https://ria.ru/20231108/khamas-1908136808.html
Отказ ЦАХАЛ прекратить огонь не позволил освободить россиян, заявило ХАМАС
Отказ ЦАХАЛ прекратить огонь не позволил освободить россиян, заявило ХАМАС - РИА Новости, 08.11.2023
Отказ ЦАХАЛ прекратить огонь не позволил освободить россиян, заявило ХАМАС
Отказ Израиля прекратить огонь на несколько часов не позволил освободить двух заложниц с гражданством РФ, несмотря на готовность палестинского движения ХАМАС их РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T13:45
2023-11-08T13:45
2023-11-08T13:45
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
восточный иерусалим
владимир путин
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907631187_0:65:1024:641_1920x0_80_0_0_b6fb6dfa3cd8140302de64e6bc6d9c19.jpg
ДОХА, 8 ноя - РИА Новости. Отказ Израиля прекратить огонь на несколько часов не позволил освободить двух заложниц с гражданством РФ, несмотря на готовность палестинского движения ХАМАС их отпустить, сообщил РИА Новости глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим."Мы уведомили российскую сторону, что две женщины с российским гражданством могут быть освобождены нами, но такой возможности не представилось, поскольку израильтяне не согласились прекратить огонь на несколько часов", - сказал Наим.По его словам, после получения информации от российской стороны движение сразу согласилось отпустить заложников с российским гражданством и стало искать, где они находятся.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,3 тысячи, пострадали более 25 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html
израиль
россия
восточный иерусалим
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907631187_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_9a2e393a4d2381d412a96a3bc1b4714e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, восточный иерусалим, владимир путин, оон
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ООН
Отказ ЦАХАЛ прекратить огонь не позволил освободить россиян, заявило ХАМАС
ХАМАС: отказ Израиля прекратить огонь не позволил освободить россиян
ДОХА, 8 ноя - РИА Новости. Отказ Израиля прекратить огонь на несколько часов не позволил освободить двух заложниц с гражданством РФ, несмотря на готовность палестинского движения ХАМАС их отпустить, сообщил РИА Новости глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим.
«
"Мы уведомили российскую сторону, что две женщины с российским гражданством могут быть освобождены нами, но такой возможности не представилось, поскольку израильтяне не согласились прекратить огонь на несколько часов", - сказал Наим.
Миссия выполнима: Запад превратил исламский мир в своего врага
По его словам, после получения информации от российской стороны движение сразу согласилось отпустить заложников с российским гражданством и стало искать, где они находятся.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,3 тысячи, пострадали более 25 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.