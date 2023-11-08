https://ria.ru/20231108/koridor-1908256011.html

Путину представят идеи по морскому коридору между портами СЗФО и ДФО

Путину представят идеи по морскому коридору между портами СЗФО и ДФО - РИА Новости, 08.11.2023

Путину представят идеи по морскому коридору между портами СЗФО и ДФО

Президент России Владимир Путин поручил представить идеи по формированию морского коридора для транспортировки грузов между портами Северо-Западного... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T20:10

2023-11-08T20:10

2023-11-08T20:10

экономика

россия

владимир путин

михаил мишустин

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155494/26/1554942623_0:89:3196:1886_1920x0_80_0_0_24190fe15cd5cab5d1a0c52a6e9a087a.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил представить идеи по формированию морского коридора для транспортировки грузов между портами Северо-Западного федерального округа и Дальневосточного федерального округа, транзита по Севморпути, поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Госкорпорацией "Росатом" и при участии органов исполнительной власти заинтересованных субъектов Российской Федерации представить предложения по формированию единого морского транспортного коридора для транспортировки грузов между морскими портами, расположенными на территориях Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов, а также для транзита экспортных грузов по Северному морскому пути", - говорится в поручении. Срок исполнения – 1 апреля 2024 года. Ответственные: премьер-министр РФ Михаил Мишустин, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.

https://ria.ru/20231108/zhile-1908252316.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"