Рейтинг@Mail.ru
ЕК сообщила о сохранении санкций в отношении Приштины - РИА Новости, 08.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:25 08.11.2023 (обновлено: 17:39 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/kosovo-1908211360.html
ЕК сообщила о сохранении санкций в отношении Приштины
ЕК сообщила о сохранении санкций в отношении Приштины - РИА Новости, 08.11.2023
ЕК сообщила о сохранении санкций в отношении Приштины
Европейская комиссия (ЕК) сообщила, что введенные ранее санкции в отношении самопровозглашенной республики Косово остаются в силе, так как требуются... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T17:25
2023-11-08T17:39
в мире
косово
приштина
еврокомиссия
евросоюз
белград (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898546484_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_3ed439bbe228955b413efeafd8ee57e8.jpg
БЕЛГРАД, 8 ноя – РИА Новости. Европейская комиссия (ЕК) сообщила, что введенные ранее санкции в отношении самопровозглашенной республики Косово остаются в силе, так как требуются дополнительные шаги со стороны Приштины по деэскалации в крае. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил в начале июля, что работа органа по Соглашению о стабилизации и ассоцияции ЕС и самопровозглашенной республики Косово приостановлена, представители Приштины не будут пока приглашаться на форумы на высоком уровне, средства для самопровозглашенной республики в рамках программ IPA фондов также были поставлены "на ожидание". "В связи с недостатком решительных шагов по деэскалации и в соответствии с заявлением от 3 июня, ЕС осуществляет ряд мер о отношении Косово, что также влияет на финансовую помощь. Эти меры временные и могут быть полностью отозваны в зависимости от шагов, предпринятых для снижения напряженности на севере Косово. Косово (самопровозглашенное - ред.) предприняло шаги в правильном направлении, но необходимо еще многое сделать", - говорится в опубликованном в среду ежегодном докладе ЕК. Документ Еврокомиссии в отношении Приштины и Белграда в части переговоров о нормализации отношений полностью идентичен, только слово "Сербия" заменено на "Косово". "Косово остается задействованным в диалоге о нормализации отношений с Сербией под эгидой ЕС, но должно продемонстрировать более серьезную приверженность, приложить больше усилий и пойти на компромиссы, чтобы подтолкнуть процесс нормализации отношений с Сербией вперед. Косово должно поддержать приверженность диалогу и приступить к полному выполнению предыдущих соглашений в диалоге и (Охридского - ред.) Соглашения о пути к нормализации отношений и приложения по его реализации", - говорится в докладе. Подчеркивается, что отношения Белграда и Приштины за год были отмечены несколькими кризисами, крупнейшим из которых стали вооруженные столкновения на севере Косово 24 сентября. В этом контексте ЕК призвала к скорейшему проведению муниципальных выборов на севере Косово с участием населяющих его сербов для формирования местных органов власти. На севере Косово и Метохии несколько месяцев продолжались протесты местных сербов с требованиями к Приштине отозвать спецназ косовоалбанской полиции из населенными сербами четырех северных муниципалитетов, освободить задержанных соотечественников и отозвать албанских "мэров". Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.
https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html
https://ria.ru/20231029/vuchich-1905963124.html
https://ria.ru/20230610/serbiya-1877047738.html
косово
приштина
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898546484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fc4e24e643e9d6cd8df63be2c7758610.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, косово, приштина, еврокомиссия, евросоюз, белград (город)
В мире, Косово, Приштина, Еврокомиссия, Евросоюз, Белград (город)
ЕК сообщила о сохранении санкций в отношении Приштины

ЕК призвала Приштину к деэскалации в Косово для снятия санкций

© AP Photo / Visar KryeziuСотрудники косовской полиции охраняют дорогу возле деревни Баньска, северное Косово
Сотрудники косовской полиции охраняют дорогу возле деревни Баньска, северное Косово - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AP Photo / Visar Kryeziu
Сотрудники косовской полиции охраняют дорогу возле деревни Баньска, северное Косово. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 8 ноя – РИА Новости. Европейская комиссия (ЕК) сообщила, что введенные ранее санкции в отношении самопровозглашенной республики Косово остаются в силе, так как требуются дополнительные шаги со стороны Приштины по деэскалации в крае.
Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил в начале июля, что работа органа по Соглашению о стабилизации и ассоцияции ЕС и самопровозглашенной республики Косово приостановлена, представители Приштины не будут пока приглашаться на форумы на высоком уровне, средства для самопровозглашенной республики в рамках программ IPA фондов также были поставлены "на ожидание".
Миссия НАТО оцепила здания муниципалитетов в Косово - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Белград стравили с НАТО. Сербы готовятся к войне
29 мая, 23:32
"В связи с недостатком решительных шагов по деэскалации и в соответствии с заявлением от 3 июня, ЕС осуществляет ряд мер о отношении Косово, что также влияет на финансовую помощь. Эти меры временные и могут быть полностью отозваны в зависимости от шагов, предпринятых для снижения напряженности на севере Косово. Косово (самопровозглашенное - ред.) предприняло шаги в правильном направлении, но необходимо еще многое сделать", - говорится в опубликованном в среду ежегодном докладе ЕК.
Документ Еврокомиссии в отношении Приштины и Белграда в части переговоров о нормализации отношений полностью идентичен, только слово "Сербия" заменено на "Косово".
"Косово остается задействованным в диалоге о нормализации отношений с Сербией под эгидой ЕС, но должно продемонстрировать более серьезную приверженность, приложить больше усилий и пойти на компромиссы, чтобы подтолкнуть процесс нормализации отношений с Сербией вперед. Косово должно поддержать приверженность диалогу и приступить к полному выполнению предыдущих соглашений в диалоге и (Охридского - ред.) Соглашения о пути к нормализации отношений и приложения по его реализации", - говорится в докладе.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
Вучич заявил об усилении Сербии из-за отказа от санкций против России
29 октября, 13:21
Подчеркивается, что отношения Белграда и Приштины за год были отмечены несколькими кризисами, крупнейшим из которых стали вооруженные столкновения на севере Косово 24 сентября. В этом контексте ЕК призвала к скорейшему проведению муниципальных выборов на севере Косово с участием населяющих его сербов для формирования местных органов власти.
На севере Косово и Метохии несколько месяцев продолжались протесты местных сербов с требованиями к Приштине отозвать спецназ косовоалбанской полиции из населенными сербами четырех северных муниципалитетов, освободить задержанных соотечественников и отозвать албанских "мэров".
Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
Запад "сломал" друга России. Украина получила новый источник силы
10 июня, 08:00
 
В миреКосовоПриштинаЕврокомиссияЕвросоюзБелград (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала