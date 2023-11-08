https://ria.ru/20231108/kosovo-1908211360.html

ЕК сообщила о сохранении санкций в отношении Приштины

ЕК сообщила о сохранении санкций в отношении Приштины - РИА Новости, 08.11.2023

ЕК сообщила о сохранении санкций в отношении Приштины

Европейская комиссия (ЕК) сообщила, что введенные ранее санкции в отношении самопровозглашенной республики Косово остаются в силе, так как требуются... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T17:25

2023-11-08T17:25

2023-11-08T17:39

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БЕЛГРАД, 8 ноя – РИА Новости. Европейская комиссия (ЕК) сообщила, что введенные ранее санкции в отношении самопровозглашенной республики Косово остаются в силе, так как требуются дополнительные шаги со стороны Приштины по деэскалации в крае. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил в начале июля, что работа органа по Соглашению о стабилизации и ассоцияции ЕС и самопровозглашенной республики Косово приостановлена, представители Приштины не будут пока приглашаться на форумы на высоком уровне, средства для самопровозглашенной республики в рамках программ IPA фондов также были поставлены "на ожидание". "В связи с недостатком решительных шагов по деэскалации и в соответствии с заявлением от 3 июня, ЕС осуществляет ряд мер о отношении Косово, что также влияет на финансовую помощь. Эти меры временные и могут быть полностью отозваны в зависимости от шагов, предпринятых для снижения напряженности на севере Косово. Косово (самопровозглашенное - ред.) предприняло шаги в правильном направлении, но необходимо еще многое сделать", - говорится в опубликованном в среду ежегодном докладе ЕК. Документ Еврокомиссии в отношении Приштины и Белграда в части переговоров о нормализации отношений полностью идентичен, только слово "Сербия" заменено на "Косово". "Косово остается задействованным в диалоге о нормализации отношений с Сербией под эгидой ЕС, но должно продемонстрировать более серьезную приверженность, приложить больше усилий и пойти на компромиссы, чтобы подтолкнуть процесс нормализации отношений с Сербией вперед. Косово должно поддержать приверженность диалогу и приступить к полному выполнению предыдущих соглашений в диалоге и (Охридского - ред.) Соглашения о пути к нормализации отношений и приложения по его реализации", - говорится в докладе. Подчеркивается, что отношения Белграда и Приштины за год были отмечены несколькими кризисами, крупнейшим из которых стали вооруженные столкновения на севере Косово 24 сентября. В этом контексте ЕК призвала к скорейшему проведению муниципальных выборов на севере Косово с участием населяющих его сербов для формирования местных органов власти. На севере Косово и Метохии несколько месяцев продолжались протесты местных сербов с требованиями к Приштине отозвать спецназ косовоалбанской полиции из населенными сербами четырех северных муниципалитетов, освободить задержанных соотечественников и отозвать албанских "мэров". Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html

https://ria.ru/20231029/vuchich-1905963124.html

https://ria.ru/20230610/serbiya-1877047738.html

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в мире, косово, приштина, еврокомиссия, евросоюз, белград (город)