https://ria.ru/20231108/krizis-1908132240.html
Блинкен назвал способ избежать повторения израильско-палестинского кризиса
Блинкен назвал способ избежать повторения израильско-палестинского кризиса - РИА Новости, 08.11.2023
Блинкен назвал способ избежать повторения израильско-палестинского кризиса
Способ избежать повторения палестинско-израильского кризиса - это создать условия прочного мира, в том числе запрет насильного перемещения населения Газы и... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T13:25
2023-11-08T13:25
2023-11-08T13:27
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Способ избежать повторения палестинско-израильского кризиса - это создать условия прочного мира, в том числе запрет насильного перемещения населения Газы и оккупации сектора, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам саммита глав МИД стран G7. "В итоге единственный способ избежать повторения конфликта - создать условия для прочного мира и безопасности и сформировать наши дипломатические усилия сейчас с учетом этого всего. США считают, что основные элементы должны включать запрет на насильное перемещение палестинцев из Газы - ни сейчас, ни после войны, неиспользование Газы как платформы для терроризма или других жестоких атак, запрет на реоккупацию Газы после завершения конфликта, запрет на попытки блокировать или осаждать Газу, запрет на сокращение территорий Газы", - заявил Блинкен в ходе пресс-конференции. Он также отметил, что необходимо обеспечить, чтобы террористическая угроза не исходила от Западного берега. "Мы должны также работать над утвердительными элементами для прочного мира. Они должны подразумевать палестинские голоса и желания в центре пост-конфликтного управления Газой, должны включать палестинское управление и объединение Газы с Западным берегом под палестинским управлением, а также прочный механизм для восстановления Газы", - заявил Блинкен.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, g7, энтони блинкен, сша, в мире, израиль, хамас
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, G7, Энтони Блинкен, США, В мире, Израиль, ХАМАС
Блинкен назвал способ избежать повторения израильско-палестинского кризиса
Блинкен: условия для прочного мира помогут избежать повторения кризиса в Газе
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Способ избежать повторения палестинско-израильского кризиса - это создать условия прочного мира, в том числе запрет насильного перемещения населения Газы и оккупации сектора, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам саммита глав МИД стран G7.
"В итоге единственный способ избежать повторения конфликта - создать условия для прочного мира и безопасности и сформировать наши дипломатические усилия сейчас с учетом этого всего. США считают, что основные элементы должны включать запрет на насильное перемещение палестинцев из Газы - ни сейчас, ни после войны, неиспользование Газы как платформы для терроризма или других жестоких атак, запрет на реоккупацию Газы после завершения конфликта, запрет на попытки блокировать или осаждать Газу, запрет на сокращение территорий Газы", - заявил Блинкен в ходе пресс-конференции.
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Он также отметил, что необходимо обеспечить, чтобы террористическая угроза не исходила от Западного берега.
"Мы должны также работать над утвердительными элементами для прочного мира. Они должны подразумевать палестинские голоса и желания в центре пост-конфликтного управления Газой, должны включать палестинское управление и объединение Газы с Западным берегом под палестинским управлением, а также прочный механизм для восстановления Газы", - заявил Блинкен.