https://ria.ru/20231108/kherson-1908078080.html

В подконтрольном Киеву Херсоне сообщили о повреждениях после взрывов

В подконтрольном Киеву Херсоне сообщили о повреждениях после взрывов - РИА Новости, 08.11.2023

В подконтрольном Киеву Херсоне сообщили о повреждениях после взрывов

В подконтрольном Киеву Херсоне из-за взрыва повреждены инженерное сооружение и территория завода, сообщил в среду назначенный украинскими властями глава... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T09:35

2023-11-08T09:35

2023-11-08T09:35

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В подконтрольном Киеву Херсоне из-за взрыва повреждены инженерное сооружение и территория завода, сообщил в среду назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале. По словам Прокудина, в результате взрывов повреждены "территория завода в Херсоне, инженерное здание в Херсонском районе". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Херсонская область стала российским регионом 30 сентября 2022 года по итогам референдума. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, контролирует Украина.

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херсонская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсон, херсонская область , украина