https://ria.ru/20231108/konfikt-1908250202.html

Экс-премьер Израиля сравнил ХАМАС с гитлеровской Германией

Экс-премьер Израиля сравнил ХАМАС с гитлеровской Германией - РИА Новости, 08.11.2023

Экс-премьер Израиля сравнил ХАМАС с гитлеровской Германией

Бывший премьер Израиля Нафтали Беннет в интервью телеканалу Fox News сравнил движение ХАМАС с гитлеровской Германией и выступил за ускорение военных действий в... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T19:35

2023-11-08T19:35

2023-11-08T19:35

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израиль

нафтали беннет

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оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Бывший премьер Израиля Нафтали Беннет в интервью телеканалу Fox News сравнил движение ХАМАС с гитлеровской Германией и выступил за ускорение военных действий в секторе Газа. Как заявил Беннет, введение гуманитарной паузы в секторе Газа приведет только к негативным последствиям. "Это было бы равносильно тому, что, скажем, в январе 1945 года союзники сказали бы Германии: "Знаете что, мы собираемся приостановить войну на несколько дней. Не торопитесь, мы не хотим причинять вред гражданскому населению".... И война продолжалась бы и в 1946, и в 1947", - сказал он. По мнению экс-премьера, лучший способ сохранить жизни - это ускорить военные действия, уничтожить ХАМАС, и тогда "весь этот ночной кошмар закончится". Имя Гитлера не впервые упоминается в контексте палестино-израильского конфликта. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что израильский фашизм по своей жестокости в отношении Палестины не уступает, а, возможно, и превосходит гитлеровский. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,5 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

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в мире, израиль, нафтали беннет, германия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году