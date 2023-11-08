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Хуситы в Йемене заявили, что сбили американский беспилотник MQ9 - РИА Новости, 08.11.2023
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19:08 08.11.2023 (обновлено: 19:25 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/khusity-1908244826.html
Хуситы в Йемене заявили, что сбили американский беспилотник MQ9
Хуситы в Йемене заявили, что сбили американский беспилотник MQ9 - РИА Новости, 08.11.2023
Хуситы в Йемене заявили, что сбили американский беспилотник MQ9
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило в среду, что сбило американский беспилотник в небе над территориальными водами Йемена. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T19:08
2023-11-08T19:25
в мире
йемен
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ансар алла
израиль
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ДОХА, 8 ноя - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило в среду, что сбило американский беспилотник в небе над территориальными водами Йемена."Наши средства ПВО сбили американский летательный аппарат MQ9, когда он осуществлял враждебные действия в воздушном пространстве над территориальными водами Йемена в рамках американской военной поддержки израильского образования", - заявил в эфире подконтрольного хуситам телеканала "Аль-Масира" их военный представитель Яхья ас-Сариа.Он отметил, что "такие враждебные действия не станут препятствием в деле оказания военной поддержки палестинскому народу в секторе Газа перед лицом израильской агрессии".Ранее хуситы несколько раз объявили, что запустили ракеты по объектам в Израиле, в частности, они утверждали о нанесении ударов по аэропортам в поддержку сопротивления в палестинском секторе Газа.
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в мире, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ансар алла, израиль
В мире, Йемен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ансар Алла, Израиль
Хуситы в Йемене заявили, что сбили американский беспилотник MQ9

Хуситы заявили, что сбили американский MQ9 над территориальными водами Йемена

© iStock.com / rancho_runnerБеспилотник MQ-9 Reaper
Беспилотник MQ-9 Reaper - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© iStock.com / rancho_runner
Беспилотник MQ-9 Reaper. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 8 ноя - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило в среду, что сбило американский беспилотник в небе над территориальными водами Йемена.
"Наши средства ПВО сбили американский летательный аппарат MQ9, когда он осуществлял враждебные действия в воздушном пространстве над территориальными водами Йемена в рамках американской военной поддержки израильского образования", - заявил в эфире подконтрольного хуситам телеканала "Аль-Масира" их военный представитель Яхья ас-Сариа.
Он отметил, что "такие враждебные действия не станут препятствием в деле оказания военной поддержки палестинскому народу в секторе Газа перед лицом израильской агрессии".
Ранее хуситы несколько раз объявили, что запустили ракеты по объектам в Израиле, в частности, они утверждали о нанесении ударов по аэропортам в поддержку сопротивления в палестинском секторе Газа.
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В миреЙеменОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАнсар АллаИзраиль
 
 
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