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Путину представят идеи по морскому коридору между портами СЗФО и ДФО - РИА Новости, 08.11.2023
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20:10 08.11.2023
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Путину представят идеи по морскому коридору между портами СЗФО и ДФО
Путину представят идеи по морскому коридору между портами СЗФО и ДФО - РИА Новости, 08.11.2023
Путину представят идеи по морскому коридору между портами СЗФО и ДФО
Президент России Владимир Путин поручил представить идеи по формированию морского коридора для транспортировки грузов между портами Северо-Западного... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T20:10
2023-11-08T20:10
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил представить идеи по формированию морского коридора для транспортировки грузов между портами Северо-Западного федерального округа и Дальневосточного федерального округа, транзита по Севморпути, поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Госкорпорацией "Росатом" и при участии органов исполнительной власти заинтересованных субъектов Российской Федерации представить предложения по формированию единого морского транспортного коридора для транспортировки грузов между морскими портами, расположенными на территориях Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов, а также для транзита экспортных грузов по Северному морскому пути", - говорится в поручении. Срок исполнения – 1 апреля 2024 года. Ответственные: премьер-министр РФ Михаил Мишустин, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Путину представят идеи по морскому коридору между портами СЗФО и ДФО

Путин поручил представить идеи по морскому коридору между портами СЗФО и ДФО

© РИА Новости / Андрей Шапран | Перейти в медиабанкВид на залив в городе Анадырь
Вид на залив в городе Анадырь - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Андрей Шапран
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Вид на залив в городе Анадырь. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил представить идеи по формированию морского коридора для транспортировки грузов между портами Северо-Западного федерального округа и Дальневосточного федерального округа, транзита по Севморпути, поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Госкорпорацией "Росатом" и при участии органов исполнительной власти заинтересованных субъектов Российской Федерации представить предложения по формированию единого морского транспортного коридора для транспортировки грузов между морскими портами, расположенными на территориях Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов, а также для транзита экспортных грузов по Северному морскому пути", - говорится в поручении.
Срок исполнения – 1 апреля 2024 года. Ответственные: премьер-министр РФ Михаил Мишустин, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
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Путин поручил утвердить дорожные карты по переселению жителей ДФО
Вчера, 19:52
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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