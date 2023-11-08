https://ria.ru/20231108/khamas-1908211006.html

Блинкен заявил, что ХАМАС не представляет интересы народа Палестины

Блинкен заявил, что ХАМАС не представляет интересы народа Палестины - РИА Новости, 08.11.2023

Блинкен заявил, что ХАМАС не представляет интересы народа Палестины

США считают, что ХАМАС не представляет интересы палестинского народа и не отражает их стремлений, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен и интервью японскому... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T17:24

2023-11-08T17:24

2023-11-08T17:48

в мире

палестина

сша

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. США считают, что ХАМАС не представляет интересы палестинского народа и не отражает их стремлений, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен и интервью японскому телеканалу NHK.“ХАМАС - это не палестинский народ, они не представляют палестинский народ и его стремления”, - сказал Блинкен. По его оценке, ХАМАС “эксплуатирует идеологию”, а потому “добиться продолжительного мира и безопасности можно только посредством создания лучшей и более сильной идеологии”.“Очевидно, что для США и для многих других стран эта (новая - ред.) идея должна вести к созданию палестинского государства, чтобы в конечном итоге палестинцы и израильтяне имели право жить в своих собственных государствах, где бы у них были равные возможности, безопасность и чувство собственного достоинства”, - сказал госсекретарь США.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,5 тысяч, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

https://ria.ru/20231021/khamas-1904252728.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, палестина, сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, энтони блинкен