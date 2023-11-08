https://ria.ru/20231108/koridor-1908256011.html
Путину представят идеи по морскому коридору между портами СЗФО и ДФО
Путину представят идеи по морскому коридору между портами СЗФО и ДФО - РИА Новости, 08.11.2023
Путину представят идеи по морскому коридору между портами СЗФО и ДФО
Президент России Владимир Путин поручил представить идеи по формированию морского коридора для транспортировки грузов между портами Северо-Западного... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T20:10
2023-11-08T20:10
2023-11-08T20:10
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155494/26/1554942623_0:89:3196:1886_1920x0_80_0_0_24190fe15cd5cab5d1a0c52a6e9a087a.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил представить идеи по формированию морского коридора для транспортировки грузов между портами Северо-Западного федерального округа и Дальневосточного федерального округа, транзита по Севморпути, поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Госкорпорацией "Росатом" и при участии органов исполнительной власти заинтересованных субъектов Российской Федерации представить предложения по формированию единого морского транспортного коридора для транспортировки грузов между морскими портами, расположенными на территориях Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов, а также для транзита экспортных грузов по Северному морскому пути", - говорится в поручении. Срок исполнения – 1 апреля 2024 года. Ответственные: премьер-министр РФ Михаил Мишустин, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
https://ria.ru/20231108/zhile-1908252316.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155494/26/1554942623_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f2f38076e8dd08e8a390c3bea76b5827.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Путину представят идеи по морскому коридору между портами СЗФО и ДФО
Путин поручил представить идеи по морскому коридору между портами СЗФО и ДФО