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Россиян не оказалось в списках на эвакуацию из сектора Газа
Россиян не оказалось в списках на эвакуацию из сектора Газа - РИА Новости, 08.11.2023
Россиян не оказалось в списках на эвакуацию из сектора Газа
Россиян нет в списке эвакуируемых в среду иностранцев из сектора Газа через КПП "Рафах", следует из данных списка управления погранпереходов палестинского... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T10:54
2023-11-08T10:54
2023-11-08T11:05
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ТУНИС, 8 ноя - РИА Новости. Россиян нет в списке эвакуируемых в среду иностранцев из сектора Газа через КПП "Рафах", следует из данных списка управления погранпереходов палестинского анклава.Согласно спискам, размещенным в социальных сетях, среди эвакуируемых из сектора Газа в среду присутствуют граждане Филиппин, США, Канады, Германии, Румынии, Украины. Всего более 700 человек.Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что к началу эвакуации россиян, соотечественников и граждан СНГ из Газы все готово, но нет согласия Израиля, который согласовывает списки выезжающих через КПП "Рафах"."Рафах" является единственным погранпереходом между Египтом и сектором Газа. С прошлой среды иностранные граждане получили возможность покинуть охваченный боями сектор Газа через этот КПП. В тот же день началась эвакуация раненых из сектора Газа.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, египет, снг
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Египет, СНГ
Россиян не оказалось в списках на эвакуацию из сектора Газа
В списке эвакуируемых из Газы через КПП "Рафах" россиян не оказалось