитель молока и мороженого внедрит бережливые технологии

Кубанский производитель молочной продукции и мороженого в Армавире внедрит бережливые технологии в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T21:41

2023-11-08T21:41

2023-11-08T21:41

краснодарский край

краснодарский край

армавир

технологии

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КРАСНОДАР, 8 ноя - РИА Новости. Кубанский производитель молочной продукции и мороженого в Армавире внедрит бережливые технологии в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе краевой администрации. "Предприятие "Продкапитал" стало участником нацпроекта "Производительность труда"…эксперты РЦК (регионального центра компетенций - ред.) сформируют рабочую группу из числа сотрудников, которые пройдут специальное обучение инструментам бережливого производства", - говорится в сообщении. Отмечается, что на заводе также подготовят инструкторов, которые после сертификации смогут уже самостоятельно обучить своих коллег и масштабировать полученный опыт на производство. Компания "Продкапитал" производит молочную продукцию и мороженое с 2012 года, добавляют власти. На сегодняшний день в национальном проекте "Производительность труда" участвуют более 280 кубанских предприятий. Эксперты помогают бизнесу эффективнее использовать внутренние ресурсы, обеспечивать полную загрузку оборудования, оптимизировать перемещения продукции, материалов и логистику в целом.

https://realty.ria.ru/20231023/lidery-1904645758.html

https://ria.ru/20231101/kuban-1906731648.html

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краснодарский край, армавир, технологии