https://ria.ru/20231108/kreml-1908118926.html
Песков заверил журналистов, что слова Патрушева отражают позицию Кремля
Песков заверил журналистов, что слова Патрушева отражают позицию Кремля - РИА Новости, 08.11.2023
Песков заверил журналистов, что слова Патрушева отражают позицию Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об отношении к словам Николая Патрушева о возросших рисках применения оружия массового... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T12:26
2023-11-08T12:26
2023-11-08T12:26
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безопасность
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об отношении к словам Николая Патрушева о возросших рисках применения оружия массового поражения, напомнил, что он - секретарь Совета безопасности РФ, то есть часть Кремля. Ранее Патрушев заявил, что деструктивные действия США повышают риск применения ядерного, химического и биологического оружия. "Здесь не совсем корректный у вас вопрос - как в Кремле относятся к заявлению Патрушева ", - ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать это заявление. Песков объяснил, что Патрушев - и есть часть Кремля. "Дело в том, что Патрушев - секретарь Совета безопасности Российской Федерации. И, собственно, это и есть часть Кремля, того, что называется Кремлем. Поэтому это считается как заявление Кремля, конечно", - объяснил он.
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политика, россия, сша, николай патрушев, дмитрий песков, безопасность
Политика, Россия, США, Николай Патрушев, Дмитрий Песков, Безопасность
Песков заверил журналистов, что слова Патрушева отражают позицию Кремля
Песков: слова Патрушева отражают позицию Кремля, так как он является его частью
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об отношении к словам Николая Патрушева о возросших рисках применения оружия массового поражения, напомнил, что он - секретарь Совета безопасности РФ, то есть часть Кремля.
Ранее Патрушев заявил, что деструктивные действия США
повышают риск применения ядерного, химического и биологического оружия.
«
"Здесь не совсем корректный у вас вопрос - как в Кремле относятся к заявлению Патрушева ", - ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать это заявление.
Песков объяснил, что Патрушев - и есть часть Кремля.
"Дело в том, что Патрушев - секретарь Совета безопасности Российской Федерации. И, собственно, это и есть часть Кремля, того, что называется Кремлем. Поэтому это считается как заявление Кремля, конечно", - объяснил он.
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