В подконтрольном Киеву Херсоне сообщили о повреждениях после взрывов
Прокудин: взрывы в Херсоне повредили территорию завода и инженерное сооружение
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В подконтрольном Киеву Херсоне из-за взрыва повреждены инженерное сооружение и территория завода, сообщил в среду назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.
По словам Прокудина, в результате взрывов повреждены "территория завода в Херсоне, инженерное здание в Херсонском районе".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Херсонская область стала российским регионом 30 сентября 2022 года по итогам референдума. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, контролирует Украина.