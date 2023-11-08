https://ria.ru/20231108/korolev-1908169899.html

Диагностику и лечение редких заболеваний глаз успешно проводят в Королеве

Диагностику и лечение редких заболеваний глаз успешно проводят в Королеве - РИА Новости, 08.11.2023

Диагностику и лечение редких заболеваний глаз успешно проводят в Королеве

В офтальмологическое отделение Королевской городской больницы в филиале "Юбилейный" успешно реализуют программу ранней диагностики и лечения редких глазных... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T15:33

2023-11-08T15:33

2023-11-08T15:33

королев

врачи

зрение

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. В офтальмологическое отделение Королевской городской больницы в филиале "Юбилейный" успешно реализуют программу ранней диагностики и лечения редких глазных заболеваний, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. В отделении доступны все виды диагностики глазных заболеваний, включая редкие и высокоинформативные, такие, как томография сетчатки и зрительного нерва, УЗИ глазного яблока и орбиты, компьютерная периметрия. Здесь проводятся все виды операций по поводу катаракты, в том числе высокотехнологические, а также различные виды антиглаукомных операций. Ежегодно в рамках ОМС более одной тысячи пациентам проводят операции по удалению катаракты с установкой интраокулярной линзы, говорится в сообщении. В отделении также проводится плановое консервативное лечение пациентов с возрастной макулярной дистрофией, глаукомой, диабетической ангиоретинопатией, оказываются все виды экстренной офтальмологической помощи. С прошлого года в отделении применяют новую методику лечения пациентов с заболеваниями сетчатки- интравитреальное введение препаратов, что позволяет максимально эффективно воздействовать на патологические процессы, отметили в пресс-службе. Там добавили, что в этом году одним из пациентов отделения стал 104-летний ветеран Великой Отечественной войны. Ему провели операции по замене хрусталика обоих глаз – учитывая возраст пациента, эти операции можно назвать уникальными.

https://ria.ru/20231103/korolev-1907266352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

королев, врачи, зрение