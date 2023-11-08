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Россиян не оказалось в списках на эвакуацию из сектора Газа - РИА Новости, 08.11.2023
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10:54 08.11.2023 (обновлено: 11:05 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/kpp-1908093268.html
Россиян не оказалось в списках на эвакуацию из сектора Газа
Россиян не оказалось в списках на эвакуацию из сектора Газа - РИА Новости, 08.11.2023
Россиян не оказалось в списках на эвакуацию из сектора Газа
Россиян нет в списке эвакуируемых в среду иностранцев из сектора Газа через КПП "Рафах", следует из данных списка управления погранпереходов палестинского... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T10:54
2023-11-08T11:05
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
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ТУНИС, 8 ноя - РИА Новости. Россиян нет в списке эвакуируемых в среду иностранцев из сектора Газа через КПП "Рафах", следует из данных списка управления погранпереходов палестинского анклава.Согласно спискам, размещенным в социальных сетях, среди эвакуируемых из сектора Газа в среду присутствуют граждане Филиппин, США, Канады, Германии, Румынии, Украины. Всего более 700 человек.Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что к началу эвакуации россиян, соотечественников и граждан СНГ из Газы все готово, но нет согласия Израиля, который согласовывает списки выезжающих через КПП "Рафах"."Рафах" является единственным погранпереходом между Египтом и сектором Газа. С прошлой среды иностранные граждане получили возможность покинуть охваченный боями сектор Газа через этот КПП. В тот же день началась эвакуация раненых из сектора Газа.
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, египет, снг
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Египет, СНГ
Россиян не оказалось в списках на эвакуацию из сектора Газа

В списке эвакуируемых из Газы через КПП "Рафах" россиян не оказалось

© BASHAR TALEBРазрушения в лагере беженцев Шати в городе Газа
Разрушения в лагере беженцев Шати в городе Газа
© BASHAR TALEB
Разрушения в лагере беженцев Шати в городе Газа
Читать ria.ru в
ТУНИС, 8 ноя - РИА Новости. Россиян нет в списке эвакуируемых в среду иностранцев из сектора Газа через КПП "Рафах", следует из данных списка управления погранпереходов палестинского анклава.
Согласно спискам, размещенным в социальных сетях, среди эвакуируемых из сектора Газа в среду присутствуют граждане Филиппин, США, Канады, Германии, Румынии, Украины. Всего более 700 человек.
Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что к началу эвакуации россиян, соотечественников и граждан СНГ из Газы все готово, но нет согласия Израиля, который согласовывает списки выезжающих через КПП "Рафах".
«
"Рафах" является единственным погранпереходом между Египтом и сектором Газа. С прошлой среды иностранные граждане получили возможность покинуть охваченный боями сектор Газа через этот КПП. В тот же день началась эвакуация раненых из сектора Газа.
 
В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильЕгипетСНГ
 
 
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